Stanovisko předsednictva Rady České televize k debatě o financování

Rada České televize se otázkami hospodaření a financování veřejné služby zabývá dlouhodobě a v letošním roce se k této problematice opakovaně vyjadřovala také ve svých usneseních. Systém hospodaření České televize a jeho kontroly je zároveň podrobně popsán ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České televize za rok 2025, kterou mají poslanci a senátoři k dispozici od 11. června 2026.
V této souvislosti předsednictvo Rady ČT zdůrazňuje, že hospodaření České televize podléhá několika úrovním kontroly, včetně kontroly Rady ČT a její Dozorčí komise, nezávislého externího auditu a následného projednávání výročních zpráv Parlamentem České republiky. Řada informací o hospodaření, rozpočtu, veřejných zakázkách a uzavíraných smlouvách je zároveň veřejně dostupná.
Ve Výroční zprávě za rok 2025 se mimo jiné uvádí:
Česká televize je zavázána nakládat s přijatými prostředky s péčí řádného hospodáře. O svém hospodaření Česká televize pravidelně informuje prostřednictvím veřejných zpráv. Základními dokumenty popisujícími plánované objemy a strukturu nákladů, výnosů a majetku jsou dlouhodobé plány a roční rozpočty. O hospodaření každého roku je pak sestavována výroční zpráva a účetní závěrka, kterou kontroluje nezávislá auditorská společnost. Česká televize informuje o svém hospodaření také prostřednictvím webové stránky (www.ceskatelevize.cz/rozpocet/), kde je uveden interaktivní přehled o hospodaření České televize v podobě rozklikávacího rozpočtu. Nástroj umožňuje uživatelům na několika úrovních detailu sledovat jednotlivé kapitoly rozpočtu a zároveň průběžné plnění schváleného rozpočtu na daný rok. Při uzavírání smluv se Česká televize řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb. v platném znění). Informace a dokumenty k zadávacím řízením dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ale i k veřejným zakázkám malého rozsahu) jsou zpřístupňovány na profilu zadavatele, který je přístupný také z internetových stránek České televize (www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/verejne-zakazky).
Česká televize je zároveň zakládajícím a aktivním členem Platformy veřejného zadávání, volného sdružení subjektů usilujících o rozvoj strategického veřejného zadávání a zohledňujících aspekty společenské odpovědnosti (trvale udržitelného rozvoje) v rámci zadávání veřejných zakázek. Česká televize je i držitelem ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí za přínos k rozvoji odpovědného zadávání v České republice. Obdobně je Česká televize aktivním členem Asociace pro veřejné zakázky, organizace nabízející svým členům odborný rozvoj v oblasti veřejných zakázek, sdílení dobré praxe v oblasti nákupu a dialog s Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci těchto sdružení se Česká televize podílí na činnosti několika pracovních skupin s cílem přispět k transparentnosti a profesionalizaci veřejného nákupu, zohlednění cílů trvale udržitelného rozvoje a celkové kultivaci veřejnozakázkového prostředí v České republice.
V roce 2025 nedošlo ze strany dodavatelů, resp. zájemců o veřejnou zakázku ani k jednomu podání návrhu k přezkoumání úkonů zadavatele ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž.
Česká televize plnila v roce 2025 povinnosti, které vyplývaly ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Celkem v roce 2025 Česká televize uveřejnila 4647 smluv včetně dodatků a objednávek v registru smluv. V roce 2025 Česká televize využila služeb přes 14,6 tis. dodavatelů, kteří poskytli činnosti potřebné při výrobě pořadů. V rámci provozních a režijních nákladů využila služeb přes 6,3 tis. dodavatelů, u investičních projektů téměř 100 dodavatelů.
V dubnu tohoto roku přijala Rada České televize usnesení č. 65/04/26, ve kterém mj. uvádí:
Rada České televize se důrazně ohrazuje proti tvrzením, že hospodaření České televize není kontrolováno. Hospodaření České televize prochází každoročně profesionálním auditem srovnatelným s audity velkých obchodních společností. Zároveň je hospodaření České televize pod drobnohledem Rady České televize s odborným servisem Dozorčí komise Rady ČT.
Detailní Zprávy o hospodaření České televize každoročně projednávají a schvalují Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky, k dispozici je má i současný ministr kultury a prostřednictvím webových stránek České televize také veřejnost.
… Rada ČT odmítá tvrzení, že Česká televize má v rezervních fondech dostatek finančních prostředků a že k udržení současného rozsahu výroby a vysílání jí stačí příjmy na úrovni roku 2024 (před zvýšením televizních poplatků a úpravou definice jejich plátců). Na vyčerpání všech rezervních fondů Rada České televize opakovaně upozorňovala od roku 2022, odkdy rovněž varovala před reálnou hrozbou snižování vlastní výroby a rozsahu vysílání, pokud by nedošlo ke zvýšení příjmů. Rada České televize upozorňuje, že návratem výše příjmů do roku 2024 nebo dokonce před něj by Česká televize nebyla schopná plnit úkoly stanovené Zákonem o České televizi a Memorandem o způsobu naplňování veřejné služby. To by mohlo mít i za následek převedení značné části produkce ČT, která je oceňována diváky ze všech sociodemografických skupin, napříč republikou i politickými preferencemi, do placených streamovacích služeb.
Vzhledem k závažnosti situace proto Rada ČT vyzývá všechny odpovědné osoby, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů, aby ČT mohla naplňovat veřejnou službu tak, jak je stanovena ve všech zákonných normách a mohla se i nadále rozvíjet.
Rada České televize se k financování televize veřejné služby vrátila znovu v červnu t.r., a po diskusi přijala usnesení č. 139/08/26, ve kterém
Rada České televize upozorňuje, že opakovaně poukazovala na neadekvátní výši finančních prostředků České televize, která by mohla vést k výraznému omezení rozsahu poskytované veřejné služby. První takové usnesení přijala již dne 7. prosince 2022, a to jednomyslně. Konstatuje, že současný návrh zákona upravující financování České televize by její finanční situaci fakticky vrátil na úroveň období 2008–2024, kdy Česká televize musela čerpat dodatečné finance z fondu poplatků, kde už žádné disponibilní zdroje nejsou. Konstatuje, že hospodaření České televize podléhá pravidelné kontrole. Rada České televize každoročně zpracovává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize, v níž jsou způsob hospodaření i jeho kontrola podrobně popsány. Účetní závěrka České televize je zároveň každoročně ověřována nezávislým auditorem, společností EY, která patří mezi čtyři největší auditorské společnosti na světě. Za rok 2025, stejně jako v předchozích letech, vydal auditor výrok „bez výhrad“.
Vzhledem k závažnosti situace považuje proto předsednictvo Rady České televize za fundamentální, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů, aby ČT mohla naplňovat veřejnou službu tak, jak je stanovena ve všech zákonných normách, a mohla se i nadále rozvíjet.
Karel Novák, předseda Rady ČT
Vlastimil Ježek a Ivan Tesař, místopředsedové Rady ČT
Ke stanovisku předsednictva se dále připojili (v abecedním pořadí) tito radní:
Stanislav Berkovec
David Brabec
Ivana Chmel Denčevová
Jefim Fistein
Martin Chalupský
Bára Procházková
Ilja Racek
Milada Richterová
Tomáš Řehák
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• Zadavatelem je Rada České televize.
• Toto reklamní sdělení souvisí se Stanoviskem kontrolního orgánu ČT.
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Zdroj: Rada České televize
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59845.