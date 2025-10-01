Startuje 27. ročník McDonald's Cupu – největšího žákovského fotbalového turnaje

Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Desítky tisíc dětí po celé České republice mají opět šanci zažít atmosféru nezapomenutelných fotbalových zápasů. Od 1. října začínají registrace do 27. ročníku McDonald's Cupu - největšího fotbalového turnaje pro žáky a žákyně základních škol.

Měsíc po zahájení nového školního roku startuje registrace žákovských týmů do McDonald's Cupu – největšího dětského fotbalového turnaje v Česku. Turnaj je určen žákům a žákyním prvního stupně základních škol, které mohou nominovat týmy ve třech kategoriích: kategorie A pro nejmladší žáky a žákyně, kategorie B pro děti ze 4. a 5. tříd a kategorie M pro malotřídky.

Uplynulý 26. ročník byl na počet zapojených škol i dětí rekordní. Do turnaje se přihlásilo celkem 2174 základních škol, které sestavily 3611 týmů, za něž mohlo nastoupit až 43.000 dětí. Turnaj potvrdil i rostoucí zájem menších škol, když kategorie pro malotřídky zaznamenala meziroční nárůst účasti o dvacet procent.

Jak říká Lucia Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru turnaje McDonald's Cup, právě na tato skvělá čísla a celkovou atmosféru turnaje chce McDonald's Cup letos navázat: "Jsem velmi potěšena, že vás mohu přivítat již u dvacátého sedmého ročníku turnaje, který je nejen o fotbale, ale také o radosti z pohybu, přátelství, týmovosti a fair play. Těšíme se na skvělé sportovní výkony žaček a žáků ze všech regionů České republiky a věříme, že i tento ročník opět překoná rekord v počtu přihlášených škol a dětí."

Harmonogram turnaje zůstává podobný jako v loňském roce. Registrace pro školy se otevírají 1. října 2025 a potrvají až do 31. ledna 2026. Během jarních měsíců se odehrávají třídní, školní i okresní kola, na která v květnu navážou krajská finále. Z nich vzejdou ti nejlepší, kteří se utkají na celorepublikovém finále. Tento dvoudenní Svátek fotbalu proběhne 28. a 29. května 2026 v Ostravě.

"Těší nás, že nový ročník McDonald's Cupu sjednocuje pravidla se soutěžními pravidly FAČR a v kategorii A mohou nastoupit dívky stejně staré nebo i o rok starší než chlapci. Věřím, že i díky tomu uvidíme na turnaji ještě více dívek a že i tento krok pomůže rozvoji ženského fotbalu u nás," říká Michaela Bernardová, manažerka školního fotbalu FAČR. "Pro velký úspěch také i letos nabízíme školám z kategorie M možnost tréninku pod odborným vedením trenéra FAČR. Stačí se spojit s trenéry mládeže a dohodnout si s nimi ukázkovou hodinu tělesné výchovy nebo fotbalový trénink přímo u vás ve škole," dodává Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.

Velkou událostí letošního ročníku je návrat fotbalové legendy a držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda v roli ambasadora. "Byl jsem patronem 20. ročníku McDonald's Cupu a tehdy to byl úžasný zážitek, obrovské množství dětí, radost ze hry, energie… Je to skvělý projekt, a proto jsem s nadšením přijal roli ambasadora letošního ročníku. Moc se těším, až se opět s dětmi potkáme na hřišti a zahrajeme si," říká ke svému návratu do turnaje Pavel Nedvěd.

Pavla Nedvěda doplní dvojice patronů – opora ženské fotbalové reprezentace Kateřina Svitková, která se role patronky ujímá už potřetí, a reprezentační záložník Lukáš Provod. Ten si pro změnu kdysi jako žák McDonald's Cup sám zahrál.

"Sport je pro děti nepostradatelnou součástí jejich zdravého vývoje. Učí je nejen disciplíně a vytrvalosti, ale také fair play, spolupráci a respektu k ostatním. McDonald's Cup je v tomto ohledu naprosto jedinečný, protože přináší sportovní zážitky přímo do škol a motivuje obrovské množství dětí po celé republice," dodává za organizační tým prezidentka Asociace školních sportovních klubů (ASŠK ČR) Svatava Ságnerová.

A kdo ví, třeba v novém ročníku opět uvidíme hrát i nějakého nového Lukáše Provoda. Rozhodně by to nebylo poprvé, kdy jsme v historii McDonald's Cupu sledovali fotbalové začátky budoucích hvězd.

 

www.mcdonaldscup.cz

 

Zdroj: McDonald's

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

