Start projektu Ministr Roku a Poslanec Roku 2025 platformy #ČESKObudoucnosti

Ministr Roku a Poslanec Roku jsou jediné celorepublikové projekty, které hodnotí práci členů vlády a jednotlivých poslanců z pohledu naplňování dlouhodobé vize České republiky: „Česko mozkovnou světa díky špičkovému vzdělávání“. Projekt organizuje platforma #ČESKObudoucnosti, která s touto vizí přišla už v roce 2002, tedy před 23 lety.
„Česká republika do roku 2002 neměla dlouhodobou vizi. Politici se totiž střídali příliš rychle, a to se dodnes nezměnilo. Od roku 2002 jsme měli čtyři prezidenty, jedenáct premiérů a například osmnáct ministrů školství s průměrnou délkou působení jen 1,3 roku. S tak velkou odchodovostí nemůže dobře fungovat žádná firma, natož stát, který díky tomu nikdo nevede dlouhodobým strategickým směrem. Proto jsme se již před 23 lety, ještě jako studenti, rozhodli, že to budeme dělat my. Projekty Ministr Roku a Poslanec Roku mají zákonodárcům dávat pomyslné lano ve tmě pro jejich dlouhodobé rozhodování,“ vysvětluje Michal Novák, zakladatel platformy #ČESKObudoucnosti.
Hlasování není anketou popularity. Ministři a poslanci zaslaly odpovědi na otázky platformy #ČESKObudoucnosti směřující k plnění dlouhodobé vize Česka a nyní všichni občané ČR mohou v projektu zhodnotit, tedy dát hlas těm zastupitelům, o kterých jsou přesvědčeni, že svými rozhodnutími a aktivitou přispěli k úspěchu dlouhodobé vize České republiky.
„Naší ambicí je, aby se občané více zapojovali do hodnocení politiků – a tím jim dávali jasný signál, že dlouhodobá vize vzdělaného a úspěšného Česka je pro jejich budoucnost důležitá. Projekt Ministr Roku a Poslanec Roku proto je způsob, jak postupně dostat do politického rozhodování nejen krátkodobé - operativní cíle, ale hlavně ty dlouhodobé - strategické,“ uvedla Marie Novotná, členka platformy #ČESKObudoucnosti.
Hlasování probíhá od 19. srpna do 15. září na webu www.ministrroku.cz a www.poslanecroku.cz. Výsledky budou zveřejněny 30. září 2025 na konferenci #ČESKObudoucnosti v Praze.
O platformě #ČESKObudoucnosti
Platforma #ČESKObudoucnosti je nezisková, nepolitická a nezávislá platforma, která vznikla v roce 2002. Jejím cílem je spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti. To dělá v různých formách přes 23 let a podporuje tím vizi: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ.
Propojuje aktivní osobnosti, podnikatele, učitele a ředitele škol, leadery na vysokých školách, zástupce neziskovek a nadací, politiky, zástupce velkých korporací a média. Ty, kteří dlouhodobě podporují talent, inteligenci a šikovnost lidí v Česku. Ty, kteří už mění nebo chtějí proměnit Česko na „mozkovnu světa“. Díky špičkovému vzdělávání.
S touto vizí také realizuje projekty, které mají vizi Česka pomoct dosáhnout. Každý rok se těchto aktivit a programů účastní stovky tisíc občanů ČR, včetně studentů a absolventů škol.
Projekty platformy #ČESKObudoucnosti:
Konference osobností Česka
Zdroj: Absolventi
