Staňte se Vizionářem 2026! Přihlášky jsou otevřené do 16. listopadu

CzechInno ve spolupráci s klíčovými partnery v šestnáctém ročníku hledá a oceňuje převratné české inovace s významným technologickým, ekonomickým či sociálním přínosem nebo jejich kombinací. Soutěž je otevřena inovacím napříč obory - od nových technologií po výrobky, služby a postupy, které zlepšují fungování firem i každodenní život. O ocenění rozhoduje odborná porota.
Oceněné inovace získají nové příležitosti
Oceněné subjekty zapojí CzechInno do systému prezentace inovací v ČR a podpoří zviditelnění jejich produktů, služeb a technologií mezi odbornou i širokou veřejností. Díky propojení se sítí partnerů získají přístup k odbornému poradenství, novým kontaktům a obchodním příležitostem. Cílem je pomoci oceněným inovátorům navázat spolupráci, oslovit zákazníky a úspěšně rozvíjet svá řešení na trhu.Speciální kategorie ocení inovace v kyberbezpečnostiTaké letos je vyhlášena speciální kategorie pro nejprospěšnější inovativní počin v oblasti kyberbezpečnosti. Příležitost mají autoři řešení, která pomáhají chránit data, informační systémy či digitální provoz.
CRA podporují bezpečný rozvoj inovací
České Radiokomunikace (CRA) do projektu přinášejí dlouholeté zkušenosti s digitální infrastrukturou, datovými centry, cloudovými službami a kybernetickou bezpečností. Právě spolehlivé technologické zázemí a ochrana dat jsou důležitými předpoklady pro využití digitálních inovací v reálném provozu.
"České firmy mají nápady, které si zaslouží dostat se z vývoje do každodenní praxe. U nás podporujeme inovace a jejich následné uplatnění na trhu. U digitálních řešení přitom záleží i na tom, aby fungovala spolehlivě a bezpečně a aby jim zákazníci mohli důvěřovat. Proto jako hlavní odborný partner podporujeme projekt Vizionáři, který pomáhá zviditelnit přínos českých inovátorů. Přihlaste své řešení a ukažte, jaký konkrétní přínos může mít pro firmy i společnost,“ uvádí Anna Tůmová ze společnosti České Radiokomunikace (CRA).
Přihlaste svou inovaci nebo nominujte vizionáře
Je vaše firma či organizace aktivním inovátorem a chcete o svých výsledcích dát vědět? Přihlaste svou inovaci do 16. listopadu 2026. Pokud znáte inspirativního inovátora ve svém okolí, nominujte ho. Přihlášku, nominační formulář a podmínky účasti najdete na www.vizionari.cz. Nominaci doporučujeme zaslat s předstihem, aby nominovaný subjekt stihl podat vlastní přihlášku. Využijte příležitost stát se Vizionářem 2026.O projektu: CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání. Soutěž pořádá od roku 2011 a podporuje uplatnění českých inovací v praxi.
Zdroj: CzechInno, z.s.p.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59896.