Start registrací! 59. ČEZ Jizerská 50 otevírá brány. Nejvýhodnější startovné je do konce října

Běžkaři z celého světa se mohou na nejslavnější český závod své kategorie hlásit už nyní. Nejvýhodnější registrace budou k dispozici až do 31. října. Rozhodli jsme se rozšířit cenovou nabídku přidáním další vlny, a tu jsme umístili na konec listopadu. Celkem je tak startovné rozděleno do čtyř registračních vln a platí, že čím dříve si lyžaři své startovné koupí, tím více mohou ušetřit.
Cenové hladiny podle jednotlivých registračních vln na příkladu závodu na 50 km. Kompletní ceník je k dispozici na https://jiz50.cz/startovne.
|Do 31. 10. 2025
|Do 30. 11. 2025
|Do 30. 12. 2025
|Do 18. 1. 2026
|Na místě
|2 350 Kč
|2 550 Kč
|2 950 Kč
|3 350 Kč
|3 900 Kč
Další významný důvod, proč s registrací neotálet – parkování na víkend bude pouze pro ty nejrychlejší. O parkovací místa na sobotu 31. ledna, a zvlášť na neděli 1. února bude tradičně velký zájem a nedostane se na každého. Pokud plánujete parkovat přímo u bedřichovského stadionu autem, doporučujeme zajistit si vjezdovou kartu co nejdříve. Zároveň je poprvé možnost objednat si parkovací kartu i na skejtové závody ve čtvrtek.
Startovné všech přihlášených závodníků je tradičně pojištěno proti nedostatku sněhu a dalším nepříznivým vlivům, a to do výše 70 % ze základního startovného. To znamená, že účastníci mohou z pojištění vytěžit maximum právě v kombinaci s nejvýhodnějšími registracemi do konce října.
V Bedřichově se od 29. ledna do 1. února 2026 uskuteční hned 8 běžkařských závodů té nejvyšší kvality. Konkrétně se můžete těšit na stále oblíbenější závody skejtem, Jizerskou 17 a Volkswagen Bedřichovskou 30, na klasiku v podobě rodinné ČT Jizerské 10 a Jizerské 25, a samozřejmě na nedělní ČEZ Jizerskou 50. Chybět nebudou ani firemní štafety a dětské závody. Speciální pozornost si zaslouží páteční sprint, který se poprvé uskuteční jako závod seriálu Ski Classics, a stane se tak pro světovou elitu, a tím i diváky ještě atraktivnějším.
Více informací najdete na www.jiz50.cz.
Zdroj: Raul