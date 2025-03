Staň se součástí světové komunity novinářů: Letní škola Journey přijímá přihlášky

13:09

Praha 20. března 2025 (PROTEXT) - Nadace Bakala Foundation otevřela přihlášky na jubilejní 10. ročník mezinárodního kurzu Journey: Journalism Bootcamp. Tento prestižní letní program propojuje studenty médií z 15 zemí světa se špičkovými novináři z The New York Times, CNN, The New Yorker a dalších renomovaných médií. Přihlášky jsou otevřené do 6. dubna 2025, kurz proběhne 26. 7. – 4. 8. 2025 v Praze.