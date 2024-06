Startuje přihlašování do prestižního ESG žebříčku

Vykazování o tom, jaké konkrétní dopady má jejich činnost na životní prostředí a společnost včetně veškerých stakeholderů, se od začátku roku 2025 přímo týká více než tisícovky velkých českých firem, menší podniky obchodované na burze to čeká od roku 2027. Stovky českých firem ale ESG naplňují už teď, bez ohledu na legislativní povinnost. A právě ty hledá ESG žebříček.

„Umístění v TOP velkých firmách nebo malých a středních podnicích je pro společnosti se zkušeností s ESG ocenění kvalitní práce, které si zaslouží. A zároveň pak chceme spolu s nimi inspirovat soukromý sektor k podobným krokům,” vysvětluje Lucie Mádlová, ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti, která za vznikem žebříčku stojí.

ESG žebříček navíc přináší unikátní pohled na udržitelné aktivity očima veřejnosti. Pro velké podniky umístěné v žebříčku totiž připravili pořadatelé ve spolupráci s agenturou Ipsos průzkum o vnímání jejich značky u veřejnosti co se udržitelnosti týká. Ten ukáže, do jaké míry si lidé všímají aktivit velkých firem, jak je vnímají, co konkrétně oceňují a kde jsou příležitosti pro komunikaci navenek.

Generálním partnerem ESG žebříčku je společnost Visa. „Visa není pouze platební společnost, je to síť spojující spotřebitele, finanční instituce a obchodníky po celém světě. Snažíme se využít příležitosti, které máme v širším platebním ekosystému, abychom pomohli nastartovat udržitelný obchod. V rámci našeho poslání podporujeme udržitelné podnikání,” říká Hana Wasserburger, ředitelka poradenských služeb Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Lucie Mádlová dodává, že cílem žebříčku není řadit firmy od nejlepší po nejhorší, ale vytáhnout na světlo světa ty, které jsou v udržitelnosti jednoduše dobré a pozitivně motivovat firmy ke komunikaci svých strategií udržitelnosti a implementaci ESG principů do praktického fungování firem.

„Přistupovali jsme tak i k tvorbě metodiky pro přihlášky a hodnocení společností, aby bylo přihlášení přístupné pro všechny. Na základě ESRS standardů jsme vytyčili set otázek, které nám dají průřezový obrázek o aktivitách jednotlivých firem a pomohou i hodnotitelům získat maximálně objektivní pohled na přihlášené společnosti. Pro společnosti jsou tak i vzdělávacím nástrojem, který jim pomůže pochopit, co prakticky ESG je,” doplňuje Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory a odborný garant metodiky hodnocení projektů.

Výsledkem letošního ročníku bude přehled nejlepších velkých a malých a středních firem, které jsou v ESG opravdu dobré. Přihlašování potrvá do 31. července na webu www.esgzebricek.cz, oceněné firmy budou v listopadu exkluzivně zveřejněny v časopise Forbes.

Zdroj dat: Ipsos ESG & Reputation Research, 2023/2024

Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti