Startuje seznamka sdílení elektřiny. E.ON Propojeno spáruje výrobce a odběratele

Autor:
  6:01
Praha 17. února 2026 (PROTEXT) - Už rok a půl mohou lidé v Česku využívat výhody sdílení elektrické energie. Společnost E.ON už pomohla zájemcům založit více než 1 200 skupin sdílení a zároveň sleduje a vyhodnocuje jejich úspěšnost. Ta však není tak efektivní, jak by mohla být. I proto se zájemcům otevírá nová platforma E.ON Propojeno. Ta jim pomůže nabídnout vhodného partnera pro sdílení, výrobce i další odběratele, a zároveň zajistí i správu celé skupiny včetně všech fakturací.

  • Službu mohou využívat všichni – nemusí být zákazníky E.ON.
    Zapojení do platformy je jednoduché. Stačí jen průkaz totožnosti, faktura, internet a u výrobců smlouva o připojení.
    Pilotní projekty ukázaly, že efektivita sdílené elektřiny může být i dvojnásobná u výrobců a vyšší v jednotkách procent i u odběratelů.
    U výrobců může správné párování zvýšit zisk v řádech tisíců korun, u odběratelů pak úspory od stovek korun. Výsledný efekt je vždy individuální a záleží na aktuálních cenách a množství nasdílené elektřiny.
  • „Energetický svět prochází největší změnou za poslední roky. Energetika se výrazně decentralizuje, přibývá výrobců elektrické energie a přibývají i nové energetické zdroje. Výrobci i spotřebitelé tady mají možnosti, o kterých jsme v minulosti ani netušili, že přijdou,” vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. Zároveň dodává, že každý se už nyní může do nové energetiky zapojit.

Naší snahou je, abychom tento energetický svět zákazníkům co nejvíce zjednodušili a zpřístupnili.  I proto jsme zaváděli a zavádíme nové produkty jako E.ON Partner sdílení, E.ON Rovnováha nebo aktuálně E.ON Propojeno,“ dodává Jan Zápotočný.

Propojeno: platforma, která efektivitu sdílení násobí
„Na základě dat z naší služby E.ON Partner sdílení jsme připravili propracovaný pilot projektu E.ON Propojeno, platformu, která pomocí algoritmů vybírá vhodné dvojice výrobců a odběratelů a optimalizuje sdílení v čase i podle spotřebních vzorců,“ popisuje Kateřina Stehlíková, vedoucí oddělení inovací společnosti E.ON. Pilotní test probíhal od května do září 2025 na devíti skupinách vytvořených přímo podle pravidel algoritmu. Porovnání s volně sestavenými skupinami přineslo jasné výsledky: Výrobci v Propojenu dokázali sdílet 29 % přetoků, zatímco volně sestavené skupiny jen 14 %. Ambicí platformy je dostat se na 50 % sdíleného objemu z každé elektrárny, která jako výrobce do Propojena vstupuje. Vyšší efektivita se ukázala také u odběratelů. Ti v E.ON Propojenu pokryli sdílenou elektřinou 21 % své spotřeby, zatímco u volně sestavených skupin to bylo 16 %.

„Tedy dvojnásobná efektivita na straně výrobců a zlepšení o pět procentních bodů na straně odběratelů. Propojeno ukazuje, že sdílení dává lidem skutečný smysl, když jsou skupiny sestavené tak, aby se výroba a spotřeba potkávaly,“ doplňuje Kateřina Stehlíková. U výrobců může správné párování zvýšit zisk v řádech tisíců korun, u odběratelů pak úspory začínají na stovkách korun. Výsledný efekt je vždy individuální a záleží na aktuálních cenách a množství nasdílené elektřiny. Pro to, aby si každý mohl nastavit své očekávání, je připravená na webu E.ONu kalkulačka, kde si zájemci mohou orientačně své úspory spočítat.

Jak E.ON Propojeno funguje?

E.ON Propojeno spojuje konkrétní domácí výrobce elektřiny z fotovoltaiky s odběrateli, kteří mohou jejich elektřinu využít. Platforma doporučí nejvhodnějšího partnera podle dat, která si zákazník do systému zadá, zajistí administrativu i fakturaci, průběžně optimalizuje sdílení v možnostech, které současné nastavení trhu nabízí a účastníkům poskytuje přehled a jasné informace.

