Stanovisko předsednictva Rady České televize k debatě o financování

Autor:
  9:30
Sledovat Metro na Googlu
Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - V souvislosti s aktuální veřejnou a parlamentní debatou o návrhu změny financování České televize a Českého rozhlasu považuje předsednictvo Rady České televize za nutné připomenout některé skutečnosti týkající se hospodaření České televize, jeho kontroly a transparentnosti.

Rada České televize se otázkami hospodaření a financování veřejné služby zabývá dlouhodobě a v letošním roce se k této problematice opakovaně vyjadřovala také ve svých usneseních. Systém hospodaření České televize a jeho kontroly je zároveň podrobně popsán ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České televize za rok 2025, kterou mají poslanci a senátoři k dispozici od 11. června 2026.

V této souvislosti předsednictvo Rady ČT zdůrazňuje, že hospodaření České televize podléhá několika úrovním kontroly, včetně kontroly Rady ČT a její Dozorčí komise, nezávislého externího auditu a následného projednávání výročních zpráv Parlamentem České republiky. Řada informací o hospodaření, rozpočtu, veřejných zakázkách a uzavíraných smlouvách je zároveň veřejně dostupná.

Ve Výroční zprávě za rok 2025 se mimo jiné uvádí:

Česká televize je zavázána nakládat s přijatými prostředky s péčí řádného hospodáře. O svém hospodaření Česká televize pravidelně informuje prostřednictvím veřejných zpráv. Základními dokumenty popisujícími plánované objemy a strukturu nákladů, výnosů a majetku jsou dlouhodobé plány a roční rozpočty. O hospodaření každého roku je pak sestavována výroční zpráva a účetní závěrka, kterou kontroluje nezávislá auditorská společnost. Česká televize informuje o svém hospodaření také prostřednictvím webové stránky (www.ceskatelevize.cz/rozpocet/), kde je uveden interaktivní přehled o hospodaření České televize v podobě rozklikávacího rozpočtu. Nástroj umožňuje uživatelům na několika úrovních detailu sledovat jednotlivé kapitoly rozpočtu a zároveň průběžné plnění schváleného rozpočtu na daný rok. Při uzavírání smluv se Česká televize řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb. v platném znění). Informace a dokumenty k zadávacím řízením dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ale i k veřejným zakázkám malého rozsahu) jsou zpřístupňovány na profilu zadavatele, který je přístupný také z internetových stránek České televize (www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/verejne-zakazky).

Česká televize je zároveň zakládajícím a aktivním členem Platformy veřejného zadávání, volného sdružení subjektů usilujících o rozvoj strategického veřejného zadávání a zohledňujících aspekty společenské odpovědnosti (trvale udržitelného rozvoje) v rámci zadávání veřejných zakázek. Česká televize je i držitelem ocenění Ministerstva práce a sociálních věcí za přínos k rozvoji odpovědného zadávání v České republice. Obdobně je Česká televize aktivním členem Asociace pro veřejné zakázky, organizace nabízející svým členům odborný rozvoj v oblasti veřejných zakázek, sdílení dobré praxe v oblasti nákupu a dialog s Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V rámci těchto sdružení se Česká televize podílí na činnosti několika pracovních skupin s cílem přispět k transparentnosti a profesionalizaci veřejného nákupu, zohlednění cílů trvale udržitelného rozvoje a celkové kultivaci veřejnozakázkového prostředí v České republice.

V roce 2025 nedošlo ze strany dodavatelů, resp. zájemců o veřejnou zakázku ani k jednomu podání návrhu k přezkoumání úkonů zadavatele ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž.

Česká televize plnila v roce 2025 povinnosti, které vyplývaly ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Celkem v roce 2025 Česká televize uveřejnila 4647 smluv včetně dodatků a objednávek v registru smluv. V roce 2025 Česká televize využila služeb přes 14,6 tis. dodavatelů, kteří poskytli činnosti potřebné při výrobě pořadů. V rámci provozních a režijních nákladů využila služeb přes 6,3 tis. dodavatelů, u investičních projektů téměř 100 dodavatelů.

V dubnu tohoto roku přijala Rada České televize usnesení č. 65/04/26, ve kterém mj. uvádí:

Rada České televize se důrazně ohrazuje proti tvrzením, že hospodaření České televize není kontrolováno. Hospodaření České televize prochází každoročně profesionálním auditem srovnatelným s audity velkých obchodních společností. Zároveň je hospodaření České televize pod drobnohledem Rady České televize s odborným servisem Dozorčí komise Rady ČT.

Detailní Zprávy o hospodaření České televize každoročně projednávají a schvalují Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu České republiky, k dispozici je má i současný ministr kultury a prostřednictvím webových stránek České televize také veřejnost.

