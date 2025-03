Stále více Čechů vyhledává online konzultace s psychoterapeutem. Aplikace Meddi app vás s ním spojí již během jedné hodiny

„Možnost konzultace v tak krátké době nabízíme jako jediní na trhu. Věříme, že tato služba pomůže klientům, kteří se ocitnou v naléhavé životní situaci a potřebují odbornou podporu ihned,“ říká Jiří Pecina ze společnosti Meddi hub, která aplikaci provozuje. Konzultace jsou poskytovány 24/7 každý den v roce, přičemž garantovaná doba spojení s psychoterapeutem je pouhých 60 minut.

Pokud klienti nemají potřebu okamžité konzultace, mohou si po přihlášení do aplikace vybrat specialistu podle svých potřeb a preferencí. K dispozici je široká nabídka certifikovaných psychoterapeutů, psychologů ve zdravotnictví i školních psychologů, kteří nabízejí individuální, rodinné a párové terapie pro dospělé, děti i dospívající. Nejčastější témata, se kterými se lidé na odborníky obracejí, zahrnují deprese, úzkosti, vyhoření, pocity samoty nebo potíže ve vztazích. U většiny terapeutů existuje možnost proplacení části nákladů zdravotní pojišťovnou.

Online terapie si získává stále větší popularitu díky svým výhodám – možnost konzultace z pohodlí domova, úspora času, anonymita a flexibilita. Zároveň pomáhá řešit nedostatek psychologů, se kterým se Česká republika dlouhodobě potýká. „Poptávka po psychoterapeutické pomoci roste, ale počet odborníků často nestačí pokrýt potřeby všech zájemců. Čekací doby na osobní terapii mohou být dlouhé, někdy i několik měsíců. Online konzultace tento problém částečně řeší, protože umožňují terapeutům pracovat s širší klientelou a efektivněji si rozvrhnout svůj čas. Klientům zároveň dávají možnost najít vhodného odborníka rychleji, a to i mimo jejich region,“ vysvětluje Lucie Šujanová, Chief Psychology Officer ve společnosti Meddi hub.

Aplikace Meddi app klade důraz na etický přístup, bezpečnost a důvěru klientů. „Neprodáváme ani nesbíráme citlivá data našich klientů pro komerční účely. Naší prioritou je kvalitní péče, maximální diskrétnost a etický přístup,“ dodává Lucie Šujanová.

O aplikaci MEDDI app

MEDDI app je na trhu už od roku 2020. Jedná se o telemedicínskou aplikaci, která slouží jako most mezi pacienty a lékaři. Díky aplikaci se můžete bezpečně spojit s lékaři kdykoliv a kdekoliv, doslova 24/7, a řešit jejím prostřednictvím jakékoliv zdravotní potíže. Spojení s lékařem přes aplikaci je navíc často bezpečnější než bezprostřední návštěva lékaře, a to díky možnosti vyhnout se zbytečnému kontaktu s nemocnými v čekárně u lékaře, což uživatelé MEDDI app ocení zejména v období chřipek a jiných virových onemocnění. Využití MEDDI app ale u spojování pacientů s lékaři zdaleka nekončí – aplikace umí například uchovávat nejrůznější zdravotnická data, je možné přes ni sdílet informace z chytrých hodinek s lékaři a lékař přes ni může na základě online konzultace zasílat eRecepty, na jejichž základě lze ihned objednat lék na pobočku lékárny sítě Dr.Max. Kromě veřejnosti využívají aplikaci také zaměstnanci mnoha firem jako Veolia, Novartis, Notino nebo klienti společnosti VISA. Nově aplikace nabízí také možnost spojení s psychoterapeutem – buď ve zvoleném termínu nebo do 60 minut.

