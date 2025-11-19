Šťastné a Tellyvizní! Telly naděluje pod stromeček dvojnásobnou porci zábavy

Dvakrát víc filmů, sportu i pohádek
Telly připravila vánoční nabídku pro nové zákazníky, která spojuje dárek v podobě druhého balíčku zdarma a k tomu navíc výhodnější cenu pro dobu čtvrt roku.
Při pořízení balíčku Střední, Velký nebo MAXI dostane každý nový zákazník dárkovou kartu Telly na měsíc zdarma dle vlastního výběru, a to Sport, Red nebo Střední. Balíčky Střední a Velký jsou navíc po celé tři měsíce o 100 Kč levnější, takže přináší více zábavy za výhodnější cenu. S nejširší programovou nabídkou na trhu Telly nabízí nepřeberné množství filmů, sportu, dokumentů i vánočních pohádek pro celou rodinu.
„Chceme lidem dopřát pohodové svátky plné filmů, pohádek a kvalitního obsahu bez zbytečných starostí. Vánoce jsou čas, kdy jsme spolu. A s Telly jsme tu od toho, aby ten čas byl ještě příjemnější,“ říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
V nabídce Telly nechybí desítky sportovních kanálů, dokumentární stanice, programy pro děti ani bohatý výběr filmových a seriálových kanálů. Službu lze sledovat na televizi, mobilu, počítači i tabletu, a to doma i na cestách.
Proč si vybrat právě Telly
S nejstabilnější internetovou telkou v Česku vás žádný výpadek nepřekvapí. Díky tomu můžete bez přerušení sledovat své oblíbené vánoční filmy, seriály i živé sportovní přenosy. Reklamy přetočíte během pár vteřin a v našem 7denním archivu najdete více než 20 tisíc hodin zábavy, přehledně seřazené podle žánrů i hodnocení.
Dlouhodobě výhodná nabídka platí pro všechny nové zákazníky, kteří chtějí kvalitní televizní zážitek za skvělou cenu. Více informací na www.telly.cz.