… Rada ČT odmítá tvrzení, že Česká televize má v rezervních fondech dostatek finančních prostředků a že k udržení současného rozsahu výroby a vysílání jí stačí příjmy na úrovni roku 2024 (před zvýšením televizních poplatků a úpravou definice jejich plátců). Na vyčerpání všech rezervních fondů Rada České televize opakovaně upozorňovala od roku 2022, odkdy rovněž varovala před reálnou hrozbou snižování vlastní výroby a rozsahu vysílání, pokud by nedošlo ke zvýšení příjmů. Rada České televize upozorňuje, že návratem výše příjmů do roku 2024 nebo dokonce před něj by Česká televize nebyla schopná plnit úkoly stanovené Zákonem o České televizi a Memorandem o způsobu naplňování veřejné služby. To by mohlo mít i za následek převedení značné části produkce ČT, která je oceňována diváky ze všech sociodemografických skupin, napříč republikou i politickými preferencemi, do placených streamovacích služeb.

Vzhledem k závažnosti situace proto Rada ČT vyzývá všechny odpovědné osoby, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů, aby ČT mohla naplňovat veřejnou službu tak, jak je stanovena ve všech zákonných normách a mohla se i nadále rozvíjet.

Rada České televize se k financování televize veřejné služby vrátila znovu v červnu t.r., a po diskusi přijala usnesení č. 139/08/26, ve kterém

Rada České televize upozorňuje, že opakovaně poukazovala na neadekvátní výši finančních prostředků České televize, která by mohla vést k výraznému omezení rozsahu poskytované veřejné služby. První takové usnesení přijala již dne 7. prosince 2022, a to jednomyslně. Konstatuje, že současný návrh zákona upravující financování České televize by její finanční situaci fakticky vrátil na úroveň období 2008–2024, kdy Česká televize musela čerpat dodatečné finance z fondu poplatků, kde už žádné disponibilní zdroje nejsou. Konstatuje, že hospodaření České televize podléhá pravidelné kontrole. Rada České televize každoročně zpracovává Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize, v níž jsou způsob hospodaření i jeho kontrola podrobně popsány. Účetní závěrka České televize je zároveň každoročně ověřována nezávislým auditorem, společností EY, která patří mezi čtyři největší auditorské společnosti na světě. Za rok 2025, stejně jako v předchozích letech, vydal auditor výrok „bez výhrad“.

Vzhledem k závažnosti situace považuje proto předsednictvo Rady České televize za fundamentální, aby financování ČT i do budoucna vycházelo z transparentních, přiměřených a předvídatelných principů, aby ČT mohla naplňovat veřejnou službu tak, jak je stanovena ve všech zákonných normách, a mohla se i nadále rozvíjet.

 

Karel Novák, předseda Rady ČT

Vlastimil Ježek a Ivan Tesař, místopředsedové Rady ČT

 

Ke stanovisku předsednictva se dále připojili (v abecedním pořadí) tito radní:

 

Stanislav Berkovec

David Brabec

Ivana Chmel Denčevová

Jefim Fistein

Martin Chalupský

Bára Procházková

Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

 

POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ

(využívající cílení a/nebo doručování reklamních sdělení založené na OSOBNÍCH ÚDAJÍCH)

• Zadavatelem je Rada České televize.

• Toto reklamní sdělení souvisí se Stanoviskem kontrolního orgánu ČT.

Více informací naleznete zde: 

 

Zdroj: Rada České televize

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59845.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Co dělat při pádu člověka do kolejiště? Neztrácet hlavu, zalehnout do žlabu nebo zastavit vlak

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...

V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka

Velká galerie pražských odpadkových košů. Na Andělu. V protisvětle, které...

Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...

Vražda taxikářky v Šumperku spěje k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....

30. října 2026  12:42,  aktualizováno  12:50

Brno čeká 17. listopadu festival Brněnský 17. i derniéra festivalu Janáček Brno

ilustrační snímek

Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Brně vyvrcholí 17. listopadu závěrečným představením hudební festival Janáček Brno. Uskuteční se také pouliční...

30. října 2026  11:07,  aktualizováno  11:07

Colours of Ostrava zakončí jeden z nejlepších DJů světa Martin Garrix

ilustrační snímek

Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce...

30. října 2026  10:55,  aktualizováno  10:55

Karlovarský kraj chce zlepšit zdraví obyvatel využitím lázní

ilustrační snímek

Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními...

30. října 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V rybnících u Telče se odborníci snaží potlačit invazního sumečka černého

ilustrační snímek

V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie...

30. října 2026  10:44,  aktualizováno  10:44

V Čáslavi bude vládnout sdružení starosty Strnada s dalšími třemi stranami

ilustrační snímek

V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady...

30. října 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Podzimní zahřátí a sofistikované chutě: Ideální společníci pro sychravé večery

30. října 2026  12:05

Vysoké Mýto povede ředitel muzea Jiří Junek

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale...

30. října 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Nemocnice mají léčit akutní stavy, ne nahrazovat domácí péči

30. října 2026  11:56

Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína dvě hodiny stál

ilustrační snímek

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

30. října 2026  9:22,  aktualizováno  11:43

Host ukradl majiteli penzionu auto. Po bouračce se vrátil, jako by se nic nestalo

Mladík ukradl auto, po cestě s ním ale havaroval. (29. října 2026)

Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...

30. října 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.