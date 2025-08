STAČILO! otevřeně: BIS a armáda bez kontroly i cenzura. Změna je nevyhnutelná. Jana Bobošíková: Počítáme s obstrukcemi Petra Pavla po volbách. My se jich prostě nebojíme.

Jana Bobošíková: Ztratili legitimitu. Počítáme s tím, že udělají cokoliv – i proti výsledkům voleb

„Jsme v srpnu 2025 a vidíme všude kolem sebe, že rozeštvávání a zastrašování se používá jako nástroj k ovládání lidí. Proto samozvané elity a progresivisté se snaží občany České republiky připravit o identitu… Rozdělený národ je nejlépe ovladatelný, ale my ve STAČILO! rozhodně nebudeme plýtvat energií na kulturní války,“ uvedla Bobošíková.

Zcela otevřeně pak upozornila na to, že současný režim „naprosto ztratil legitimitu“ a že hnutí STAČILO! počítá i s možnými zásahy do volebního výsledku: „Počítáme i s obstrukcemi Petra Pavla po volbách. A já tady říkám otevřeně a hrdě: My se jich prostě nebojíme.“

V souvislosti s bezpečnostními složkami Bobošíková ostře zkritizovala BIS, mimo jiné i za roli v bitcoinové kauze: „Ministerstvo spravedlnosti jasně vědělo o všech rizicích. Vědělo o tom, že miliardový dar může pocházet z trestné činnosti, přesto nepřijalo potřebná opatření… A BIS ani neupozornila, že ministryně spravedlnosti může být bezpečnostním rizikem. Pokud bude STAČILO! v Poslanecké sněmovně, jednoznačně se zasadí o reformu zpravodajských služeb.“

Zásadní ekonomické téma shrnula jasně: „Na zdravé české potraviny bude uvalena nulová DPH… Využijeme směrnici EU z roku 2022. A teď se najednou všichni probudili a vezou se na našem nápadu. To je trochu komické.“

Jan Klán: McCarthyismus po česku. Fialův režim kopíruje diktatury

Sociolog a exposlanec Jan Klán připodobnil současnou situaci k éře McCarthyho: „Je to hon proti kritickým názorům… nulová tolerance k jiným alternativám. Ten mechanismus má maximální oddanost velmoci korporátního kapitalismu.“

Varoval před možným „studeným pučem“: „Mám obavu, že McCarthyismus připraví do konce srpna nějaký typ studeného puče… Z minulosti známe Kubiceho zprávu, kauzu Vrbětice. Teď může přijít něco dalšího.“

Zákon o spolupráci s cizí mocí považuje za výbušný: „Byl to pozměňovací návrh od hnutí STAN… Je to gumový zákon, který může dopadnout i na spolupráci s lidmi z Vietnamu nebo Ruské federace. Tyto zákony je nutné zrušit.“

Klán se rovněž vyjádřil k pokusům o zpochybnění legitimity kandidátek: „Ustupujeme naprosto oprávněně. Tento princip je v právním řádu naprosto legitimní. Mám opravdu obavu, že to je začátek studeného puče… Pokud by k tomu došlo, tak je to konec zastupitelské demokracie.“

Jaroslav Štefec: Armáda není armádou. Připraveni nejsme na nic

Vojenský analytik a někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec se ostře vymezil proti aktuálnímu stavu české armády i zasahování bezpečnostních složek do politiky:

„Česká republika má armádu, které nelze tak úplně říkat armáda… Není pod funkční civilní kontrolou. Prezident Pavel je bývalý vyzvědač, který přísahal věrnost Varšavské smlouvě… Foltýn? Všichni Poláci jsou svině – jeho výstupy jsou známé.“

Znepokojil se nad politickým chováním náčelníka generálního štábu: „Jeho slova, že čeká na zadání paní Černochové, mě vyděsila. Armáda se má připravovat na obranu republiky, ne čekat na příkazy politiků.“

Odmítl také sledování politiků ze strany vojenských jednotek: „To je v naprostém rozporu se zákonem. Jestli někdo z vedení armády řekl, že je to v pořádku, pak je něco úplně špatně – až do nejvyššího vedení Armády ČR.“

