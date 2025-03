Startuje "Netflix na čtyřech kolech". Bolt Plus nabídne cashback až 15 % a rozvoz jídla zdarma

Cestující, kteří si předplatí službu Bolt Plus, získají cashback v hodnotě 15 % z cest na letiště a při využití prémiových kategorií a 10 % ze všech ostatních jízd. Reálně má uživatel členství zpátky v peněžence během několika jízd. Členství ve službě Bolt Plus nabízí také výhody v sesterské aplikaci Bolt Food. Jeho uživatelé si mohou objednávat jídlo z vybraných restaurací prostřednictvím aplikace Bolt Food se slevou až 45 korun z nákladů na doručení, což je dostačující částka pro doručení zdarma z většiny restaurací, které na platformě působí. I zde platí, že během několika objednávek má zákazník členství "splacené". Objednávky rozvozu uživatelů Bolt Plus jsou navíc upřednostňovány.

"Víme, že značná část našich zákazníků využívá služeb společnosti Bolt téměř na denní bázi ať už k dojíždění do práce, škol nebo při cestách na schůzky a pracovní cesty. Zavedením členství v Bolt Plus chceme našim nejčastějším uživatelům umožnit využívat naše služby za ještě výhodnějších podmínek než doposud. Navíc možnost využít výhody členství na další služby – nejen na jízdy – ale také na rozvoz jídla přináší další rozměr toho, jak využívat celou paletu služeb, aniž by člověk musel opustit platformu Bolt," říká Josef Rückl, generální manažer společnosti Bolt v České republice a na Slovensku.

Kromě peněz za jízdy vrácených na účet Bolt Balance mají členové měsíční služby Bolt Plus také přednostní přístup k rychlejšímu vyzvednutí v době dopravní špičky nebo omezeného počtu partnerských řidičů a mohou vyzvednutí bezplatně zrušit až třikrát měsíčně.

Bolt Plus je první měsíc zdarma, poté bude měsíční členství stát 119,99 Kč.

Výhody Bolt Plus:

Bolt ride-hailing

10% cashback na všechny jízdy

15% cashback na jízdy na letiště, prémiové kategorie a naplánované jízdy

Přednostní přístup k rychlejšímu vyzvednutí v dopravní špičce

Možnost vyzvednutí bezplatně zrušit až 3x za měsíc

Bolt Food

Doprava zdarma do limitu 45 Kč s minimální hodnotou objednávky 170 Kč

Přednostní doručení objednávek

Doprava s partnerskými řidiči Boltu je dostupná kromě Prahy také ve všech krajských městech. Bolt Food nabízí rozvozy jídel celkem v 11 městech České republiky. Konkrétně v Praze, Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Pardubicích, Liberci, Jablonci a na Kladně. Bolt Plus platí pro všechna města, ve kterých Bolt působí.