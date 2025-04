Stabilní firmy v ČR získávají prestižní ocenění

„Výsledný stupeň indexu je ovlivněn i nefinančními kritérii, jako jsou exekuce, dluhy po splatnosti, nespolehlivost v placení DPH nebo probíhající insolvenční řízení. Naše hodnocení tak může firmám při jednání se současnými i potenciálními partnery pomoci lépe vyhodnotit rizika obchodního styku, aniž by musely samy prohledávat rejstříky. Certifikát snižuje riziko, že jednají s firmou, která je ekonomicky nestabilní a má nesplněné závazky,“ vysvětluje Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. K získání certifikátu firma také nesmí mít záznam v Centrální evidenci exekucí ani být na AML sankčních seznamech. Z dat vyplývá, že nejpřísnější kritéria stability splňují v největší míře firmy, které na český trh vstoupily začátkem 90. let.

Certifikát TOP Stabilní firma už získaly společnosti JRS Česká a Slovenská republika, organizační složka, Moravské kovárny, JPF Czech s.r.o., HPV Engineering, s.r.o., STYRAX, a.s., ME Systems s.r.o., Arei reklamní předměty s.r.o., ASKO a.s., Fresenius Kabi Horatev, REXONIX s.r.o., ČEPRO, a.s., LOMAX & Co s.r.o a Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Certifikát Stabilní firma mají v tuto chvíli podniky ZEBRA SYSTEMS s.r.o., HÖGNER s.r.o., Slovácké strojírny, akciová společnost, LOGAREX Smart Metering, s.r.o., Tepelná čerpadla MACH, s.r.o., Litobal s.r.o., STEATIT s.r.o., BUDWEISER Export - Import s.r.o., Adifex CZ s.r.o., ARMEX ENERGY a.s., BÖLLHOFF, s.r.o., JTH Holding a.s., MIRA expert s.r.o., GF Machinery s.r.o., ORBIT MERRET, spol. s r.o., SvarExpert s.r.o., České přístavy, a.s., ARMEX Oil, s.r.o., SUUS Group s.r.o., Auspi Europe s.r.o., BLACKDOVEN s.r.o., ČR Beton Bohemia spol. s r.o., Chronology s.r.o., Corpus Solutions a.s. a HK-DŘESTAV s.r.o.

Mezi společnostmi, které svou činnost zahájily mezi lety 1991 až 1995, se podíl těch, které získaly nejvyšší hodnocení, blíží k 42 %. Podniky založené v poslední době vykazují o něco menší míru stability.

Z hlediska krajů České republiky disponuje největším podílem firem (49 %), které na tento certifikát na základě hodnocení Indexu CRIBIS dosahují, Ústecký kraj.

Firmy oceněné jedním z těchto certifikátů snáze získají výhodné obchodní podmínky a budou mít větší šanci uspět ve výběrových řízeních i při získávání zakázek. Mezi další benefity ocenění TOP Stabilní firma a Stabilní firma patří získání certifikátu v PDF a tištěné podobě, elektronické certifikační etikety, statického loga, digitálního štítku v aplikaci CRIBIS, kterou instituce a firmy využívají k prověřování subjektů, a mediálního balíčku. Informaci o tom, zda společnost splňuje kritéria pro získání certifikátu, lze získat na adrese info.cz@crif.com