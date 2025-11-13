Startup Night 8: Místo, kde se studenti potkávají s investory a lídry českého byznysu

Akce se uskuteční v úterý 25. listopadu 2025 v Zenwork Paláci ARA v Praze a propojí studenty pěti největších pražských univerzit – VŠE, ČVUT, VŠCHT, UK a ČZU (Point One) – se zájmem o podnikání a inovace.
Startup Night nabídne pestrý program plný networkingu, pitch session, workshop i řízený speed networking. Během večera můžete potkat významné osobnosti české podnikatelské scény. Svou účast potvrdili například: Juraj Masár & Veronika Kolejak (Better Stack), Václav Muchna (Y Soft Corporation), Jaroslav Trojan (N1 VC), Jan Sova (J&T Ventures), Sofie Deliu (CzechInvest), Tadeáš Kula (Reknihy), Martin Mazanec (Fitify), Tomáš Pauch (eLegal), Michal Táborský (Reflex Capital) a Jan Sláma (Jinej fond & FaceUp).
Program večera:
- 18:30 Doors open
- 19:00 Zahájení
- 19:20–20:15 Pitch session
- 20:20–20:55 Speed networking
- 21:00–21:30 Workshop
- 23:30 Konec
Startup Night je místem, kde se rodí nové kontakty, projekty i spolupráce. Pokud tě zajímá podnikání, inovace a chceš být u toho, nenech si tuto příležitost ujít!
Partnery Startup Night 8 jsou: Pražský inovační institut, eLegal, Zenwork, ČTK Connect
Více informací: www.startupnight.cz
Zdroj: Startup Night
