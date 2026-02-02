Startuje dvacátý třetí ročník projektu Dobrý soused. HARTMANN – RICO rozdá spolkům a neziskovkám v okolí závodů celkem 500 tisíc korun

Autor:
  9:02
Brno 2. února 2026 (PROTEXT) - Celkem 500 tisíc korun rozdá v letošním roce společnost HARTMANN – RICO obecně prospěšným spolkům, občanským sdružením či organizacím působícím v okolí závodů ve Veverské Bítýšce a Chvalkovicích. Projekt Dobrý soused se letos koná již po třiadvacáté a firma už jeho prostřednictvím rozdala přes pět milionů korun. Žádosti o podporu lze podávat do konce února.

"Prostřednictvím projektu Dobrý soused máme možnost každoročně podpořit rozvoj veřejného prostoru i společenského života přímo v okolí našich výrobních závodů. Jsme rádi, že i díky našemu přispění se realizují aktivity, které mají významný a pozitivní vliv na místní komunity," říká Pavel Fuchs, Managing Director a předseda představenstva společnosti HARTMANN – RICO.

HARTMANN – RICO plánuje v letošním roce mezi spolky, sdružení i jednotlivce rozdat celkem 500 tisíc korun. Více než polovina této částky půjde do okolí výrobního závodu ve Veverské Bítýšce. Druhá část se pak rozdělí mezi žadatele z okolí závodu ve Chvalkovicích. Žádosti je možné podávat do 28. února.

Školky, školy, sportovní kluby i kultura

Během uplynulých 22 let rozdala společnost HARTMANN – RICO na podporu místního života v okolí závodů už více než pět milionů korun. Jen v loňském roce se finanční podpory dočkalo celkem 38 žadatelů.

V Jihomoravském kraji si šeky převzali například zástupci Klubu přátel ZUŠ ve Veverské Bítýšce, Mateřského centra Oříšek, Klubu vodní turistiky Veverská Bítýška, Pionýra či spolek Multikulturní centrum Brusinka. Podporu získal ale třeba také Houwaldův regiment nebo krojovaná chasa z Lažánek.

V Královéhradeckém kraji získali peníze dobrovolní hasiči z Velké Bukoviny, Skaut Jaroměř, Základní a Mateřská škola Hořičky nebo TJ Sokol Opočno. "Věříme, že i v letošním roce se sejde celá řada zajímavých projektů a akcí, které i díky naší podpoře zlepší život v místních komunitách od dětí až po seniory," dodává Pavel Fuchs.

O projektu Dobrý soused

Projekt Dobrý soused vznikl v roce 2003. Jeho cílem je podpora neziskových organizací, spolků či jednotlivců v krajích Jihomoravském, Vysočina a Královéhradeckém. Jednou ročně se rozděluje finanční podpora místním projektům a aktivitám, které se věnují rozvoji dětí a seniorů. Za dvacet dva let už HARTMANN díky tomuto projektu rozdal 5 milionů korun.

 

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu. Více naleznete na webu hartmann.info.

 

Kam posílat žádosti o finanční podporu

Závod Veverská Bítýška

Ing. Pavel Fuchs, Ph.D.

pavel.fuchs@hartmann.info

 

Závod Chvalkovice

Ing. Bronislav Slovák, Ph.D.

bronislav.slovak@hartmann.info

 

 

Zdroj: HARTMANN – RICO

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i...

2. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:26

Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky

Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února...

Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je...

2. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Zloděj řádil v plzeňském kostele, prohledal ho, ukradl peníze, nakonec i...

Plzeňští policisté si do statistik připsali další kuriózní případ. Do kostela na Slovanech se v noci vloupal muž, který ukradl peníze z několika kasiček, vrtačku, ale i dálkový ovladač. Tím nechtěně...

2. února 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Budvar opět posunul rekord v prodeji. Nárůst zaznamenaly hlavně některé produkty

Českobudějovický pivovar Budějovický Budvar oslavil 130 let od uvaření první...

Národní podnik Budějovický Budvar loni prodal 1,946 milionu hektolitrů piva. Rok 2025 tak pro něj byl v tomto ohledu rekordní. Meziroční nárůst je jedno procento, hodně se dařilo především ležákům,...

2. února 2026  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Preciznost a odhodlání aneb od vařečky do manažerského křesla

Být vyučen v oboru kuchař, může pro mnoho lidí znamenat jasnou kariérní linku a práci v gastronomii. Ne však pro Miroslava Krušinu z Ostravy, který musel překonat několik předsudků okolí, životních...

2. února 2026  10:05

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

Praha 1 Václavské náměstí

Praha 1 Václavské náměstí

Demonstrace

vydáno 2. února 2026  9:59

CZECHIA.COM: nejlepší WordPress webhosting s rychlostí a kompletním řešením

2. února 2026  9:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Flora

Flora

Stanice metra Flora je od 02.02.2026 kvůli velké opravě uzavřena.Stanicí se projíždí.

vydáno 2. února 2026  9:42

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.