„Registrovat se je stejně jednoduché jako u jakékoliv jiné běžné aplikace na rozvoj potravin, nákup oblečení nebo doručovací služby. Zájemci stačí občanský průkaz a faktura za elektřinu s potřebnými údaji,“ doplňuje Kateřina Stehlíková. U výrobce pak ještě smlouva o připojení. O další návazné kroky, registraci u EDC či žádost o instalaci chytrého elektroměru pro průběhové měření, už se postará na základě plné moci E.ON. Více o platformě E.ON Propojeno najdou zájemci na webu.

Zájem o sdílení roste, ale efektivita je často nízká

Sdílení elektřiny je v Česku možné od 1. července 2024 a rychle se rozšířilo mezi desítky tisíc domácností. Podle aktuálních dat EDC ke konci minulého roku už sdílí elektřinu více než 36 000 účastníků ve více než 21 000 skupinách, kteří dohromady nasdíleli přes 60 000 MWh energie, což odpovídá roční spotřebě města velikosti Litovle, Turnova nebo Boskovic. E.ON pomocí své služby E.ON Partner sdílení pomohl založit více než 1 200 skupin sdílení a zapojil do něj přes 6 500 účastníků. Společnost od začátku podporuje příležitosti vznikající v nové energetice a otevírá je tak běžným zákazníkům, pro které by mohly být nesrozumitelné.

Data, která E.ON o sdílení v rámci chování uživatelů i vlastních pilotních projektů získal, ukazují, že řada sdílení není příliš efektivní. Jaké jsou důvody? Může za to především složitá orientace v nastavení, přetrvávající mýty. Na vinně je také skutečnost, že skupiny bývají sestavené nahodile a bez ohledu na to, zda k sobě výroba a spotřeba ladí, jestli se právě vyrobená elektřina má kde spotřebovat. Svou roli hrají také technologická omezení v nastavení a fakt, že stále lze využít pouze nastavení statického alokačního klíče. Jeho dynamická varianta se připravuje ke spuštění.

Výkupní ceny elektrické energie za poslední tři roky klesly na desetinu a je takřka jisté, že se tento trend nezmění. Dotace na pořízení FVE stále klesají a je otázka, v jaké výši vůbec budou vypsány. Přesto si myslím, že vlastní energetické řešení dává smysl, jen je potřeba začít ho vnímat jinak a využít možností, které trh a doba nabízí,“ doplňuje Jan Zápotočný.

Nová energetika jednoduchá pro všechny

E.ON vedle Propojeno rozvíjí i služby E.ON Partner Sdílení a E.ON Rovnováha, které pomáhají zákazníkům využívat moderní energetiku naplno, a to od jednoduchého vstupu do sdílení až po stabilní měsíční příjem za flexibilitu domácí baterie. Aktuálně probíhají registrace účastníků a párování výrobců a spotřebitelů. První sdílená elektřina přes platformu E.ON Propojeno by měla začít proudit na jaře tohoto roku.

Propojeno v praxi: příběhy uživatelů

Výrobce elektrické energie z jižních Čech

Do pilotního projektu, který testoval možnosti, které E.ON Propojeno zákazníkům nabízí, se zapojil i Martin Kozel z jižních Čech. Jeho tříčlenná rodina žije v rodinném domě s fotovoltaikou o výkonu 9,9 kWp a spolu s ní má bateriové úložiště 14 kWh a samoodběr 6 MWh ročně a přetoky do sítě u něj byly ve sledovaném období 3,96 MWh. Celkem se ve skupině pěti odběratelů povedlo nasdílet 1,48 MWh, tedy 37 % všech přetoků. „Nečekal bych, že při současných možnostech mi propojení s dalšími domácnostmi může výrazně zvednout výnos mojí elektrárny, kdy odhadovaný finanční benefit oproti klasickému výkupu do sítě byl zhruba o 50% vyšší a vydělal jsem si tak o 1 040 Kč více než, kdybych dodával elektřinu do sítě za výkupní ceny, které v tu dobu byly kolem 500 Kč za MWh. Propojeno mi dává smysl nejen ekonomicky, ale i lidsky – přijde mi to férové a jednoduché, líbí se mi, že si tam každý může nastavit svá očekávání a vybrat si,“ říká Martin Kozel.
I když měla skupina pět odběratelů, stále byl prostor přidat další bez významného dopadu na dostupnou sdílenou elektřinu původních členů. Výrobce měl o víkendech méně přetoků i sdílené elektřiny než o všedních dnech, proto by bylo vhodné doplnit odběratelem s významnou spotřebou ve všední dny.   

