Startuje již 18. ročník soutěže E.ON Energy Globe. Projekty do něj mohou lidé nominovat až do února příštího roku

Nominace je možné zasílat až do 1. února 2026 prostřednictvím webových stránek www.energyglobe.cz.
„E.ON Energy Globe dlouhodobě pomáhá zviditelňovat projekty, které mají skutečný dopad na kvalitu života i prostředí kolem nás. Díky soutěži dostávají prostor lidé, firmy i organizace, kteří dokazují, že udržitelnost může mít mnoho podob, ať je to od ochrany krajiny až po inovativní technologie,“ říká Vladimíra Gláserová, vedoucí oddělení CSR a eventů ve společnosti E.ON.
Rekordní zájem o ekologii potvrzuje rostoucí význam soutěže
Rok 2025 v rámci E.ON Energy Globe potvrdil rostoucí zájem o soutěž. Do 17. ročníku se přihlásilo 216 projektů, což je téměř o 30 % více než v ročníku předešlém, kdy soutěž zaznamenala 167 přihlášek. O vítězi rozhodovalo více než 24 000 hlasujících, tedy o pětinu více než v roce 2024. Od svého vzniku v roce 2008 se do soutěže přihlásilo už celkem 4160 projektů, které dohromady tvoří pestrý přehled ekologických iniciativ z celé České republiky.
Podobně jako v minulých ročnících se i letos ukazuje, že právě veřejnost hraje klíčovou roli v rozvoji ekologických aktivit a určuje soutěži směr. Hlavní cenu letošního ročníku získal projekt Ptačích parků České společnosti ornitologické. Tyto unikátní přírodní lokality aktivně přispívají k obnově krajiny a ochraně ohrožených druhů. „Vítězství jsme přijali s velkým potěšením, a ještě větší potěšení to je pro naši organizaci, jelikož si všichni uvědomujeme, kolik práce za Ptačími parky je a jak velká je podpora široké veřejnosti. Na tom je naše práce a rozvoj Ptačích parků založený. Bez veřejnosti by Ptačí parky nemohly existovat,“ objasňuje Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.
Tipem na projekt mohou vyhrát i samotní lidé
Ocenění E.ON Energy Globe se tradičně pojí s finanční podporou vítězných projektů. Vítěz získá 500 000 korun na jejich další rozvoj. Možnost soutěž obohatit mají i jednotlivci. Stačí, když dají tip na zajímavý udržitelný projekt prostřednictvím e-mailu energyglobe@eon.cz. Pokud se doporučený projekt přihlásí a postoupí do finále, získá autor tipu voucher do knihkupectví Knihy Dobrovský v hodnotě 5000 korun. Dalších pět doporučujících pak pořadatelé vylosují a odmění dárkem.
Vyhlášení vítězů proběhne na E.ON Ekofestivalu v Českých Budějovicích
Šestici finalistů 18. ročníku představí organizátoři 14. května 2026 na tiskové konferenci v Praze. Vyhlášení absolutního vítěze proběhne 5. září 2026 na čtvrtém ročníku E.ON Ekofestivalu v Českých Budějovicích, který se po úspěšných ročnících v Praze a Brně přesouvá do jihočeské metropole. Dohromady jej v předchozích třech letech navštívilo téměř 20 000 lidí.
„Těší nás, že se E.ON Energy Globe stal nejen platformou pro podporu udržitelných projektů, ale i součástí živé festivalové atmosféry, která propojuje odborníky, rodiny a fanoušky udržitelného života. Každý ročník potvrzuje, že zájem o ekologii v České republice roste,“ doplňuje Šárka Dvořáková, marketingová manažerka společnosti E.ON, která má soutěž na starosti.
Více informací o soutěži najdete na internetových stránkách www.energyglobe.cz.