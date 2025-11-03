Staňte se Vizionářem roku 2025! Přihlaste se nebo nominujte inovátora z vašeho okolí do 7. 11. 2025

Máte ve firmě nebo organizaci inovaci, která mění svět kolem nás? Nebo znáte někoho, kdo svým přístupem inspiruje ostatní? Pak neváhejte – přihlaste se nebo nominujte inspirativního inovátora ze svého okolí.
Co projekt Vizionáři nabízí?
- Prezentaci vítězů v unikátním systému propagace inovací nejen v ČR
- Dotační poradenství a nové obchodní kontakty
- Možnost lepšího uplatnění na trhu
- Podporu rozvoje firmy díky službám partnerů projektu
- Mediální podporu prostřednictvím spolupracujících médií
Klíčová data:
- Uzávěrka přihlášek: 14. listopadu 2025
- Uzávěrka nominací: 7. listopadu 2025
- Web pro přihlášení: http://www.vizionari.cz
Kdo rozhodne o vítězích?
O nejlepších Vizionářích rozhodne odborná porota složená ze zástupců akademické sféry, státní správy, vědeckých institucí a inovačního podnikání.
Nenechte si ujít šanci stát se součástí projektu, který už 15 let podporuje české inovace. Staňte se Vizionářem 2025!
O projektu Vizionáři:
Cílem projektu Vizionáři, který již 15. rokem pořádá sdružení CzechInno, je ocenit české firmy, podnikatele a organizace – konkrétní tvůrce inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je rozproudit inovační potenciál českých podniků a organizací a podpořit úspěšné uvedení inovativních nápadů na trh, s nimiž přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno považuje za klíčové, aby se veřejnost dozvěděla o inovačních novinkách a aby se co nejvíce prosadily v praxi.
Dlouhodobým generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka. K hlavním odborným partnerům akce patří České Radiokomunikace, expertní organizace pro kyberbezpečnost - CyberSecurityHub, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědeckotechnických parků . Mezi mediální partnery patří server Business Info.cz, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Radiohouse.
Více o projektu a přihlášku najdete na www.vizionari.cz.
Zdroj: CzechInno
