Startuje 31. ročník vědomostní soutěže E.On Eurorebus

Ve druhém pololetí se pak nejlepší školní třídy, zastoupené tříčlennými týmy, utkají ve třech oddělených věkových kategoriích ve vyřazovacích prezenčních krajských kolech. Soutěž vyvrcholí celostátním finále v červnu 2026 v Praze.
Vědomostní soutěž E.ON EUROREBUS se koná prakticky po celý školní rok. V dlouhodobém registru soutěže je evidováno přes 2000 škol. Každoročně je tak registrováno přes 20.000 žáků ze základních a středních škol z celého Česka. Obsahové zaměření soutěže spadá do školních předmětů jako jsou zeměpis, přírodopis, fyzika, dějepis a občanská výchova.
Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe, získá prestižní putovní Pohár Eurorebus. Odměny v podobě menšího poháru se dočká i nejúspěšnější základní škola. Ti nejlepší pak vyhrávají hlavní cenu, kterou je účast v Expedici E.ON EUROREBUS. Úspěšní soutěžící dostanou celou řadu dalších věcných cen – počítačovou techniku, knižní ceny a další. Za loňský 30. ročník se expedice zúčastnili žáci a žákyně ze tří nejúspěšnějších škol – Gymnázia J. Ressela v Chrudimi, Gymnázia Čajkovského v Olomouci a Základní školy J. A. Komenského v Lounech.
Poslední Expedice E.ON EUROREBUS spolu s EG.D se konala ve druhém zářijovém týdnu, Fotky a atmosféra expedice jsou k vidění na Instagramu a Facebooku soutěže E.ON EUROREBUS, na webu eurorebus.cz a dalších platformách.
Vědomostní soutěž E.ON EUROREBUS je zaměřena na mezioborové souvislosti. „Je skvělé, že díky titulárnímu partnerství společnosti E.ON je tematické zaměření orientováno i na rozvoj energetického vzdělávání, udržitelnosti, obnovitelných zdrojů a environmentálních otázek. Vzhledem k možnosti uplatňování daných témat v praktické výuce herní formou je zde úzká návaznost na úspěšný E.ON Ekofestival,“ uvedl Daniel Kozák ze společnosti TERRA-KLUB, která soutěž pořádá.
Organizátoři soutěže věří, že se i letos do soutěže zapojí tisíce soutěžících ze stovek českých, moravských i slezských škol. „Jakkoliv se totiž doba a svět kolem nás dynamicky proměňují, jedna jistota zůstává – a tou je hravost a soutěživost dětí, které se s podporou dobrých učitelů v rámci řešení soutěžních úkolů dozvídají o světě mnohem víc než jen při formální výuce jednotlivých předmětů,“ uvedl Kozák.
Pravidla soutěže, kalendář jednotlivých soutěžních kol a další informace najdou zájemci na www.eurorebus.cz. Více informací poskytne Mgr. Daniel Kozák, ředitel společnosti TERRA-KLUB, e-mail: d.kozak@terra-klub.cz
Soutěž je registrována v oficiálním seznamu soutěží MŠMT.
