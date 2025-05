Startuje další ročník OCP, podporuje úspěšné ženy v byznysu

Podpora, mediální zviditelnění, a především ocenění usilovné práce a dosaženého úspěchu. To nabízí českým podnikatelkám projekt Ocenění Českých Podnikatelek (OCP). Ten je součástí Podnikatelské platformy Helas, jež vznikla v roce 1997 a jejímž cílem je sdružování, propojování a oceňování českých podnikatelů.

Firmy, které splní podmínky OCP, jsou posuzovány na základě indexu CRIBIS, což je vícezdrojový ukazatel, kterým se komplexně hodnotí finanční zdraví společnosti. Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit z vlastní iniciativy či na doporučení zakladatele nebo odborného garanta projektu.

V rámci aktuálního ročníku si ženy po hodnocení poroty, které má stejnou váhu jako ekonomické hodnocení odborného garanta, tradičně převezmou ceny podle velikosti svých firem a rozdána budou také zvláštní ocenění.

V loňském ročníku bylo ze 17 312 firem ve vlastnictví žen na základě ratingu vybráno 2 670 účastnic semifinále s nejlepšími ekonomickými výsledky, z nichž vzešlo 141 finalistek. Obrat podniků, které bojovaly o vavříny, dosáhl zhruba pěti miliard korun a zaměstnávaly více než 2000 lidí. Polovina žen, které prošly do finále, vede rodinné firmy.

Naprostá většina firem patřila výší obratu mezi malé až střední společnosti. Pouze několik z nich vykázalo roční tržby převyšující 100 milionů korun. Ukazuje se tak, jak významné jsou pro českou ekonomiku malé a střední podniky.

Pro letošní ročník splňuje kritéria projektu 23 727 společností, z toho je nominováno 2 123 semifinalistek. Vůbec poprvé se soutěže účastní 415 z nich.

OCP není o rozdávání medailí

„Osmnáctý ročník OCP, to je plnoletost, velká tradice, zodpovědnost a radost. Každá podnikatelka je hvězda, proto si zaslouží ocenění, uznání a respekt. My již osmnáct let oceňujeme české ženy – podnikatelky a tím vyzdvihujeme, jak důležité jsou pro rozvoj české ekonomiky, sociální stabilitu a jakým jsou významným přínosem pro společnost,“ popisuje zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Ocenění Českých Podnikatelek a celá Podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko, v jejímž rámci probíhá i Ocenění Českých Lídrů a Exportérů, má jeden zásadní cíl. Ocenit a vyzdvihnout to, co tuzemské firmy dokázaly. A není podstatné, zda jde o muže či ženu, rozhodující jsou výsledky.

OCP podle zakladatelky projektu vytváří prostor pro setkání a vzájemnou spolupráci žen, a také pro byznysový, ale i lidský rozvoj. Projekt funguje již osmnáct let a mezi jeho patronky patřily uznávané a výjimečné až ikonické ženy, často doslova symboly podnikatelského světa.

Byly mezi nimi Eva Jiřičná, Eliška Hašková Coolidge, Silke Horáková, Dana Bérová, Taťána le Moigne, Eva Štěpánová, Věra Komárová, Simona Kijonková, Kateřina Kadlecová, Barbora Tachecí, Romana Ljubasová, Laura Janáčková, Kateřina Šrámková, Jaroslava Valová, Kateřina van Kranenburg, Markéta Šichtařová a Libuše Šmuclerová.

„Velice si vážíme toho, že nás patronky svou přízní poctily a podělily se o své životní názory, postoje a zkušenosti,“ doplňuje Helena Kohoutová.

Patronkou 18. ročníku Ocenění Českých Podnikatelek se stala Monika Drobná, vizionářská podnikatelka, mentorka a inovátorka s dlouholetou zkušeností v oblasti bankovnictví, výroby protetických a ortopedických pomůcek a podpory startupového prostředí. Je CEO několika úspěšných firem a aktivní podporovatelkou žen v byznysu a technologiích. Ve své profesní dráze spojuje strategické myšlení s hlubokým zájmem o rozvoj lidského potenciálu.

