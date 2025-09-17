Staň se investigativním novinářem

Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Přihlášky do Achillových Dat 2025 jsou otevřené jen do konce září

Jak odhalit skryté souvislosti, pracovat s otevřenými zdroji a přijít na kloub tématům, která hýbou společností se můžete naučit v programu Achillova Data nadace Bakala Foundation.

Účastníky čeká intenzivní školení od předních investigativních novinářů z Česka i zahraničí – osvojí si základy datové žurnalistiky, OSINTu, ověřování faktů i vedení rozhovorů. Poté se v týmech pustí do práce na vlastních kauzách, které budou zkoumat několik měsíců pod vedením zkušených mentorů. Přihlášky se uzavírají už 30. září.

Program je určen především začínajícím novinářům, ale přihlásit se může každý vysokoškolský student, kterého láká investigace a práce s daty. Za osm uplynulých ročníků Achillovými Daty prošly už stovky studentů, z nichž řada nyní pracuje v etablovaných médiích jako Český rozhlas nebo Česká televize.

Přihlášky do 9. ročníku jsou otevřené do konce září 2025.

Více informací a formulář najdeš zde: bakalafoundation.org/programy/achillova-data.

 

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Soud rozhodne o žádosti vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu...

Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

17. září 2025  7:55

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:12

Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce...

17. září 2025  7:02

První kina v Praze? Vyšší společenské vrstvy je braly s rezervou a lístky stály 30 až 60 haléřů

O tom, kde se psaly dějiny pražské kinematografie a jaká byla její zlatá éra, vypráví historička Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism.

17. září 2025  6:29

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:52,  aktualizováno  17.9 6:09

Síť obousměrek pro kola se v Brně zdvojnásobí, pomohl vstřícný přístup policie

Zatímco dřív museli cyklisté v Brně o každou obousměrku tvrdě bojovat, teď zažívají hotové žně. Magistrát je v nejbližších měsících zřídí ve 33 ulicích napříč městem. Návrh čerstvě prošel povolovacím...

17. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Mapový portál vysokorychlostních tratí

17. září 2025

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Soud v Mostě rozhodne o žádosti o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude dnes rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si...

17. září 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj, zaměří se na znevýhodněné regiony

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zavítá na jednodenní návštěvu Pardubického kraje. Tématem jeho setkání se zástupci samospráv a organizací budou...

17. září 2025,  aktualizováno 

