Staň se investigativním novinářem

Jak odhalit skryté souvislosti, pracovat s otevřenými zdroji a přijít na kloub tématům, která hýbou společností se můžete naučit v programu Achillova Data nadace Bakala Foundation.
Účastníky čeká intenzivní školení od předních investigativních novinářů z Česka i zahraničí – osvojí si základy datové žurnalistiky, OSINTu, ověřování faktů i vedení rozhovorů. Poté se v týmech pustí do práce na vlastních kauzách, které budou zkoumat několik měsíců pod vedením zkušených mentorů. Přihlášky se uzavírají už 30. září.
Program je určen především začínajícím novinářům, ale přihlásit se může každý vysokoškolský student, kterého láká investigace a práce s daty. Za osm uplynulých ročníků Achillovými Daty prošly už stovky studentů, z nichž řada nyní pracuje v etablovaných médiích jako Český rozhlas nebo Česká televize.
Přihlášky do 9. ročníku jsou otevřené do konce září 2025.
Více informací a formulář najdeš zde: bakalafoundation.org/programy/achillova-data.
Zdroj: Bakala Foundation