Starobrno využívá špičkový systém monitoringu spotřeby energií Siemens

Praha 3. října 2025 (PROTEXT) - Nejmodernější digitální technologie Siemens hlídají spotřeby energií v pivovaru Starobrno.

Pivovar Starobrno, součást nadnárodní skupiny Heineken, zavedl řešení řízení spotřeby energií Siemens SIMATIC Energy Manager. Třetí největší pivovar v republice implementoval řešení pro monitoring spotřeby energií na platformě SIMATIC Energy Manager PRO, které představuje komplexní platformu pro monitorování výrobních ukazatelů (KPI), zejména z oblasti energetiky a OEE, ale i ostatních provozně technologických dat.

„Softwarové řešení pro energetický management Simatic Energy Manager Pro měří a vyhodnocuje stovky odběrných míst, a přispívá ke snižování spotřeby, zvýšení účinnosti a snížení emisí CO2. Systém dokáže zjistit spotřebu či uhlíkovou stopu velmi detailně, doslova až na jednotlivou lahev, přitom je velice uživatelsky přívětivý,“ přibližuje řešení Radim Křístek, produktový manažer ze společnosti Siemens.

Přesné informace pomáhají najít úspory

V pivovaru Starobrno nasadili výkonný a rozšiřitelný systém řízení hospodaření s energiemi dle požadavků ISO 50001, který umožňuje propojit údaje o spotřebě energie a data z výroby, aby bylo možné vypočítat celkovou produktivitu spotřeby energie, potřebu energie na výrobu určitého produktu i porovnání spotřeby různých výrobních linek. Simatic Energy Manager, který je k dispozici ve dvou provedeních pro aplikace s různým stupněm komplexnosti (Basic a PRO), nabízí detailní informace prostřednictvím přehledných, uživatelem specifikovaných dashboardů a univerzálních rozhraní pro měření energetických dat.

Skupina Heineken hledala řešení, které vyhoví požadavkům celé skupiny na mezinárodní úrovni a bude univerzální a dlouhodobě udržovatelné. Výroba piva je energeticky náročná a snižování spotřeby je důležité z pohledu nákladů i udržitelnosti. Výrazně pomohlo i to, že řešení nabízené společností Siemens, které nabízí funkcionality jako jsou predikce, možnost nákup např. na spotovém trhu, případně různorodost reportů, je zároveň otevřená firmám, které si mohou dashboardy nebo reporty přizpůsobit podle svých představ.

Řešení Siemens je flexibilní a umožňuje definovat, co a v jakém detailu měřit. Zda spotřebu na budovu, provoz nebo určitý celek– což je v případě Starobrna třeba lahvová, PET nebo KEG linka –, nebo až na úroveň jednotlivých strojů a zařízení. „V rámci celku monitorujeme některá vybraná zařízení, která mají nejvyšší spotřebu energií, a tedy nejvyšší potenciál případných úspor, jako třeba kompresory vzduchu nebo spotřeby energií na myčce lahví,“ vysvětluje nasazení systému Siemens Michal Masařík, specialista pro automatizaci pivovaru Starobrno.

Sledovat spotřebu energie se vyplatí všude

Při realizaci projektu, který zahrnuje nejen realizaci informačního systému, ale i kompletní integraci řídicích systémů a instalaci a připojení měřidel důležitých energetických médií, se pivovar Starobrno mohl spolehnout na osvědčeného zkušeného certifikovaného technologického partnera firmy Siemens, firmou SIDAT. Díky jejím zkušenostem se podařilo nový systém pro monitoring spotřeby energií nejen úspěšně implementovat, ale také převést historická data z předchozího systému, což zahrnovalo pět let provozu zpátky, a importovat je do nového systému.

Systém nasazený v pivovaru Starobrno není specifickou záležitostí pro pivovarnictví, ale cenné služby může prokázat téměř ve všech průmyslových odvětvích. Ceny energií stále rostou, takže energetický management, jemuž firmy dříve nepřikládaly tak velký význam, představuje zásadní nákladovou položku a podniky musí měřit spotřebu jednotlivých provozů. To vyžaduje zjistit které faktory a zařízení se nejvíce podílejí na spotřebě, aby bylo možné provést potřebná opatření, nebo vytipovat energeticky náročná zařízení, která lze např. dočasně vypnout, pokud nejsou právě zapotřebí, což vede k významným úsporám energie.

Systém energetického managementu se skládá z řady řešení, a Simatic Energy Manager PRO představuje nejvyšší úroveň, kterou dnes Siemens nabízí.

