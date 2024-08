Stabilita, tradice i nové trendy: to vše v sobě spojuje stavební společnost SYNER, která vstupuje do čtyřiatřicáté stavební sezóny

Protože účetní rok v SYNER je od dubna do března, firma ještě nemá auditované výsledky, ale i tak hlásí rekordní čísla. „Podle výkazů byl loňský rok historicky rekordní v oblasti tržeb. Obrat se vyšplhal na téměř 6 miliard korun. Za touto hodnotou však u nás není všeobecně rostoucí cenová hladina materiálů a hodnoty prací, ale především nárůst počtu a objemu projektů, a to s sebou přináší i trvalé zvyšování zaměstnanecké základny. Za posledních pět let, tedy i přes covidovou krizi, evidujeme nárůst vlastních lidí o více jak 20 procent,“ vysvětluje loňské výsledky jednatel SYNER Robert Špott. Firma si tak drží stabilní pozici v desítce největších stavebních dodavatelů a také v produktivitě, která je téměř pětinásobkem tuzemského průměru. „V minulé sezóně jsme úspěšně dokončili řadu zajímavých projektů, mezi ty rozsáhlejší se řadí stavby polygonu testovacích vozů BMW v Sokolově, logistické a průmyslové areály v Ostředku, Nýřanech či Kostelci nad Černými Lesy, bytové rezidence v Olomouci a Praze, ale také například Dům přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou nebo velkokapacitní pila ve Štětí,“ shrnuje široké portfolio dokončených staveb jednatel Špott.

Mezi významné projekty, které SYNER aktuálně realizuje, patří nové sídlo České spořitelny CS Campus v Praze, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, výukové a výzkumné centrum Mephared pro Univerzitu Karlovu v Hradci Králové, Centrum urgentní medicíny pro Krajskou nemocnici v Liberci, kdy souhrnná hodnota jen u těchto projektů překračuje 20 miliard korun. Dále společnost SYNER například v Praze rekonstruuje historické objekty Průmyslového paláce a budovu v Pařížské ulici. „Protože je u developerů stále poptávka po novém bydlení, stavíme bytové rezidence v Liberci na Perštýně či v pražských Letňanech a na Chodově. Obce taktéž monitorují populační křivku a pro své obyvatele nechávají modernizovat či nově stavět domovy seniorů, jako například ve Velké Bíteši či Břeclavi. A podobně je tomu i u škol, kdy vznikají stále nová místa v lavicích v Praze a okolních obcích,“ vyjmenovává Špott.

„Jako jediná stavební společnost v Česku jsme se stali licencovaným partnerem CREE v oblasti výstavby hybridních staveb. Tímto na tuzemský trh přinášíme zcela nový segment budov, a také jsme se připojili k platformě pro udržitelné stavebnictví. Čím dál více využíváme moderní digitální technologie, ale například u rekonstrukcí se naši lidé musí stále umět vypořádat s restaurátorskými postupy a tradičním řemeslem,“ vyjmenovává Robert Špott trendy, které v dnešním stavebnictví rezonují.

S ohledem na nařízení EU stavební společnost SYNER od minulého roku postupně zavádí nové interní procesy a připravuje se na povinný ESG reporting. Firma se tak například zaměřila na přesnější evidenci v oblasti produkce odpadů či interakci s komunitami. „Široké spektrum akcí a událostí, které se nás každoročně dotýkají, neustále přibývá. Mimo jiné spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami, což se výrazně promítá do vnímání značky u studentů, jenž nás tak v loňském roce posunuli v žebříčku Top zaměstnavatelé na úžasné 6. místo,“ uzavírá jednatel Špott.

Společnosti se daří i na poli stavebních ocenění v různých soutěžích a anketách. Posledního stavebního „oskara“ v podobě titulu Stavba roku získal SYNER loni za Kompetenční centrum v Brandýse na Labem, ve Středočeském kraji bodoval s bioplynovou stanicí v Mladé Boleslavi. Firma vybrané projekty staví také dle standardů certifikačních systémů BREEAM a LEED a jejich počet v portfoliu zakázek postupně narůstá. Díky zkušeným realizačním týmům, vlastním výrobním divizím, kvalitnímu zázemí, bohatým zkušenostem a firemnímu know-how patří SYNER mezi přední stavební dodavatele a je spolehlivým partnerem pro investory a spolupracovníky.

SYNER si zakládá na tom, že je společensky odpovědná firma, která pečuje o své zaměstnance i okolí. Přes dvě desítky let funguje vlastní firemní nadace, SYNER je jejím zřizovatelem a donátorem. Vedle toho je firma aktivním podporovatelem řady společenských, kulturních a vzdělávacích projektů, profesionálních a amatérských organizací a spolků. Letos je tomu přesně 30 let, kdy SYNER vstoupil do hokejového světa a díky němu mohou Bílí Tygři Liberec bojovat o medaile v extralize.

Výroční film skupiny SYNER

Zdroj: SYNER