„Roli patronky projektu Ocenění Českých Podnikatelek jsem přijala s hlubokým respektem a nadšením. Věřím, že podnikatelky v České republice mají obrovský potenciál, odvahu i schopnosti, které si zaslouží pozornost a ocenění. OCP vnímám jako silnou platformu, která nejen inspiruje další ženy k podnikání, ale také vytváří prostor pro sdílení zkušeností, příběhů a hodnot. Podpora ženského podnikání pro mě není jen osobní misí, ale i investicí do budoucnosti společnosti,“ říká Monika Drobná, ředitelka a jednatelka společnosti Ergona Opava.

Kdo se může zapojit?

Majitelka, která je českou občankou a držitelkou stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)

Majitelka podniku s ročním obratem od 10 milionů korun

Majitelka firmy, která vede podvojné účetnictví nejméně po dobu čtyř let

Nominace do soutěže tradičně probíhá na základě hodnocení Indexu Cribis společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem projektu.

Data se sbírají za poslední tři roky, tedy za rok 2022 až 2024. Pro hlavní kategorie se hodnotí závěrky z let 2022 a 2023, data z roku 2024 mají pouze informativní charakter. Pro speciální kategorie se nicméně hodnotí všechny tři roky. Účetní údaje jsou zpracované z údajů uvedených ve sbírce listin a do registrace jsou staženy automaticky.

Doplňujícími ukazateli byly v minulých letech pravděpodobnost bankrotu v průběhu jednoho roku a takzvaný Semafor, který hodnotí nefinanční varovné údaje o firmě. Stejná pravidla platí i v letošním roce.

„Pozitivní hodnocení, tedy zelený Semafor CRIBIS, získala naprostá většina semifinalistek, konkrétně 86 %, a červený pouze jedno procent z nich. Největší část semifinalistek má tržby v rozmezí 10 až 30 milionů korun ročně, 24 % vykazuje pásmo tržeb od 30 do 80 milionů ročně. K těm největším, s ročními tržbami nad 80 milionů, patří 12 procent z nich,“ popisuje Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Pokud jde o sídlo společností, největší zastoupení má tradičně Praha, kde najdeme 36 % firem semifinalistek, 11 % z nich má sídlo v Jihomoravském kraji a 10 % v Moravskoslezském kraji. Pouze 2 % podniků sídlí v Karlovarském kraji a po 3 % v kraji Vysočina, Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji.

„Nejvíce společností semifinalistek, celých 30 %, působí na trhu 4 až 10 let. Téměř čtvrtina z nich je na trhu od 11 do 15 let. Zajímavé také je, že pětina z nich vstoupila na trh už před rokem 2000. Znamená to, že tyto firmy fungují déle než čtvrt století,“ doplňuje základní statistické údaje Pavel Finger.

Nejvyšší ocenění Index CRIBIS získalo 5 procent semifinalistek, 8 % z nich dosáhlo na druhý nejvyšší stupeň a 18 % na třetí nejvyšší stupeň

„Obecně lze konstatovat, že v době nejistot okolního světa a v ČR jen velmi mírného růstu HDP a od konce minulého roku postupného narůstání počtu bankrotů společností, podnikatelů i občanů si semifinalistky letošního ročníku OCP počínají velmi dobře,“ dodává zástupce CRIF – Czech Credit Bureau.

Klíčové je snížení byrokracie a jednoduchá pravidla pro podnikání

Záštitu letošnímu ročníku udělilo stejně jako v předchozích letech Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Ministerstvo podporuje český podnikatelský sektor mnoha nástroji.

„Podnikatelky i podnikatelé jsou klíčovou součástí české ekonomiky. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu proto podnikání podporujeme konkrétními kroky – omezujeme byrokracii, digitalizujeme komunikaci se státem a chystáme zastřešující Portál podnikatele. Zaměřujeme se na inovace, energetické úspory, digitalizaci i cirkulární ekonomiku,“ tvrdí šéfporadkyně ministra průmyslu a obchodu Eva Hanáková.

