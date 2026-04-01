Startuje sezóna dřevorubeckých závodů – v roce stoletého výročí motorové pily

Praha 1. dubna 2026 (PROTEXT) - I tento rok se můžete těšit na závody STIHL TIMBERSPORTS® Series. Úvodní kvalifikace se uskuteční již 12. dubna a bude ji možné shlédnout na brněnském výstavišti v rámci Agrishow 2026. Tradiční kvalifikace proběhnou ve 4 disciplínách – 2 se sekerami (Underhand Chop a Standing Block Chop) a 2 s pilou (Stock Saw a Single Buck). Výsledky napoví o šancích postoupit na Mistrovství České republiky. To se uskuteční 27. června 2026 a budou na něm k vidění i královské disciplíny Springboard – přesekávání kmene z prkna ve výšce a Hot Saw – řezání motorovou pilou bez omezení výkonu. Začátku závodní sezóny každoročně předcházejí měsíce plánování a příprav, když soutěžní dřevo už dávno odpočívá připravené dle jasně stanovených pravidel.

Dřevorubecký sport má více než 150letou tradici a je často označován jako „původní extrémní sport“. Jak se lesnictví přeměnilo ve sport, nikdo přesně neví. Podle jedné verze se počátky datují rokem 1870, kdy se v tasmánském Ulverstone vsadili dva dřevorubci při kácení stromů o 25 liber. Moderní éru každopádně odstartovala v roce 1985 společnost STIHL ve spolupráci se sportovním kanálem ESPN. V USA tak byly zahájeny závody STIHL TIMBERSPORTS® Series, která je považována za největší událost v tomto sportu. Do Evropy přišla v roce 2001 a v roce 2004 se konal první závod v ČR.

Topol a borovice

S přípravou závodů se začíná vlastně hned po skončení uplynulé sezóny, tedy rok předem. Prvním krokem je výběr lokality vhodné pro závody. Ovšem časově nejnáročnější je asi zajištění závodního dřeva pro celou sezónu tak, aby všichni měli rovné podmínky. Záleží přitom i na typu závodu. První úrovní jsou národní kvalifikace, pro které je dřevo připravováno a zpracováváno z těžby v jeden čas, v jedné lokalitě v České republice. Druhou úrovní jsou jednotlivá evropská národní mistrovství. Na ta je z důvodu porovnávání časů v rámci evropského žebříčku dřevo připravováno centrálně pro celou Evropu. A třetí kategorií je mistrovství světa, pro které je dříví připravováno opět centrálně a vybíráno tak, aby světová série mohla nabídnout ty nejlepší výkony.

Při soutěžích STIHL TIMBERSPORTS® v ČR se standardně pro většinu disciplín používá topol černý, pouze pro disciplínu single buck (řezání ruční pilou) je to borovice vejmutovka. Musí jít o zdravé stromy s vysokou vlhkostí, splňující parametry pro zpracování do soutěžních bloků. K tomu se používají frézy, které opracují blok na předepsaný průměr (27 až 46 cm podle disciplíny). Ten je následně ve skladu zabalen ve fólii tak, aby neztrácel vlhkost. Takto musí být dřevo připraveno minimálně čtvrt roku před první kvalifikací, aby se jeho kvalita nelišila závod od závodu. Pokud dřevo po opracování nesplní parametry, je vyřazeno a použito pro trénink.

Dřevo během závodu

„Na rovné podmínky pro všechny účastníky dohlížíme i po převozu dřeva na místo závodu, kde je očíslováno a připraveno pro spravedlivé rozlosování,“ přibližuje country manager české série STIHL TIMBERSPORTS Jan Brabec a dodává: „Závodníci si mohou vylosované bloky prohlédnout a případně požádat o výměnu, pokud objeví vadu, jako je například suk. Tato žádost je podle pravidel ale nevratná, takže se nesmí vrátit od náhradního bloku zpět k tomu prvnímu.“ Mimořádnou kontrolu kvality dřeva po každém soutěžním pokusu pak organizační tým věnuje borovicovým blokům pro single buck, kde může výskyt zarostlých suků, nečistot či přeslenů ve dřevě nejen zhoršit závodníkův čas, ale hlavně poškodit broušení téměř dva metry dlouhé závodní ruční pily.

Před startem disciplíny Underhand Chop probíhá finální úprava bloku tak, že si závodníci připravují nášlapy tzv. foot holds, na kterých stojí. Rozhodčí přitom dohlížejí na to, aby nedocházelo k nepovoleným vrypům v místech, kde se bude sekat, a aby si závodníci našroubovali do hran šrouby proti prvním sekům zabraňujícím vylomení. Předejdou tím tak případné diskvalifikaci za vylomení bloku.

Mezinárodní soutěže

V mezinárodních soutěžích STIHL TIMBERSPORTS® se také používá především topolové dřevo, ovšem z Belgie a Nizozemska. Tyto rychle rostoucí stromy pocházejí z plantáží s certifikátem FSC a jsou vysazovány, ošetřovány a káceny za udržitelných podmínek. Plantáže mohou být v následujících letech znovu využity jako orná půda. To znamená, že stávající lesy nejsou poškozeny a využitelné plochy jsou chráněny.

Po všech soutěžích se dřevo sbírá a recykluje. Z dřevní štěpky a pilin se například vyrábí pelety pro zdroje obnovitelné energie. Smysluplné využití najdou i nedotčené kmeny. Například po mistrovství světa 2019 v Praze byly více než dva metry dlouhé kmeny stromů připravené na Springboard darovány spolku Přátelé Buďánek na opravu chráněné kolonie.

Zdroj: Phoenix Communication

