Startuje devatenáctý ročník Ocenění Českých Podnikatelek

Projekt OCP, který je součástí Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko založené v roce 1997, nabízí českým podnikatelkám podporu, mediální zviditelnění, a především ocenění jejich práce a dosažených výsledků. Jeho cílem je propojovat podnikatele a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci.
Firmy jsou hodnoceny na základě indexu CRIBIS společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, který komplexně posuzuje jejich finanční zdraví. Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit z vlastní iniciativy nebo na doporučení odborného garanta.
V rámci aktuálního ročníku si oceněné podnikatelky převezmou ceny podle velikosti svých firem a udělena budou i speciální ocenění. Projekt tak reaguje na rostoucí význam technologií, udržitelnosti a schopnosti firem přizpůsobovat se změnám trhu.
V loňském ročníku bylo z 23.727 firem vybráno 2123 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky, z nichž více než 400 se soutěže účastnilo vůbec poprvé. Do finále postoupilo 124 podnikatelek. Obrat těchto firem přesáhl 4,5 miliard korun a zaměstnávaly více než 2000 lidí.
Letos splňuje kritéria projektu 26.853 společností, z toho je nominováno 2367 semifinalistek. Poprvé se soutěže účastní 437 z nich.
„Projekt OCP vznikl s cílem podporovat ženy, oceňovat jejich práci a vytvářet prostor pro sdílení zkušeností, inspiraci i spolupráci. Nejde jen o ocenění, ale především o komunitu žen, které mají odvahu tvořit, inovovat a nést odpovědnost za své firmy, zaměstnance i rodiny,“ říká zakladatelka projektu OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. „Když jsme před devatenácti lety projekt zakládali, chtěli jsme dát prostor ženám, které vzaly svůj život i podnikání do vlastních rukou. Dnes víme, že za každou firmou stojí silný lidský příběh.“
Helena Kohoutová zároveň upozorňuje, že podpora žen v podnikání úzce souvisí i s jejich postavením v osobním a rodinném životě. „V letošním roce bych ráda otevřela ještě jedno důležité téma - podporu žen v období mateřství tak, aby nebylo ekonomickým trestem, ale životní etapou, kterou lze prožít bez chudoby, izolace, rozpadu identity nebo kariérního znevýhodnění. I proto připravujeme průzkum s názvem Mateřství jako sociální, společenský a ekonomický rozsudek“.
Projekt dlouhodobě ukazuje, že české podnikatelky mají mimořádnou schopnost adaptace, kreativitu i odhodlání. Za dobu trvání projektu bylo nominováno 18.921 žen, více než 1400 se stalo finalistkami a 219 získalo ocenění. Nejdůležitější ale nejsou statistiky, nýbrž příběhy odvahy, vytrvalosti a schopnosti začínat znovu. OCP zároveň vytváří prostor nejen pro byznysový, ale i lidský rozvoj a propojuje ženy napříč obory i generacemi.
Letošní ročník je věnován ženám podnikatelkám a tématu změn i kontinuity v rychle se měnícím prostředí. Otevírá ale i otázku transformace rodinných a dlouhodobě fungujících firem a zvládání změn s respektem k vybudovaným hodnotám.
Téma mezigenerační obměny a budoucnosti rodinných firem otevírá také partner projektu, poradenská společnost TALERS, která ve spolupráci s OCP připravila průzkum zaměřený na nástupnictví v rodinných firmách. Ten ukázal, že většina z nich stále nemá připraveného nástupce ani konkrétní plán předání firmy další generaci.
„České rodinné firmy dobře vědí, že nástupnictví je klíčové téma, problém je, že ho systematicky odkládají. Výzkum ukazuje i paradox, kdy většina firem považuje předání za důležité, ale jen menšina má konkrétní plán. Firmy často čekají na správný moment, který v reálném životě přichází ve chvíli, kdy už je situace kritická. Největší riziko tedy nevzniká z nepřipravenosti, ale z odkládání,“ shrnuje Petra Hájková, partner skupiny TALERS se specializací na mezigenerační obměnu.
Firmy vedené ženami dnes představují významnou součást ekonomické i společenské stability země. Přinášejí výsledky, empatii i energii a schopnost vytvářet prostředí, ve kterém mohou růst lidé i nové myšlenky. Motto „Budujeme hrdé Česko“ tak vyjadřuje respekt ke všem podnikatelkám, které mají odvahu začít, vytrvat a růst.
Naprostá většina nominovaných firem patří mezi malé a střední podniky, což potvrzuje jejich význam pro českou ekonomiku. Projekt zároveň ukazuje, co všechno ženy dokážou vybudovat i v oborech tradičně vnímaných jako mužské.
Projekt OCP během své historie podpořila řada výrazných osobností českého podnikatelského i veřejného života. Patronkou 19. ročníku OCP se stala Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, majitelka společnosti PETROF.
Podle ní nestojí za úspěchem v podnikání pouze čísla a strategie, ale především schopnost překonávat překážky, nést odpovědnost a dlouhodobě budovat hodnoty. „Za úspěchem v podnikání nestojí jen čísla a strategie – stojí za ním síla nevzdat se, když je to nejtěžší, a schopnost nést odpovědnost za lidi kolem sebe. To jsou vlastnosti, které u žen v byznysu vidím znovu a znovu. Ženy mají přirozenou schopnost vést s empatií, budovat vztahy a myslet dlouhodobě – ne jen na příští kvartál, ale na příští generaci,“ říká Zuzana Ceralová Petrofová.
Zároveň zdůrazňuje, že právě náročné zkušenosti a překonané krize mohou být důležitou součástí podnikatelské cesty. „Já sama jsem prošla krizemi, které mě naučily jediné: překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Českým podnikatelkám bych proto přála hlavně odvahu věřit svému příběhu. Každá z vás nese hodnoty, zkušenosti a vizi, které jsou jedinečné. Nenechte je zapadnout. Sdílejte je – a inspirujte,“ dodává.
Nominace probíhá na základě Indexu CRIBIS společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Data jsou hodnocena za poslední tři účetní období, přičemž pro hlavní kategorie jsou rozhodující výsledky let 2023 a 2024, zatímco rok 2025 má informativní charakter. Účetní údaje jsou čerpány ze sbírky listin a do systému registrace jsou načítány automaticky. Doplňkovými ukazateli jsou mimo jiné pravděpodobnost bankrotu a Semafor, který sleduje varovné signály ve finančním i nefinančním chování firem.
Nejdůležitějším hodnotícím kritériem projektu OCP je index CRIBIS. Ten odráží celkovou ekonomickou situaci subjektu, která se hodnotí podle dvou dostupných finančních výkazů. Zahrnuje celou řadu finančních i nefinančních údajů. Řadí se sem např. nejen zadluženost, běžná a celková likvidita či rentabilita tržeb a aktiv, ale svou roli při výpočtu hraje i obor činnosti, stáří subjektu nebo počet zaměstnanců. Vliv na stanovení hodnoty Indexu CRIBIS mají i negativní informace jako např. exekuce či konkurzní řízení. Výsledkem souhrnného hodnocení je získání jednoho stupně z desetistupňové škály, přičemž nejlepší je stupeň 10 a nejhorší stupeň 1.
„Mezi podnikatelkami, které se účastní letošního ročníku jsou převážně ženy se životními zkušenostmi, pouze 15 % účastnic je ve věku do 40 let. Nejvíce žen podniká v odvětví obchodu, a to 28 %, ve zpracovatelském průmyslu se podílí 13 %, ve stavebnictví 11 % a v profesních, vědeckých a technických činnostech 10 % V těchto čtyřech odvětvích podnikají téměř dvě třetiny účastnic. Mezi podnikatelkami převládají ty, které na trhu působí spíše krátce. Téměř 30 % funguje na trhu od 4 do 10 let a 24 % pak od 11 do 15 let. Tyto dvě skupiny představují více než polovinu společností. Nicméně, některé ženy mají firmu na trhu poměrně dlouho. Desetina účastnic je na trhu 31 a více let a stejný počet pak 26 až 30 let. Tzn, že jedna pětina společností byla založena před rokem 2000“ sdělil Pavel Finger, člen představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Mezi zúčastněnými dominují spíše menší společnosti. Z hlediska kategorie obratu uvádí 60 % firem účastnic obrat 10 až 30 mil. Kč a 19 % obrat od 30 do 60 mil. Kč. Do těchto dvou kategorií patří téměř 80 % společností zúčastněných žen. Obrat v rozsahu od 60 do 100 mil. Kč má 9 % firem a 7 % od 100 do 300 tisíc Kč.
Téměř 30 % soutěžících společností získalo nejvyšší hodnocení, tedy stupeň Indexu CRIBIS 8 až 10. Velmi dobré hodnocení, tedy stupeň 6 až 7, pak patří 43 % zúčastněných firem. „Míru podnikatelského rizika hodnotí Semafor CRIBIS, který upozorňuje na negativní informace o společnosti, jako je insolvence, likvidace apod. Nejvyšší hodnocení v rámci Semaforu obdrželo 87 % společností, střední míru rizika Semafor identifikoval u 12 % zúčastněných a pouze 1 % získalo hodnocení nepříznivé,“ dodává Pavel Finger.
Společností, které vlastní jedna žena, se na počtu všech firem registrovaných v ČR a s obratem nad 30 mil. Kč ročně podílejí 2 %. Nejvyšší podíl mají kupodivu ve třech strukturálně postižených regionech, a to v Ústeckém kraji s 2,5 %, v Moravskoslezském kraji s 2,3 % a v Karlovarském kraji s 2,2 %. Naopak, v Pardubickém kraji představují 1,6 % a v kraji Vysočina a v Jihočeském kraji to je shodně 1,7 %.
Záštitu projektu opět udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Mezi jehož priority patří podpora firem v oblasti inovací, financování a posilování konkurenceschopnosti na zahraničních trzích. MPO se zároveň věnuje podpoře žen v podnikání a vytváření podmínek pro jejich profesní růst a uplatnění.
„Česko potřebuje víc úspěšných žen. V byznyse, inovacích, technologiích i v dalších oborech. Aby mohly růst, potřebují kapitál a otevřené dveře na zahraniční trhy. Proto v tuto chvíli podporujeme spolupráci s výzkumnými organizacemi přes Inovační vouchery, účast na veletrzích prostřednictvím programu Marketing nebo zvýhodněné financování přes Národní rozvojovou banku. Chceme, aby talent a odvaha podnikat měly v Česku co nejlepší podmínky,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Celou tiskovou zprávu, odkaz pro online registraci i historii naleznete na www.oceneniceskychpodnikatelek.cz
Zdroj: Agentura Helas, s.r.o.