Starostové a zástupci z 20 měst na pěti kontinentech se sešli v Ningbo, aby diskutovali o „otevřené spolupráci“

Mezi účastníky byli Wayne Brown, starosta Aucklandu na Novém Zélandu; Enrico Ricci, zástupce starosty Florencie v Itálii; Ahmed Wazeery, generální tajemník guvernorátu Suez v Egyptě; a starostové tří měst v Libanonu. Zúčastnili se také zástupci mezinárodních organizací, včetně Globálního paktu OSN Čína a Nové rozvojové banky BRICS.
Akce pod tématem „Otevřenost a propojení pro sdílené příležitosti“ zahrnuje hlavní dialog starostů, dva scénářové dialogy a tři aktivity zaměřené na výměnu civilizací a vzájemné učení. Během akce hosté navštívili přístav Ningbo-Čou-šan, největší přístav na světě podle objemu překládky, stejně jako Ningbo Yaji Logistics Co., Ltd., Ningbo PIA Automation Holding Corp., Peacebird Group, jezero Dongqian a Starý bund. V čele inteligentní přístavní logistiky a v chytrých dílnách, kde se vyrábějí ztělesnění roboti, zkoumali, jak mohou města dosáhnout vysoké úrovně otevřenosti a identifikovat budoucí příležitosti.
V hlavním sále bylo podepsáno 14 projektů spolupráce v oblastech, jako jsou přátelská výměna, hospodářská a obchodní spolupráce, věda, technika a vzdělávání a kulturní cestovní ruch. Patřilo mezi ně navázání přátelských výměnných vztahů mezi městem Jü-jao v Če-ťiangu a Errachidií v Maroku a mezi obvodem Jin-čou v Ningbo a kantonem Saint-Étienne-du-Rouvray ve Francii. Byl také zveřejněn „Ningboský konsenzus o spolupracujícím rozvoji“, který vyzývá města, aby zachovávala otevřenost a propojení, prohlubovala průmyslovou spolupráci, podporovala mezilidské vazby a společně usilovala o zachování stability a plynulého fungování průmyslových a dodavatelských řetězců.
Joachim Moyse, viceprezident metropolitní oblasti Rouen a starosta kantonu Saint-Étienne-du-Rouvray ve Francii, uvedl: „Když svět lidem usnadňuje ztrátu naděje, musíme si tím spíše sednout společně a společně budovat rámec pro mír. Protože mír je velkým předpokladem veškeré spolupráce.“ Také si chtěl odvézt z Ningbo „dárek“: širokou vizi města pečovat o všechny sociální vrstvy a budovat město podle potřeb lidí. Moyse řekl, že to je přesně „čínská zkušenost“, kterou chce přinést zpět do Francie a sdílet se svými krajany.
Ningbo se nachází ve východním Če-ťiangu a je domovem přístavu Ningbo-Čou-šan, největšího přístavu na světě. Je také mezinárodní branou otevřenosti a vyspělou výrobní základnou, dlouho známou rčením: „Knihy uchovávají minulost i přítomnost a přístav spojuje svět.“ Součástí akce je sedmidílná výstava „Ningbo a svět: Globální čínská kultura se zámořskými ningboskými společnostmi“, která představuje úspěchy Ningbo v podpoře obousměrného hospodářského a obchodního propojení a mezilidských vazeb, s kulturou jako pojivem, podniky jako hlavním pilířem a přístavem jako základem. Na akci „Noc Ningbo“ jsou Simingská knihovna v Ningbo a klasické knihy vybrané návštěvníky umístěny společně v Pavilonu Tianyi, jedné ze tří nejstarších rodinných knihoven na světě, což svědčí o přátelstvích mezi městy, která překračují hory a moře.
Kontakt: Sun Zhaorui
Zdroj: Ningbo International Communication Center
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