Cílem MPO podle ní je, aby firmy šetřily čas i náklady a mohly se soustředit na růst doma i v zahraničí. „Právě ženy podnikatelky jsou často tahounem pozitivních změn, protože přinášejí vytrvalost, nápady i energii. A my jim chceme být spolehlivým partnerem na jejich cestě,“ doplňuje Eva Hanáková.

Kdo může být výjimečnou podnikatelkou

Kategorii Výjimečná podnikatelka si i letos vzala pod svou patronaci ČSOB. Partnerem kategorie je banka už poněkolikáté. Hodnotí v ní působení dané ženy na celou společnost nebo trh bez ohledu na velikost firmy či počet zaměstnanců a zohledňuje inovativní, sociální, environmentální i další aspekty činnosti.

„Podporujeme podnikatelky, které se nebojí měnit věci k lepšímu, a to ve svém oboru, komunitě i celé společnosti. Kategorie Výjimečná podnikatelka pro nás představuje možnost ocenit ženy, které svým podnikáním přinášejí pozitivní dopad nejen z hlediska ekonomických výsledků, ale i v rovině společenské, environmentální či inovační. Věříme, že právě schopnost reagovat na změny, přizpůsobovat se novým výzvám a zároveň zachovat hodnoty, je jedním z klíčových znaků výjimečnosti,“ prozrazuje Martin Pěchouček, ředitel útvaru Rozvoj obchodu a klimatická změna vztahového bankovnictví ČSOB.

České podnikatelky podle něj často přistupují ke svému byznysu s velkým smyslem pro odpovědnost a dlouhodobý přínos.

„V ČSOB jim chceme být stabilním partnerem, ať už při rozvoji jejich podnikání, hledání nových příležitostí nebo zajištění potřebného financování. Jsme hrdí na to, že můžeme stát po boku těch, které mění české podnikatelské prostředí k lepšímu,“ dodává Martin Pěchouček.

Vítězka nebuduje jen firmu, ale celý ekosystém

Cenu pro výrobní podnik v rukách české ženy předá opět Eva Komárková, majitelka významné výrobní společnosti IN-EKO Team, která se stala patronkou této kategorie s hashtagem #holkazfabriky

Vítězkou by měla být podle Evy Komárkové žena, která nestaví jen firmu, ale celý ekosystém. Takový, kde mohou růst lidé, nápady i odpovědnost.

„Je zakořeněná v realitě, ale přemýšlí v horizontu desetiletí – jako strom, který dnes zasadíte pro budoucí generace. Chápe, že podnikání není sprint za čísly, ale dlouhá, vytrvalá péče o něco, co nás přesahuje. Umí budovat kulturu, kde je důvěra stejně důležitá jako výkon. Ví, že růst se měří i tím, co po nás zůstane v lidech, v krajině, ve stopě, kterou firma zanechá. A hlavně: nenechá se svázat tím, co „se má dělat“. Má jednoduše odvahu tvořit nový svět podle svého,“ popisuje majitelka IN-EKO Team.

Patronka kategorie tedy hledá ženu, která ví, proč podniká. „Ať už vyrábí cokoliv, je za tím příběh, odvaha, inovace. Hodnotím schopnost růst i v bouři, sleduji, jestli firma stojí na hodnotách a nezakolísá při prvním otřesu. Dívám se na to, jak podnikatelka vede tým, jestli v něm kvete důvěra, spolupráce, kultura. Zajímá mě, jak přemýšlí o dopadu své činnosti, na lidi, krajinu i budoucnost. Výroba totiž není jen o výkonu – je to způsob, jak se zapsat do světa hmatatelně. Hledá ženu. která to dnes dělá s grácií i razancí,“ vysvětluje Eva Komárková.

Výrobní firma by měla umět něco, co je dnes výzvou – udržet řemeslo při životě, a přitom být vizionářem. Musí mít silný produkt, kvalitní technologii, a především odvahu inovovat. Není to jen o tržbách, ale o tom, zda její výrobek dává smysl v kontextu doby.

