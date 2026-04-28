Stačí vyjít ven. Tisícům miminek to může změnit začátek života

Už tuto neděli 3. května se po celé republice uskuteční Běh a procházka pro MIMINKA DO DLANĚ. Zapojit se může každý, kdo chce pomoct. Stačí vyjít ven a projít se nebo se proběhnout.
Lidé vyjdou ven sami, s rodinou nebo přáteli a symbolicky podpoří ty nejmenší pacienty i jejich rodiče. To, co je pro jednoho běžná procházka, může pro jiného znamenat lepší péči, více kontaktu s rodiči a větší šanci na dobrý start do života. Výtěžek putuje na neonatologická oddělení ve 27 perinatologických centrech v ČR.
„Každý den děláme pro naše nejmenší pacienty maximum odborně i lidsky, dáváme do péče znalosti i srdce. Přesto bez potřebného vybavení nemůžeme udělat maximum pro děti ani jejich rodiče. Právě proto má tahle pomoc pro nás obrovský smysl,“ říká Kateřina Dupalová, staniční sestra neonatologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, jednoho ze 12 perinatologických center intenzivní péče.
Cílem letošního ročníku je získat 1,5 milionu korun na podporu neonatologických oddělení na vybavení, které zlepšuje péči o předčasně narozené děti a umožňuje větší blízkost rodin.
„Každý rok vidíme, jak obrovskou sílu má spojení lidí pro dobrou věc. Do akce se zapojují rodiny, zdravotníci, firmy i jednotlivci a společně vytvářejí podporu, která má reálný dopad na neonatologická oddělení po celé České republice. S každým přihlášeným účastníkem roste nejen výtěžek, ale i síla celé myšlenky. Skutečný význam dávají akci všichni, kdo se zapojí,“ říká Markéta Řehořová, členka Výkonné rady Nedoklubka a manažerka projektu.
Do akce se už zapojily tisíce lidí po celé republice, další se mohou přidat i na poslední chvíli. Součástí jsou také regionální akce, kde se setkávají rodiny, zdravotníci i veřejnost.
Jak se zapojit:
Zapojit se může každý, kdo chce pomoct. Registrace zabere jen minutu. Stačí si vybrat oddělení, které chcete podpořit, uhradit startovné od 200 Kč a v neděli 3. května vyrazit na procházku nebo běh, kdekoliv a podle svých možností.
?? Neděle 3. května 2026
?? Kdekoliv v Česku i ve světě
Video: https://youtu.be/uuGnYP60c1k?si=vP8CBcICfwkArpZA.
Zdroj: Nedoklubko z.s.