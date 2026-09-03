Startuje 9. ročník studentské soutěže Moje vize nula

Bezpečnější silnice nevznikají jen díky novým technologiím, zákonům nebo dopravní infrastruktuře. Důležitou roli hrají také podněty lidí, kteří se na dopravu dívají jinak a dokáží pojmenovat slabá místa, která ostatní přehlížejí. Právě takové nápady už devátým rokem hledá soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice.
Celostátní soutěž dává studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol příležitost přemýšlet nad tím, co by šlo na českých silnicích dělat lépe, a své nápady proměnit v konkrétní projekt. Nezáleží na tom, zda studují dopravní školu, technický obor, ekonomii, pedagogiku, zdravotnictví nebo třeba marketing. Dopravní bezpečnost se týká každého z nás a právě pohled z jiného oboru může přinést nečekané řešení.
„Naším cílem je dát studentům prostor přijít s nápadem, který má potenciál něco skutečně změnit. Ne napsat další školní práci do šuplíku. A zároveň jim ukázat, že cesta od prvotní myšlenky k fungujícímu projektu vede přes hledání informací, konzultace, ověřování a schopnost svůj návrh dobře představit,“ říká Libor Budina, výkonný manažer Platformy VIZE 0, která za dlouholetým projektem stojí.
Od nápadu k projektu
MOJE VIZE NULA není jen soutěžní klání. Studenti své projekty konzultují s odborníky z různých oborů a získávají zpětnou vazbu, která jim pomůže návrh dále rozpracovat. Zapojit se lze samostatně nebo v týmu o dvou až sedmi členech.
Téma si studenti volí sami podle toho, co chtějí změnit. Mohou hledat nové cesty v prevenci a vzdělávání, technologiích, infrastruktuře, chování účastníků provozu i v dalších oblastech dopravní bezpečnosti. Hodnotí se nejen originalita, ale i to, jak by návrh mohl fungovat v praxi.
„Studenti mají často velmi dobrý cit pro témata, která jsou pro jejich generaci aktuální. Vidí dopravu jinak než ti, kteří se v oboru pohybují desítky let. Právě proto má smysl jejich nápady vyslechnout. Soutěž je potom vede k tomu, aby svůj návrh nejen vymysleli, ale také promysleli, jak by fungoval v praxi,“ doplňuje Milan Medek, ředitel Nadace pojišťovny Kooperativa, která Platformu VIZE 0 zřídila a projekt dlouhodobě podporuje.
Když nápad nezůstane na papíře
Že cesta od studentského nápadu k reálnému projektu může vést právě přes MOJE VIZE NULA, dokazuje THE BR(E)AKING POINT. Osvětová kampaň studentů Vysoké školy ekonomické v Praze cílí na mladé řidiče ve věku 18 až 29 let a místo moralizování sází na vlastní prožitek. Jejím hlavním nástrojem je krátká videohra, která staví hráče do stresových situací za volantem, nutí je rozhodovat se pod tlakem a hned jim ukazuje důsledky jejich voleb. Záměrem je změnit to, jak mladí řidiči vnímají riziko, a omezit agresivní chování v provozu.
Projekt zvítězil v 7. ročníku soutěže a jeho autoři se rozhodli pokračovat i po jejím skončení. Rozpočet vyčíslili na 10 milionů korun a záměr zaujal odbornou komisi Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů natolik, že získal potřebnou finanční podporu. Realizace je naplánována do prosince 2027.
Tento projekt není zdaleka jediný. Organizátoři pracují s finalisty i po skončení soutěže. „Vyhlášením výsledků naše práce nekončí. S finalisty se scházíme a hledáme, kdo by jejich projekt mohl podpořit nebo postavit na nohy. Několik z nich má reálnou šanci dostat se z učebny do praxe,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti, který soutěž organizuje.
Jak se zapojit?
První krok je jednoduchý. Studenti si vyberou oblast, které se chtějí věnovat, a svůj námět zaregistrují do 31. března 2027. Následně mají čas nápad rozpracovat a hotový projekt odevzdat do 30. dubna 2027. K dispozici mají také odborné konzultace, které mohou využít při přípravě projektu.
Ze všech přihlášených projektů vybere odborná porota šest finalistů. Ti své projekty osobně představí ve finále v červnu 2027 v Praze, kde padne i rozhodnutí o konečném pořadí.
O projektu
Projekt MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice pořádá Platforma VIZE 0 ve spolupráci s Nadací pojišťovny Kooperativa a organizačně jej zajišťuje Tým silniční bezpečnosti. Financován je z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. V letošním školním a akademickém roce 2026/2027 se bude konat podeváté.
O Platformě VIZE 0
Platforma VIZE 0, založená Nadací pojišťovny Kooperativa v roce 2018, vychází ze švédské myšlenky „Vision Zero“, která považuje úmrtí a vážná zranění v dopravě za nepřijatelná. Cílem platformy je propojovat různé subjekty – komerční, neziskové, veřejné i vzdělávací – a vytvářet spolupráce, které vedou k bezpečnějšímu provozu. Více na www.vize0.cz.
O Týmu silniční bezpečnosti
Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více na www.tymbezpecnosti.cz.
O Fondu zábrany škod
Fond zábrany škod je upraven zákonem č. 30/2024 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti