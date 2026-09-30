Stabilní náklady v nestabilní době: Volatilita cen mění český průmysl

Doposud se společnosti spoléhaly primárně na nákup levnějšího hardwaru. Dlouhodobý vývoj cen bateriových packů, které od roku 2010 klesly podle analýzy BloombergNEF o 93 % až k hranici 108 dolarů za kilowatthodinu, sice dramaticky snižuje investiční náklady (CAPEX), avšak levnější hardware sám o sobě levnější energii nepřinese.
Skutečný zlom v ekonomice firemní energetiky proto nenastává v továrnách na baterie, ale ve způsobu, jakým firmy k energii přistupují. Pozornost progresivních podniků se přesouvá od prostého nákupu akumulátorů k ucelené energetické strategii a inteligentnímu řízení energie.
Od baterie k obchodní odolnosti
V éře nastupujících inovativních tarifních struktur a legislativních změn, jako je implementace Lex OZE III, se pro české podniky otevírají možnosti aktivního poskytování flexibility nebo sdílení energie. Samotná baterie bez pokročilého řízení však v této nové krajině zůstává nevyužitým potenciálem.
„Na našich projektech jasně vidíme, jak se mění uvažování firem. Ještě před dvěma lety zákazníci řešili primárně cenu samotného hardwaru a prostou návratnost investice do akumulace přebytků z fotovoltaiky. Dnes začínají u obchodních přínosů – ptají se, jak dosáhnout dlouhodobé finanční hodnoty, stabilizovat provozní náklady a ochránit se před tržními výkyvy. Chápou, že bez inteligentního řízení a propojení všech prvků do jednoho ekosystému jim samotná technologie kýžené výsledky nepřinese,“ vysvětluje Patrik Pinkoš, vedoucí obchodu pro Evropu, společnost Wattstor.
Moderní firemní energetika již nespočívá v izolovaném cyklu denního nabití ze solárních panelů a večerního vybití. Baterie dnes slouží jako jeden z nástrojů širšího, komplexního řešení. Klíčem k úspěchu je schopnost systému v reálném čase reagovat na spotový trh, predikovat výrobu i spotřebu, efektivně aplikovat peak shaving pro snížení distribučních plateb a využívat moderní energetické tarify. Mozkem tohoto celého energetického ekosystému je platforma Podium od Wattstoru, která prostřednictvím pokročilé analytiky a automatizovaného řízení zajišťuje inteligentní energetický management.
V zemích s rozvinutějším trhem, jako je Austrálie, již bateriové systémy zapojené do inteligentních sítí určují cenu elektřiny během večerních špiček ve více než třetině případů. Přestože Evropa a český trh jsou zatím lehce pozadu, k tomuto bodu nezadržitelně směřují.
Partner pro novou éru energetiky
Pro tuzemské podniky z toho vyplývá jasný závěr: při výběru řešení již není rozhodující nejnižší cenová nabídka za samotné bateriové články. Vítězí technologická vyspělost integrační platformy, obchodní flexibilita a dlouhodobá podpora partnera, který dokáže celý energetický organismus firmy neustále optimalizovat podle měnících se podmínek na trhu. Cílem moderního podniku není vlastnit baterii, ale získat plnou kontrolu nad svou spotřebou, snížit náklady a posílit svou energetickou odolnost.
O společnosti Wattstor
Wattstor je energetická společnost nové generace, která navrhuje chytrá řešení pro obnovitelné zdroje energie pro komerční a průmyslové podniky napříč Evropou. Pomáhá firmám vyrábět a využívat elektřinu lokálně, efektivně integrovat obnovitelné zdroje a získat větší kontrolu nad svou spotřebou a náklady na energii. Prostřednictvím chytrého energetického managementu snižuje náklady na elektřinu a zvyšuje provozní stabilitu v prostředí rostoucí volatility trhu. Na českém trhu společnost Wattstor poskytuje komplexní řešení bateriových úložišť energie (BESS), od návrhu a inženýringu přes dodávku a integraci až po dlouhodobý provoz a financování. Klíčovou součástí nabídky je vlastní energetický management systém Podium, který využívá pokročilou analytiku a automatizované řízení. Wattstor nastavuje standard kvality a technické úrovně bateriových projektů v České republice a je partnerem pro firmy, které chtějí svou energetiku aktivně řídit.
Zdroj: Wattstor
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59395.