Odběratelka v pražském bytě snížila náklady o 10 %.

Čtyřčlenná rodina v pražském bytě se zapojila do Propojena jako odběratel elektrické energie. Při pilotním testování byla zařazena od skupiny s celkovým počtem 8 odběratelů k výrobní fotovoltaické elektrárně 11,2 kWp. 

Za sledované období od května do října měla celkový odběr 1,47 MWh a 25 % z toho množství dokázala pokrýt sdílená elektřina. Ve sledovaném období díky sdílení elektřiny snížila náklady na elektřinu o 10 % a snížila si tak náklady o zhruba 560 Kč, když sdílejícímu platila za 1 MWh sdílené elektřiny 1 500 Kč a její cena silové energie se pohybovala na úrovni 3000 Kč.Ve skupině sdílení se dělila s dalšími 7 členy, i tak byla v letních měsících schopna pokrýt veškerou spotřebu zhruba v 50 % daných 15minutových intervalů v čase 8.00 a 19.00. „Výrobce v tomto případě dokázal nasdílet ve skupině sdílení zhruba 50 % svých přetoků,“ doplňuje Kateřina Stehlíková.

Zdroj: E.ON

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Čekáte miminko v roce 2026? Stát i pojišťovny vám mohou vrátit tisíce. Stačí o ně požádat, víme jak

Kojení. Kapitola sama pro sebe. Ať si má kojení v restauracích, na zastávkách a...

Těhotenství a první měsíce s miminkem stojí desítky tisíc korun, velkou část z nich vám ale mohou vrátit zdravotní pojišťovny. V roce 2026 nabízejí rodičům příspěvky na vyšetření, kurzy, pomůcky i...

17. února 2026

Nenajíždějte na D1, varuje policie na Vysočině. Kraj zasypaly přívaly sněhu

Kvůli hustému sněžení a uvízlým kamionům musela být v noci z pondělí na úterý...

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě jsou i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvázlé kamiony...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  7:51

Pražská MHD se už pěkných pár let vejde do kapsy. Co přinese vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0?

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v chytrého průvodce městem. Nabídne modernější prostředí, lepší práci se zpožděními i správu více jízdenek...

16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 7:24

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

17. února 2026  7:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Debata se žáky ZŠ i primátorem. Prezident Pavel oficiálně navštíví Prahu

Žáci prezidentovi Petru Pavlovi pokládali otázky, například jaký je jeho...

Prezidenta Petra Pavla a první dámu čeká 17. a 18. února program v Praze. Oficiální návštěva zahrnuje debatu s občany a žáky základní školy. Setká se i s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS)...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

17. února 2026  6:56

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Martin Nečas (98) po pádu v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Olympijský kolotoč se ani v jedenáctý den nezastavuje a české fanoušky čeká další porce napětí. Na Zimní olympijské hry 2026 se v úterý 17. února představí závodníci v severské kombinaci,...

17. února 2026  6:44

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Policisté zasahují v pražské Krči, vyjednávají s mužem zavřeným v bytě. (14....

Úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, vydírání, porušování domovní svobody. Pohled do policejních statistik mluví jasně, množství případů násilné kriminality na severu Olomouckého kraje...

17. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Startuje seznamka sdílení elektřiny. E.ON Propojeno spáruje výrobce a odběratele

17. února 2026  6:01

Moje Auto překonává 30.000 stažení

17. února 2026

Žen mezi bezdomovci hrozivě přibývá, varuje Armáda spásy. Stydí se víc než muži

V nevyužívaném nádražním objektu v Českém Těšíně žije i 45letá bezdomovkyně

Mezi bezdomovci v Moravskoslezském kraji je stále více žen. Uvádí to ve své bilanci loňského roku Armáda spásy. Zatímco dříve byl jejich podíl mezi lidmi bez domova kolem jedné desetiny, dnes už jich...

17. února 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.