Starý mobil? Nový rekord!

Rekordní pokus proběhne v rámci jarního kola úklidových akcí Ukliďme Česko, kdy se tisíce dobrovolníků vydají uklízet přírodu ve svém okolí. Letos se však zaměří také na jiný typ „odpadu“ – miliony starých mobilů, které leží nevyužité v českých domácnostech. Zapojit do akce se tak může kromě účastníků dobrovolnických úklidů i nejširší veřejnost.
Uklízej – Recykluj – Pomáhej!
Pod tímto heslem vybízejí organizátoři dobrovolnice a dobrovolníky, aby přinesli na sraz akce Ukliďme Česko vysloužilý mobilní telefon. Každý mobil se započítá do celkového součtu a odborně zrecykluje v projektu Remobil. Sběr probíhá během celého března a dubna, přičemž mobily odeslané mezi 28. 3. – 10. 4. 2026 budou započítány do oficiálního pokusu o český rekord.
Jak se zapojit?
- Najděte nejbližší úklidovou akci na www.UklidmeCesko.cz
- Přineste starý mobil
- Odevzdejte ho organizátorům
- Hotovo! Pomohli jste k rekordu
Neplánujete se účastnit úklidových akcí? Nevadí! Přesto můžete vyhrát!
Jednoduše zabalte nepotřebné mobily a odešlete je zdarma přes Zásilkovnu. V takovém případě máte navíc možnost vyhrát nové mobilní telefony v celkové hodnotě 100 tis. Kč. Čím víc mobilů pošlete, tím větší máte šanci na výhru.
Cíl kampaně
„V českých domácnostech se podle odhadů nachází okolo 12 milionů nevyužívaných mobilů. Společně chceme ukázat, že i jeden jediný telefon může pomoci k rekordu – i k čistější planetě,“ říká Jiří Šmejkal, manažer projektu Remobil.
„Naše dobrovolnické akce přitahují každoročně stovky tisíc lidí. Pokud alespoň část z nich přinese starý telefon, můžeme společně nasbírat desítky tisíc mobilních telefonů – číslo, které by významně předčilo doposud největší sběrové akce v Česku,“ dodává Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
Každý mobil pomáhá
Každý odevzdaný a zrecyklovaný mobil navíc přináší 10 Kč na podporu úklidových akcí pořádaných spolkem Ukliďme Česko. Ty budou využity na nákup a rozesílku pracovních pomůcek pro dobrovolníky (pracovních rukavic a pevných pytlů na sběr odpadu). Odevzdáním starého mobilu tak přispějete i k větší čistotě v přírodě a veřejném prostoru.
Další informace naleznete na www.ReRekord.cz
Video: https://youtu.be/ju_Hy-g8qjM?si=siQsTzwsy7p7ApE5
Zdroj: Ukliďme Česko z.s.
