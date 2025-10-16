Stanovisko NABR k rozhodnutí IUCN

Washington 16. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) vydal 9. října 2025 rozhodnutí, podle něhož zůstává makak jávský (Macaca fascicularis), známý též jako makak obecný, zařazen do kategorie „ohrožený druh".

Nejnovější rozhodnutí IUCN navazuje na žádost, kterou v roce 2023 podala Národní asociace pro biomedicínský výzkum (NABR) a která rozhodnutí IUCN o zařazení makaka jávského do kategorie ohrožených druhů zpochybňuje. Ve své žádosti NABR dokládá, že studie Hansena a kol., z nichž IUCN při svých rozhodnutích vyšla, nesprávně interpretují existující vědecké údaje.1 Další informace o žádosti NABR jsou k dispozici na webových stránkách www.nabr.org.

Další žádost, kterou u IUCN podal Dr. Hank Jenkins, uvádí, že autoři studie Hansena a kol. mohou být ve střetu zájmů, a vyzývá IUCN, aby tuto záležitost dále prošetřila. Není však jasné, zda takové střety skutečně existují, případně zda autoři přehledu IUCN sami nejsou ve střetu zájmů, které by měly být zveřejněny nebo by měly vést k jejich vyloučení z rozhodování.

Dne 7. října 2024 americká Služba pro ryby a volně žijící zvířata (U.S. Fish and Wildlife Service, dále jen „služba") zamítla žádost několika ochranářských skupin o zařazení makaka jávského mezi druhy chráněné podle zákona o ohrožených druzích (Endangered Species Act, ESA). Tato žádost obsahovala stejné informace, které byly předloženy také IUCN a na jejichž základě svaz vypracoval své současné stanovisko. Služba ve svém rozhodnutí uvedla, že „žádost neobsahovala věrohodné informace podporující tvrzení o dopadech na populace či druh jako celek". Plné znění rozhodnutí o zařazení makaka jávského na seznam druhů podle amerického zákona o ohrožených druzích bylo zveřejněno ve Federálním rejstříku a je k dispozici zde: „LTM_Petition.pdf." Žádná vláda na světě nepovažuje makaky jávské za ohrožený druh. Odborné recenzované publikace dokládají, že nejnovější rozhodnutí IUCN i použité podklady obsahují závažné nedostatky a nejsou vědecky podložené.2

„Tým vědeckých expertů NABR je zklamán tím, že IUCN nedokázal objektivně posoudit předložené vědecké informace," uvedl Dr. Ray Hilborn, světově uznávaný vědec a člen vědeckého přezkumného týmu NABR.

„Nedostatek údajů o trendech početnosti a zkreslování existujících dat vyvolávají vážné pochybnosti o vědeckém postupu, který IUCN při svém rozhodování použil," doplnil Dr. Hilborn.

Makaci jávští se díky své fyziologické a genetické podobnosti s člověkem široce využívají v biomedicínském výzkumu po celém světě. S pomocí makaků jávských bylo vyvinuto pět z dvaceti nejpoužívanějších léků na předpis. Výzkum prováděný na těchto makacích sehrál klíčovou roli v pokroku v oblasti regenerativní medicíny, imunologie, onkologie, vývoje vakcín a farmakologie, stejně jako při vývoji vakcíny proti onemocnění COVID-19.3 Americký Národní institut zdraví (National Institutes of Health, NIH) nedávno zveřejnil odbornou zprávu, která význam makaků jávských pro biomedicínský výzkum potvrzuje.

„NABR je zklamána tím, že IUCN navzdory drtivým vědeckým důkazům podlehl tlaku aktivistů za práva zvířat a označil makaka jávského za ohrožený druh," uvedl prezident NABR Matthew R. Bailey. „Dostupné vědecké poznatky jednoznačně ukazují, že tento druh ohrožený není. Naopak je v několika zemích považován za invazivní. Je nepochopitelné, že IUCN tvrdí, že je tento druh ohrožený, a zároveň ho označuje za jeden z nejinvazivnějších druhů na světě. NABR bude i nadále informovat odpovědné instituce i veřejnost o těchto otázkách, aby chránila veřejné zdraví a integritu vědeckého procesu."

V publikaci nazvané „100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů světa" jsou uznává IUCN makaky jávské za „invazivní" druh.4

Ochranný status makaků jávských a zapojení organizace PETA do vládních programů byly v září 2024 předmětem slyšení před dozorovým výborem Sněmovny reprezentantů USA. Svědci při tomto slyšení vypověděli, že PETA a další organizace na ochranu zvířat se nevhodným způsobem a z politických důvodů pokoušely ovlivňovat vládní vyšetřování soukromých subjektů i zahraničních vlád.

O Národní asociaci pro biomedicínský výzkum 

NABR, založená v roce 1979, je jedinou neziskovou organizací podle paragrafu 501(c)(6), která se zaměřuje na vytváření odpovědné veřejné politiky pro humánní využívání zvířat v biomedicínském výzkumu, vzdělávání a testování. Mezi její členy patří více než 340 univerzit, lékařských a veterinárních škol, fakultních nemocnic, farmaceutických a biotechnologických společností, pacientských organizací a akademických a odborných společností, které se spoléhají na etický a odpovědný výzkum na zvířatech, aby díky němu přispívaly k celosvětovému zdraví lidí i zvířat. Více informací naleznete na adrese www.nabr.org.

1 Viz Hilborn, R., & Smith, D. R. (2023). Is the long–tailed macaque at risk of extinction? (Hrozí makakům jávským vyhynutí?). American Journal of Primatology, e23590. (dostupné na adrese https://doi.org/10.1002/ajp.23590).

2 Viz Hilborn, R., & M. Chaloupka (2025). Estimating the abundance of widely distributed primates (Odhad početnosti široce rozšířených primátů). American Journal of Primatology (přijato k publikaci).

3 Viz Albrecht, L., E. Bishop, B. Jay, B. Lafloux, M. Minoves, C. Passaes (2021). COVID-19 Research: Lessons from Non-Human Primate Models (Výzum COVID-19: poznatky z modelů nehumánních primátů) (2021) doi: 10.3390/vaccines9080886 (dostupné na www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/.

4 Viz IUCN, 100 of the World's Worst Invasive Alien Species (100 nejhorších invazivních nepůvodních druhů světa) (dostupné na www.iucngisd.org).

Kontakt:

Eva Maciejewski

emaciejewski@nabr.org

(202) 967-8305

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo_1.jpg

 