Vítězná firma by měla stát na pevných hodnotách, ale zároveň se nebát změn. „Hodnotím také, jak pracuje s lidmi, jak investuje do vývoje, jak pečuje o své okolí. Výroba je páteří každé ekonomiky a kdo ji zvládá vést jako žena, ten podle mě píše novou kapitolu českého podnikání,“ dodává.

Digitální transformace a umělá inteligence

V současnosti je digitální transformace pro podniky nutností, aby si udržely náskok v rychle se měnícím a konkurenčním světě. Rychle se rozvíjející umělá inteligence jim navíc může pomoci optimalizovat, vylepšovat a inovovat jejich procesy, produkty a služby.

O tom, která z dam získá prvenství v kategorii Cena za digitální transformaci, rozhodne stejně jako v minulých ročnících hlavní partner Ocenění Českých Podnikatelek, společnost Microsoft.

„Microsoft pomáhá firmám růst díky nástrojům s umělou inteligencí (Copilot), které zjednodušují práci, zvyšují produktivitu a otevírají nové možnosti inovací. AI dnes není jen trend – je to klíčový nástroj pro konkurenceschopnost. Vítězka kategorie Cena za digitální transformaci by měla být ženou, která technologie nejen využívá, ale i strategicky zavádí, inspiruje ostatní a ukazuje, jak mohou technologie měnit podnikání i společnost k lepšímu,“ sděluje Martin Hruška, ředitel pro malé a střední firmy a partnery společnosti Microsoft.

Auditorem projektu i patronem kategorie Cena za výjimečný růst se opět stala společnost ECOVIS FACTA, poskytující komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a firemního poradenství, která si klade za cíl naučit firmy rozumět číslům a chápat souvislosti.

Podpora a zviditelnění podnikatelek je pro ECOVIS FACTA zásadní. Oceňují odvahu žen, které vedou firmy, nesou odpovědnost za zaměstnance i strategii, a zároveň svým přístupem inspirují další.

„Jsme součástí mezinárodní sítě ECOVIS, která staví na sdílení zkušeností napříč zeměmi – právě různorodost názorů a podnikatelských příběhů posiluje naši odbornost a posouvá nás kupředu. Podnikání je o výsledcích, ale za čísly stojí lidé a příběhy. Jako porotkyně vnímám důležitost obou těchto rovin – finanční zdraví firmy, ale i schopnost reagovat na změny, etické hodnoty, odvahu inovovat nebo inspirovat druhé,“ sděluje Simona Fialová, partner ECOVIS FACTA

Ani letos nebudou chybět kategorie Cena za odpovědné podnikání, Cena za inovativní řešení a Cena pro nejzajímavější franšízu.

Přihlašujte se do září

Přihlášky do projektu mohou majitelky společností podávat do 25. září 2025 a jména vítězek jednotlivých kategorií budou zveřejněna 25. listopadu 2025.

„České podnikatelky neustále potvrzují svou sílu, pracovitost, schopnost inovovat a nevzdávat se. Ráda bych proto ještě jednou vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění Českých Podnikatelek se přihlásily,“ říká na závěr zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová.

Více informací a registrace do projektu naleznete na Ocenění Českých Podnikatelek

Projekt podporují:

Zakladatel: Agentura Helas

Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau

Hlavní partner: MICROSOFT

Záštita: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Auditor: ECOVIS FACTA

Partneři: ALUKOV a.s., Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), BEWIT Natural Medicine, s.r.o., Česká mincovna, a.s., ČSOB a.s., Dobrá Tiskárna s.r.o., Eternal by Helena, Evolve, Finance pro radost s.r.o., Fit, zdraví, výživa ® & Dandelion, HARMON research, IN - EKO TEAM s.r.o., Kv.Řezáč, s.r.o., MEDIAREX s.r.o., Nadační fond Jany Zimové, Ogilvy, s.r.o., PHOTODIENST BRNO, spol. s r.o., RESPILON Czech s.r.o., Talers services, s.r.o., Vere Prague s.r.o., Zámek Loučeň a.s.

Zdroj: Agentura Helas