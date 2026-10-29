Starší kanceláře musí obstát vedle novostaveb. Danube House mění technologie

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Praha 29. října 2026 (PROTEXT) - Na kancelářském trhu roste důraz na energetickou efektivitu, udržitelnost a kvalitu pracovního prostředí v souladu s principy ESG. S rostoucími požadavky nájemců tak sílí potřeba technologické modernizace starších administrativních budov. Příkladem je Danube House v pražském Karlíně. Budova dokončená v roce 2003 prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při níž původní systém vytápění a chlazení nahrazují stropní sálavé panely Zehnder napojené na tepelná čerpadla. Nové řešení má přispět ke snížení energetické náročnosti, tiššímu provozu a příjemnějšímu pracovnímu prostředí. Projekt zároveň cílí na získání environmentální certifikace LEED Platinum.

Danube House vznikl jako první z pěti budov dnešního kancelářského kampusu Riverside Karlín na Rohanském nábřeží a patřil ke stavbám, které významně proměnily podobu této části Prahy. Investor CA Immo nyní v rámci rekonstrukce probíhající v letech 2024 až 2026 modernizuje technické zázemí i kancelářské a společné prostory. Budova má po dokončení dosáhnout energetické třídy B.

„Starší kancelářské budovy dnes nesoutěží jen mezi sebou, ale také s novými projekty. Pokud si mají udržet atraktivitu pro nájemce, musí se tomu technologicky přizpůsobovat. Spotřeba energie nebo způsob fungování budovy už navíc pro firmy nejsou jen otázkou provozních nákladů, ale stále častěji jsou posuzovány podle kritérií ESG,“ říká Petr Bednář, projektový manažer společnosti Zehnder.

Místo proudícího vzduchu sálání ze stropu

Původní systém vytápění a chlazení v Danube House využíval indukční jednotky a fan-coily, které upravovaly teplotu v místnostech především prouděním ohřátého nebo ochlazeného vzduchu. Při rekonstrukci je nahrazují stropní sálavé panely Zehnder, kterých bylo pro budovu dodáno celkem 3220.

Zvolený stropní sálavý systém výrazně přispívá ke zkvalitnění vnitřního prostředí a k vyššímu komfortu uživatelů kanceláří. Zásadním způsobem snižuje intenzitu výměny vzduchu v místnostech. Postačuje jen násobně menší hygienicky nutná výměna vzduchu, protože vzduch do místností nemusí přinášet teplo nebo chlad. Zcela se tím odstraňuje hluk způsobený intenzivním prouděním vzduchu přes fan-coily nebo indukční jednotky. Mizí prostory, ve kterých by mohli být lidé obtěžováni prouděním zejména studeného vzduchu při chlazení. S poklesem intenzity výměny vzduchu souvisí zajištění tichého a bezprůvanového prostředí po celé ploše místností, přičemž stropní sálavé panely zajišťují i rovnoměrné rozložení teploty vzduchu v místnosti.

„Hlavní rozdíl lidé pocítí při každodenní práci. Sálavý přenos tepla nebo chladu je pro lidi mnohem příjemnější než ohřívání či chlazení prouděním vzduchu. Teplota je po celé ploše kanceláře rozložena rovnoměrněji, na jednotlivá pracovní místa nefouká studený vzduch a samotné panely pracují bez hlučných ventilátorů. Jsou to zdánlivé detaily, které ale výrazně ovlivňují, jak příjemně se lidé v kanceláři cítí i jaký podávají pracovní výkon,“ vysvětluje Petr Bednář.

Pro Danube House bylo zvoleno perforované provedení stropních desek Zehnder Alumline s akustickou vrstvou, která omezuje odrazy zvuku. Jeden prvek tak kombinuje vytápění, chlazení a podporu akustického komfortu, což je důležité zejména v kancelářských prostorech.

Sálavé stropy a tepelná čerpadla se doplňují

Nové vytápění a chlazení jsou součástí širšího energetického konceptu budovy založeného na tepelných čerpadlech. Sálavé panely s nimi dobře spolupracují díky nižším nárokům na teplotní rozdíly. Při vytápění dokážou využívat vodu o nižší teplotě, zatímco při chlazení nepotřebují tak studenou vodu jako některé konvenční systémy. Tepelná čerpadla tak mohou pracovat efektivněji, což přispívá ke snižování spotřeby energie a provozních nákladů.

Regulace a rychlá reakce stropního sálavého systému zároveň umožňují přizpůsobovat výkon vytápění a chlazení aktuálním podmínkám v jednotlivých částech budovy, například při změnách intenzity slunečního záření dopadajícího na fasádu. Systém tak pomáhá omezovat zbytečné přetápění nebo přechlazování kanceláří a snižovat spotřebu energie.

Modernizace musí počítat i s budoucími nájemci

U administrativních budov je důležitá také flexibilita. Nájemci se v průběhu let mění a spolu s nimi i požadavky na velikost kanceláří, počet pracovních míst nebo poměr otevřených a uzavřených prostor. Stropní systém proto zohledňuje uspořádání budovy a umožňuje případné budoucí rozdělení větších open-space prostor na menší kanceláře. Vytápění a chlazení navíc nejsou vázané na radiátory u stěn nebo podlahové konvektory, což poskytuje větší volnost při změnách dispozic.

Část z celkem 3220 dodaných panelů byla navíc vyrobena v atypických rozměrech podle požadavků architekta. Specifické řešení si vyžádalo také jejich uchycení. Aby závěsy byly co nejméně viditelné a panely bylo možné odklápět, vyvinul Zehnder pro tento projekt speciální závěsný systém. Panely jsou přitom zavěšeny pouhých 15 centimetrů pod stropem.

Modernizace Danube House tak není jen otázkou vzhledu nebo nového interiéru. Podstatnou roli hrají také technologie, které ovlivňují provozní náklady, možnosti budoucích úprav kanceláří i podmínky pro každodenní práci. Jak nové řešení funguje v praxi a proč se investor rozhodl právě pro stropní sálavé panely Zehnder, přibližuje videoreportáž dostupná: ZDE.

 

O společnosti Zehnder:

Zehnder Group Czech Republic s.r.o. je dceřinou společností švýcarského koncernu ©Zehnder Group, založeného v roce 1895. Se 17 výrobními závody a více než 3500 zaměstnanci patří k technologické špičce v oblasti designových koupelnových a bytových radiátorů, komfortních systémů větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých systémů pro vytápění a chlazení.

 

Zdroj: Crest Communications, a.s.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59846.

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