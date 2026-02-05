Stabilní výkon jako nový standard indukčního vaření

Autor:
  13:20
Praha 5. února 2026 (PROTEXT) - Vaření je často o detailech. O drobných okamžicích, kdy je potřeba mít teplotu pod kontrolou, aby výsledek dopadl přesně podle vašich představ. Právě tehdy se uplatní patentovaná technologie OptimalHeat, se kterou přichází česká značka MORA. Ta se stará o rovnoměrné zahřívání celé varné zóny a pomáhá dosahovat těch nejlepších výsledků. 

Díky technologii OptimalHeat se teplota na varné zóně udržuje stabilní a plynulá bez prudkých výkyvů, které jsou běžné u standardních indukčních desek. Hrnec se zahřívá rovnoměrně po celé ploše, nikoliv jen v jednom bodě, takže pokrmy se nepřipalují ani nepřehřívají a vaření získává větší předvídatelnost. Také není nutné neustále upravovat výkon, protože deska reaguje přirozeně a drží zvolenou teplotu. To oceníte zejména při pomalém dušení, přípravě krémových omáček nebo šetrném rozpouštění čokolády či másla, kdy je práce s teplem zásadní. Vaření se díky tomu stává klidnějším, plynulejším a přehlednějším.

Stejný výkon bez ohledu na velikost nádobí 

Výhody technologie OptimalHeat se uplatní i při použití větší varné plochy. Spojením více varných zón do jedné pomocí funkce FlexiZone vzniká prostor, ve kterém se teplo šíří rovnoměrně po celé ploše. Varná deska se tak přizpůsobuje nejen rozměrům nádobí, ale i konkrétnímu stylu vaření, aniž by docházelo ke kolísání výkonu, a příprava větších pokrmů tak zůstává komfortní stejně jako vaření v jednom hrnci.

Právě kombinace těchto technologií dělá z indukčních varných desek MORA spolehlivého pomocníka pro každodenní vaření. Rychlá reakce systému, který rozpozná nádobí už za 0,2 sekundy, umožňuje okamžitou odezvu na každý pohyb i změnu nastavení. Vaření je díky tomu plynulé a přesné, bez prodlev, které by narušovaly tempo přípravy jídel.

Funkce, které usnadní každý den

Silný výkon v případě potřeby doplňuje funkce SuperBoost, která se hodí při rychlém ohřevu nebo přivedení vody k varu. Inteligentní programy jako KeepWarm nebo EasyMelt usnadňují každodenní provoz a pomáhají udržet jídlo v ideální kondici až do okamžiku servírování. Díky tomu je vaření méně stresující a lépe přizpůsobené běžnému rodinnému provozu. Indukční varné desky MORA tak spojují moderní technologie s praktickým přístupem a potvrzují, že patří ke špičce současného vaření v domácnostech.

Moderní varná deska s českou tradicí

Indukční vestavná sklokeramická deska MORA VDIS 679 FF ukazuje, že moderní technologie a česká tradice mohou fungovat přirozeně vedle sebe. Elegantní bezrámečkové provedení zapadne do současného interiéru a čtyři indukční varné zóny s technologií OptimalHeat zajišťují stabilní a plynulý výkon bez kolísání teplot. Funkce FlexiZone se přizpůsobí velikosti nádobí a umožní pohodlnou přípravu i větších pokrmů. Každodenní komfort doplňuje intuitivní dotykové ovládání, rychlá funkce SuperBoost, časovač a dětský zámek.

Více informací naleznete na www.mora.cz. Cena 10.990 Kč.

 

Zdroj: MORA

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

