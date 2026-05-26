Stane se z Kladna nový hipsterský hotspot u Prahy?

Zatímco ještě před několika lety bylo Kladno vnímáno především jako dostupnější alternativa k bydlení v Praze, dnes se podle realitních odborníků mění způsob, jakým o městě lidé přemýšlí. Kupující dnes vedle ceny sledují i dlouhodobý rozvoj lokality.
„U našich klientů vidíme výrazně větší zájem o lokality v okolí Prahy, které mají potenciál dlouhodobého rozvoje. Kladno dnes není zajímavé jen nižší cenou za metr čtvereční, ale i tím, jakým směrem se město postupně vyvíjí,“ říká Filip Šejvl, Managing Partner realitní kanceláře Philip & Frank.
Podle dat realitního trhu se ceny nových bytů v Kladně v posledních letech postupně zvyšují. Zatímco v roce 2023 se průměrná cena novostaveb pohybovala přibližně mezi 85 až 90 tisíci korunami za metr čtvereční, v roce 2024 se u části projektů dostávala přes hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Přesto zůstává Kladno výrazně dostupnější než Praha, kde ceny nových bytů běžně překračují hranici 170 tisíc korun za metr čtvereční.
Výrazně roste také samotná výstavba. Jen v roce 2024 se v okrese Kladno začalo stavět 1 384 bytů, což bylo nejvíce ve Středočeském kraji. Kladensko zároveň obsadilo první místo v intenzitě bytové výstavby mezi všemi okresy České republiky. Také v roce 2025 zůstalo mezi nejsilnějšími okresy v rámci zahajované bytové výstavby.
Má Kladno ingredience budoucího postindustriálního centra?
V mediálním jazyce se o podobných lokalitách někdy mluví jako o „hipster“ čtvrtích nebo předměstích. Přesnější je ale podle odborníků mluvit o postupné proměně postindustriálního města nové generace. Kladno dnes prochází výraznou proměnou spojenou s novou výstavbou i revitalizací bývalých průmyslových areálů.
Významnou roli hraje například rozvoj lokality Dubí nebo transformace bývalého průmyslového areálu Poldi, který patří mezi největší brownfieldy ve Středočeském kraji. Právě práce s bývalými průmyslovými areály dnes představuje jeden z nejvýraznějších trendů moderního developmentu — ať už v Praze, nebo v dalších evropských městech.
Pražský Karlín přitom bývá často uváděn jako jeden z nejvýraznějších příkladů podobné proměny v Česku. Ještě v 90. letech byl vnímán hlavně jako zanedbaná industriální část Prahy. Dnes jde o jednu z nejatraktivnějších a nejdražších čtvrtí v metropoli, kde se kombinují kanceláře, moderní bydlení, gastronomie, kavárny, veřejný prostor i kulturní život. Právě propojení industriální historie s novou architekturou a městským životem z něj postupně vytvořilo lokalitu, kterou dnes lidé spojují s moderním městským stylem života.
„Když se podíváme na vývoj některých částí Londýna, Manchesteru nebo Liverpoolu, často šlo právě o bývalé industriální lokality s dobrou dostupností do centra města. Postupně se tam začala kombinovat nová architektura, bydlení, gastronomie, kultura i veřejný prostor. A právě podobné prvky dnes začínáme pozorovat také v Kladně,“ říká Filip Šejvl.
Dalším významným impulsem pro další rozvoj má být modernizace železniční tratě Praha–Letiště Václava Havla–Kladno. Projekt počítá s elektrifikací, zdvoukolejněním a výrazným zrychlením spojení mezi Kladnem, letištěm a centrem Prahy. Ve špičce mají vlaky jezdit v intervalu deset minut.
Část trhu už dnes začíná Kladno vnímat spíše jako přirozeně se rozšiřující zázemí Prahy než jako samostatné regionální město.
„Řada lidí už dnes funguje mezi Prahou a Kladnem prakticky každý den. Pokud se výrazně zlepší železniční spojení, bude se rozdíl mezi ‚Prahou‘ a ‚Kladnem‘ z pohledu běžného života dál stírat. Pro část kupujících může být Kladno do budoucna alternativou k dražším pražským čtvrtím,“ doplňuje Šejvl.
Vedle nové výstavby a infrastruktury se postupně proměňuje také charakter města. Rozvoj služeb, veřejného prostoru i nových podniků podle odborníků často doprovází transformaci bývalých průmyslových lokalit.
„Praha je pro mnoho lidí stále méně dostupná a část kupujících začíná hledat lokality, které mají potenciál dalšího růstu. Kladno dnes nabízí kombinaci dostupnějších cen a růstového potenciálu, který začíná být pro část kupujících i investorů velmi zajímavý,“ uzavírá Šejvl.
