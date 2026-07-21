Stát chce, aby drony nad elektrárnami sráželi zaměstnanci. Kdo jim bude velet?

Expert z ČVUT k tomu dodal větu, která by měla viset v každé zasedačce: dron musí být eliminován do minuty. Je to jen poslední článek řetězu, který nám letošek skládá před oči.
- V Pobaltí se množí incidenty s drony.
- Hospodářské noviny spočítaly, že protivzdušná obrana zatím kryje jen jednotky procent položek na seznamu kritických objektů.
- The Economist varuje, že příští krize kolem Tchaj-wanu nezačne sirénami, ale tichem v tamních továrnách, které zastaví výrobní linky i v Česku.
- Loni v srpnu zranil výbuch v pardubické Synthesii tři muže, dva vážně: provozní nehoda, žádný útok, a přesto připomínka, jak křehké je chemické srdce země. A vloni v červenci stačilo jedno lano z roku 1961 na vedení V411, aby byl milion odběrných míst bez proudu.
K tomu dodávám jediné: rozhodnutí do minuty nevzniká v minutě. Vzniká rok předem, když někdo napíše pravidla zásahu, vybere a vycvičí lidi, propojí detekci s odpovědností a obhájí rozpočet. Přesně takového člověka česká legislativa nově předepisuje. Zákon č. 266/2025 Sb. s nařízením vlády č. 127/2026 Sb. ukládají subjektům kritické infrastruktury určit do deseti měsíců od doručení rozhodnutí manažera kritické infrastruktury; výkon role je citlivou činností podle zákona č. 412/2005 Sb. Stát dnes řeší, kdo smí dron sestřelit.
Firmy by měly řešit, kdo u nich rozhodne, že se sestřelit má. Kdo je nejlepší adept? Za 20 let v oboru bezpečnostního poradenství, auditů a školení jsem se naučil nedívat se na vizitky. Většinou to není člověk se slovem bezpečnost v názvu pozice: je to ten, kdo zná provoz základní služby, umí číst předpis, projde bezpečnostním prověřením a vedení mu naslouchá.
Typicky krizový, BCM nebo provozní manažer. Jmenování na papír je naopak nejdražší varianta a dnešní novela ukazuje, že role bude mít i velmi fyzický rozměr.Odolnost této země se nedá dovézt ani nařídit shora; roste zdola, z organizací a z lidí.
Stovky připravených manažerů kritické infrastruktury znamenají, že příští dron, ztichlá továrna na druhém konci světa, povodeň nebo spadlé lano zůstanou epizodou. Stovky podpisů na papíře znamenají, že se o slabinách dozvíme v nejhorší chvíli.V TAYLLORCOX jsme na tento profil postavili dvoudenní certifikační kurz Manažer kritické infrastruktury (MKI); garantem je Mgr. Michal Moroz, výkonný ředitel Asociace kritické infrastruktury ČR. Ať už svého člověka připravíte kdekoli, vyberte ho teď: www.tx.cz/critical-entities-resilience
Zdroj: Aleš Pilný