Star Wars se vrací do Rudolfina

Hudba ze série Star Wars je ve světě kinematografie stejným fenoménem jako filmy samotné. To samé platí o legendárním hudebním skladateli Johnu Williamsovi. První polovina večera proto představí výběr melodií z původní trilogie, které jsou dílem právě tohoto skladatele. Posluchači se mohou těšit na nezapomenutelné melodie jako je Yoda’s Theme a The Imperial March z Epizody V – Impérium vrací úder nebo Luke and Leia z Epizody VI – Návrat Jediů. Na programu samozřejmě nebude chybět ani hudba z Epizody IV – Nová naděje oceněné Oscarem za nejlepší filmovou hudbu.

Ve druhé části večera zazní Williamsova hudba z prequelové i sequelové trilogie či skladatelova znělka k minisérii Obi-Wan Kenobi. Na řadu ale přijdou také díla dalších skladatelů – Main Theme z populárního seriálu The Mandalorian od Ludwiga Göranssona nebo několik skladeb z první ze série Star Wars Anthology – Rogue One: Star Wars Story z pera Michaela Giacchina.

Monumentální sborová díla jako Battle of the Heroes nebo Duel of The Fates si posluchači Filmharmonie jistě již neumí představit bez pěveckého sboru. Ten po boku orchestru nebude chybět ani tentokrát, po několika úspěšných spolupracích tak varhanní emporu zaplní členové Kühnova smíšeného sboru. Celé těleso čítající na 150 členů povede dirigent Ondřej Vrabec.

Koncert filmové hudby STAR WARS

13. 10. 2024, 19:30

Rudolfinum, Dvořákova síň

Účinkující:

Filmová filharmonie

dirigent Ondřej Vrabec

Kühnův smíšený sbor, sbormistr Igor Karpilovskij

Program koncertu:

John Williams: Main Title (Epizoda IV – Nová naděje)

John Williams: Princess Leia’s Theme (Epizoda IV – Nová naděje)

John Williams: Binary Sunset (Epizoda IV – Nová naděje)

John Williams: Yoda’s Theme (Epizoda V – Impérium vrací úder)

John Williams: Asteroid Field (Epizoda V – Impérium vrací úder)

John Williams: The Imperial March (Epizoda V – Impérium vrací úder)

John Williams: Luke and Leia (Epizoda VI – Návrat Jediů)

John Williams: Throne Room & End Title (Epizoda IV – Nová naděje)

—přestávka—

John Williams: Obi-Wan (Obi-Wan Kenobi)

Ludwig Göransson: Main Theme (The Mandalorian)

John Williams: March of the Resistance (Epizoda VII – Síla se probouzí)

John Williams: Rey’s Theme (Epizoda VII – Síla se probouzí)

Michael Giacchino: Jyn Erso & Hope Suite (Rogue One: Star Wars Story)

Michael Giacchino: The Imperial Suite (Rogue One: Star Wars Story)

Michael Giacchino: Guardians of the Whills Suite (Rogue One: Star Wars Story)

John Williams: Across the Stars (Epizoda II – Klony útočí)

John Williams: Battle of the Heroes (Epizoda III – Pomsta Sithů)

John Williams: Duel of the Fates (Epizoda I – Skrytá hrozba)

Změna programu vyhrazena.

