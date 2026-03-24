Startuje projekt Vzdělávejme Česko. Reaguje na nepřipravenost dětí na školu i psychické potíže dospívajících

Projekt, který spolupracuje s odborníky z různých oborů, stojí na třech pilířích – předškolním vzdělávání, kvalitní sexuální výchově a ověřených informacích o těhotenství a péči o dítě pro rodiče.
Předškolní vzdělávání má vliv na IQ dítěte, posiluje jeho samostatnost a zdravé sebevědomí
Pedagogové opakovaně upozorňují na rostoucí počet dětí, které přicházejí do první třídy nepřipravené. Děti pak musí dohánět základní dovednosti, což vytváří tlak nejen na ně samotné, ale i na učitele a atmosféru ve třídách. Výsledkem bývá méně podnětné prostředí pro všechny, což má vliv i na nadané děti, kterým se nedostává pozornosti. Výuka se přizpůsobuje těm, kteří potřebují intenzivně dohánět zanedbané předškolní období.
„Pokud dítě nastupuje do školy bez potřebných návyků, dovedností a pohybových základů, škola se pro něj může stát zdrojem stresu místo přirozeného rozvoje. Přitom řešení existuje a nemusí být pro rodiče nijak složité ani časově náročné,“ říká Jana Martincová. Řešení vidí lékařka v kvalitní předškolní přípravě.
Období do šesti let je pro rozvoj dítěte, jeho IQ i budování správných životních návyků zcela zásadní. Proto je jedním ze stěžejních pilířů projektu publikace Předškolákovy týdeníčky, komplexní a vývojově poskládaná předškolní příprava. Podle dostupných dat jde o jedinou přípravu svého druhu, u níž byl prokázán pozitivní vliv na připravenost dítěte na školu i na rozvoj jeho schopností, včetně vlivu na IQ.
Touto přípravou už prošlo více než 30.000 dětí. Výsledky potvrzuje například praxe mateřských škol. Předškolákovy týdeníčky jsou přitom koncipovány tak, aby s nimi dokázal pracovat nejen pedagog, ale i rodič doma.
„Děti, které projdou touto přípravou, vstupují do školy výrazně lépe připravené – nejen znalostně, ale i psychicky a pohybově. Systematická a hravá práce jim pomáhá zvládnout nejen dovednosti potřebné pro školu, ale také posílit jejich jistotu, samostatnost a zdravé sebevědomí,“ uvádí Martincová.
Součástí předškolní přípravy je pohyb – správný návyk budovaný od raného dětství je prevencí obezity i depresí
Stále častěji se také ukazuje další problém – zhoršující se pohybová zdatnost a obratnost dětí, nedostatek přirozeného pohybu a narůstající dětská obezita.
Nedostatečně rozvinutá hrubá i jemná motorika u menších dětí se následně promítá nejen do tělesné kondice, ale i do školních dovedností, například do grafomotoriky či schopnosti soustředění. Proto se předškolní příprava nezaměřuje pouze na mentální dovednosti, ale systematicky pracuje i s pohybovým rozvojem dítěte. Samostatný sešit Pohybovky rozvíjí obratnost, koordinaci, rovnováhu i celkovou tělesnou zdatnost.
Psychika dospívajících souvisí s kvalitní sexuální výchovou
Další pilíř projektu se zaměřuje na kvalitní a vyváženou sexuální výchovu, která podle odborníků významně ovlivňuje psychiku dospívajících.
„Sexuální výchova není jen o sexu a biologii. Zásadně souvisí se sebevědomím, budováním kvalitních vztahů, sebehodnotou i tím, jak mladí lidé vnímají své tělo. Pokud je vedena citlivě, odborně a vyváženě, může být pro děti i dospívající obrovskou oporou,“ vysvětluje Martincová.
Mnoho mladých lidí postrádá srozumitelné a odborně správné informace o vlastním těle, vztazích i zdravém životním stylu. Najít je mohou v knihách lékařky Martincové, které zahrnují i témata související s vnímáním vlastního těla, péčí o sebe i budováním zdravého sebevědomí.
Nejmenším dětem je určená kniha, která vznikla ze skutečného rozhovoru Martincové s jejím tehdy pětiletým synem. Kniha ukazuje, jak přirozeně a s respektem reagovat na otázky malých dětí.
Materiály pro starší děti a dospívající pak vycházejí z reálných dotazů mladých lidí, které dlouhodobě přicházejí do poradny portálu Babyonline.cz. Zkušenosti ukazují, že dospívající se často ptají na základní otázky o vlastním těle, vztazích nebo sexualitě.
Také rodiče potřebují kvalitní informace o těhotenství a péči o dítě, k dispozici jim je i poradna
Třetí pilíř projektu se zaměřuje na rodiče. Každý rodič si přeje pro své dítě to nejlepší. V dnešní době internetu je ale stále těžší zorientovat se v záplavě neověřených rad a protichůdných názorů.
Dezinformace o těhotenství, porodu či zdraví dětí mohou mít vážné následky – od zbytečného strachu až po ohrožení zdraví. Projekt proto nabízí zdarma odborně garantované informace od lékařů, zdravotních sester, psychologů a dalších odborníků z praxe.
Dejme kvalitnímu vzdělávání zelenou
„Dejme kvalitnímu předškolnímu a sexuálnímu vzdělávání zelenou. Jde o budoucnost dětí – a tím i o budoucnost České republiky,” vyzývá Martincová.
Projekt Vzdělávejme Česko hledá především mediální partnery, kteří pomohou šířit jednotlivé části projektu mezi rodiče a školy. Zároveň se snaží o získání záštity státu a prosazení kvalitní předškolní přípravy a vyvážené sexuální výchovy do vzdělávacích institucí.
Projekt hledá i sponzory a partnery z řad firem, pro které může být podpora vzdělávání a zdravého vývoje dětí významnou společenskou příležitostí.
Zdroj: Vzdělávejme Česko
