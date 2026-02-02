Startuje dvacátý třetí ročník projektu Dobrý soused. HARTMANN – RICO rozdá spolkům a neziskovkám v okolí závodů celkem 500 tisíc korun

"Prostřednictvím projektu Dobrý soused máme možnost každoročně podpořit rozvoj veřejného prostoru i společenského života přímo v okolí našich výrobních závodů. Jsme rádi, že i díky našemu přispění se realizují aktivity, které mají významný a pozitivní vliv na místní komunity," říká Pavel Fuchs, Managing Director a předseda představenstva společnosti HARTMANN – RICO.
HARTMANN – RICO plánuje v letošním roce mezi spolky, sdružení i jednotlivce rozdat celkem 500 tisíc korun. Více než polovina této částky půjde do okolí výrobního závodu ve Veverské Bítýšce. Druhá část se pak rozdělí mezi žadatele z okolí závodu ve Chvalkovicích. Žádosti je možné podávat do 28. února.
Školky, školy, sportovní kluby i kultura
Během uplynulých 22 let rozdala společnost HARTMANN – RICO na podporu místního života v okolí závodů už více než pět milionů korun. Jen v loňském roce se finanční podpory dočkalo celkem 38 žadatelů.
V Jihomoravském kraji si šeky převzali například zástupci Klubu přátel ZUŠ ve Veverské Bítýšce, Mateřského centra Oříšek, Klubu vodní turistiky Veverská Bítýška, Pionýra či spolek Multikulturní centrum Brusinka. Podporu získal ale třeba také Houwaldův regiment nebo krojovaná chasa z Lažánek.
V Královéhradeckém kraji získali peníze dobrovolní hasiči z Velké Bukoviny, Skaut Jaroměř, Základní a Mateřská škola Hořičky nebo TJ Sokol Opočno. "Věříme, že i v letošním roce se sejde celá řada zajímavých projektů a akcí, které i díky naší podpoře zlepší život v místních komunitách od dětí až po seniory," dodává Pavel Fuchs.
O projektu Dobrý soused
Projekt Dobrý soused vznikl v roce 2003. Jeho cílem je podpora neziskových organizací, spolků či jednotlivců v krajích Jihomoravském, Vysočina a Královéhradeckém. Jednou ročně se rozděluje finanční podpora místním projektům a aktivitám, které se věnují rozvoji dětí a seniorů. Za dvacet dva let už HARTMANN díky tomuto projektu rozdal 5 milionů korun.
O společnosti HARTMANN – RICO
Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více naleznete na webu hartmann.info.
Kam posílat žádosti o finanční podporu
Závod Veverská Bítýška
Ing. Pavel Fuchs, Ph.D.
Závod Chvalkovice
Ing. Bronislav Slovák, Ph.D.
bronislav.slovak@hartmann.info
Zdroj: HARTMANN – RICO