Srdce s láskou darované ve sněmovně už pojedenácté

Rodina SRDCAŘŮ se rozrůstá. Do 11. ročníku Srdce s láskou darovaného se jich zapojily opět tisíce z České republiky i ze zahraničí. Děti pod vedením svých pedagogů týmově vytvořily na 150 nádherných projektů, symbolických SRDCÍ, a věnovaly je těm, kteří si to podle nich zaslouží. Aby potěšila, pomohla, vykouzlila úsměv. V pondělí se v historickém jednacím sále Poslanecké sněmovny ve Sněmovní 1 sešly dvě stovky finalistů z různých koutů republiky. Sněmovnou tak díky nim rezonovaly mnoho hodin radost, nadšení, empatie, lidskost a porozumění. Během slavnostní akce, kterou si malí i velcí účastníci náležitě užili, bylo předáno 18 ocenění.

Projekt, který pomáhá utužovat mezilidské vztahy napříč generacemi a nezná hranice v rozdávání radosti a konání dobrých skutků, se tradičně koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Paní Markéta Pekarová Adamová také všechny přítomné v sále přivítala a předala dětem i pedagogům několik ocenění. Uvedla, že všechny projekty jsou obdivuhodné a zaslouží si naše uznání.

Hlavním partnerem akce je už řadu let Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Srdce s láskou darované je víc než jen soutěž. Je to cesta, jak děti učit, že i malé skutky lásky a dobroty mohou mít velký dopad. Je to také naděje do budoucna. Proto naše ministerstvo tuto smysluplnou aktivitu podporuje,“ říká ministr Marian Jurečka. Na setkání finalistů ho zastoupila jeho náměstkyně Šárka Jelínková. Ta předala medaile a certifikáty několika oceněným týmům a popřála Srdci, aby mělo stále spoustu nadšených SRDCAŘŮ a bylo tu s námi ještě mnoho dalších let.

Přítomní zastupovali na šest stovek oceněných. Do 11. ročníku Srdce s láskou darovaného se jich zapojily tisíce spolu se svými učiteli a vychovateli. Různým způsobem je podpořili také rodiny, přátelé, školy, někde i celé obce a různé organizace. Vznikly opět silné příběhy, z nichž některé přesahují rámec jednoho ročníku, a tak se můžeme těšit na jejich pokračování. A jak zmínily samotné paní učitelky, v některých školkách a školách už si to bez Srdce nedovedou představit. Protože Srdce s láskou darované je ta nejlepší učební pomůcka. Učí děti, jak se stát dobrým člověkem.

Přítomní zástupci partnerů a podporovatelů se shodli na tom, že projekt podporují rádi, protože má podle nich opravdu smysl. Významnými partnery jsou společnosti LUXOR, AV MEDIA, Oční centrum Praha, Česká podnikatelská pojišťovna, Zapf Creation, dále Centropen, Performia Česká republika, Zlatohorská mincovna, Granát Turnov, varhanice Irena Chřibková, TEP factor, Boutique hotel Radun, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Muzeum krajky Vamberk a další.

Akci moderovali Jan Onder a Jiřina Vacková.

ANTECOM, hlavní organizátor projektu, vydavatel časopisů TRADE NEWS a AGE, všem děkuje. Dvanáctý ročník Srdce s láskou darovaného bude vyhlášen nejpozději v říjnu 2025.

Přehled všech vítězů ve všech kategoriích a celou galerii prací najdete na www.srdceslaskou.cz.

