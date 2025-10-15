Startuje 31. ročník vědomostní soutěže E.On Eurorebus

Autor:
  12:59
Praha 15. října 2025 (PROTEXT) - Desítky tisíc žáků mají opět šanci zažít radost z úspěchu při soutěžním poznávání světa v souvislostech. Týmová vědomostní soutěž žáků základních a středních škol E.ON EUROREBUS zahajuje registraci do 31. ročníku, a to v kvalifikační online fázi na webu www.eurorebus.cz. Soutěž klade důraz na mezioborové souvislosti, nadhled, schopnost logického uvažování a kritické myšlení při práci s informacemi. Online fáze plná otázek, úkolů a her potrvá do konce února 2026.

Ve druhém pololetí se pak nejlepší školní třídy, zastoupené tříčlennými týmy, utkají ve třech oddělených věkových kategoriích ve vyřazovacích prezenčních krajských kolech. Soutěž vyvrcholí celostátním finále v červnu 2026 v Praze.

Vědomostní soutěž E.ON EUROREBUS se koná prakticky po celý školní rok. V dlouhodobém registru soutěže je evidováno přes 2000 škol. Každoročně je tak registrováno přes 20.000 žáků ze základních a středních škol z celého Česka. Obsahové zaměření soutěže spadá do školních předmětů jako jsou zeměpis, přírodopis, fyzika, dějepis a občanská výchova.

Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe, získá prestižní putovní Pohár Eurorebus. Odměny v podobě menšího poháru se dočká i nejúspěšnější základní škola. Ti nejlepší pak vyhrávají hlavní cenu, kterou je účast v Expedici E.ON EUROREBUS. Úspěšní soutěžící dostanou celou řadu dalších věcných cen – počítačovou techniku, knižní ceny a další. Za loňský 30. ročník se expedice zúčastnili žáci a žákyně ze tří nejúspěšnějších škol – Gymnázia J. Ressela v Chrudimi, Gymnázia Čajkovského v Olomouci a Základní školy J. A. Komenského v Lounech.

Poslední Expedice E.ON EUROREBUS spolu s EG.D se konala ve druhém zářijovém týdnu, Fotky a atmosféra expedice jsou k vidění na Instagramu a Facebooku soutěže E.ON EUROREBUS, na webu eurorebus.cz a dalších platformách.

Vědomostní soutěž E.ON EUROREBUS je zaměřena na mezioborové souvislosti. „Je skvělé, že díky titulárnímu partnerství společnosti E.ON je tematické zaměření orientováno i na rozvoj energetického vzdělávání, udržitelnosti, obnovitelných zdrojů a environmentálních otázek. Vzhledem k možnosti uplatňování daných témat v praktické výuce herní formou je zde úzká návaznost na úspěšný E.ON Ekofestival,“ uvedl Daniel Kozák ze společnosti TERRA-KLUB, která soutěž pořádá.

Organizátoři soutěže věří, že se i letos do soutěže zapojí tisíce soutěžících ze stovek českých, moravských i slezských škol. „Jakkoliv se totiž doba a svět kolem nás dynamicky proměňují, jedna jistota zůstává – a tou je hravost a soutěživost dětí, které se s podporou dobrých učitelů v rámci řešení soutěžních úkolů dozvídají o světě mnohem víc než jen při formální výuce jednotlivých předmětů,“ uvedl Kozák.

Pravidla soutěže, kalendář jednotlivých soutěžních kol a další informace najdou zájemci na www.eurorebus.cz. Více informací poskytne Mgr. Daniel Kozák, ředitel společnosti TERRA-KLUB, e-mail: d.kozak@terra-klub.cz

 

Pořadatelem vědomostní soutěže E.ON EUROREBUS je spol. TERRA-KLUB, o.p.s., terra@terra-klub.cz

Soutěž je registrována v oficiálním seznamu soutěží MŠMT.

Zdroj: TERRA-KLUB

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:48

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.