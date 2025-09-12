Stavba budoucnosti: spojení inovace, kvality a udržitelnosti

Praha 12. září 2025 (PROTEXT) - FOR ARCH v PVA EXPO PRAHA přinese ve dnech 16. až 20. září inspirativní pohled na stavebnictví zítřka. Hlavní pozornost bude věnována moderním technologiím, energetické efektivitě a udržitelnému bydlení. Kromě ukázky robotického zdění a unikátní stavby z podhoubí představí veletrh také české firmy, jejichž projekty udávají směr a formují nové trendy.

Mezi vystavovateli zaujme zejména společnost GOOPAN, která dlouhodobě přináší chytrá řešení v oblasti nízkoenergetického a pasivního bydlení. Jejím cílem je ukázat, že moderní architektura může být nejen estetická a funkční, ale také maximálně šetrná k životnímu prostředí.

Projekt GOOMINI představuje moderní pojetí konceptu tiny house – malých, udržitelných a flexibilních domků, které mají široké využití. Odpovídají na rostoucí poptávku cenově dostupného bydlení, šetrného k přírodě, ale i na českou tradici chalupaření. GOOMINI tak nachází uplatnění u mladých párů a jednotlivců, kteří hledají alternativu k velkým hypotékám, u rodin i seniorů, ale také u investorů do rekreačních areálů, glampingových kempů či měst a obcí, jež potřebují řešit dostupné bydlení. Díky chytrým dispozicím spojují tyto domy funkčnost, moderní design a komfort, čímž dokazují, že i menší prostor může nabídnout plnohodnotný životní styl.

Klíčovým partnerem projektu je společnost Burger Windows, která dodává vysoce kvalitní okna a dveře. Jejich produkty splňují nejvyšší standardy izolace, bezpečnosti a estetiky. Díky tomu domy dosahují špičkových parametrů v oblasti energetické úspornosti a dlouhodobé udržitelnosti.

Spojení inovativní architektury, moderních stavebních technologií a kvalitních komponent ukazuje, jak může vypadat stavba 21. století – rychlá, ekologická a přizpůsobená potřebám současného životního stylu.

„Naším cílem je nabídnout lidem dostupné, krásné a funkční bydlení, které obstojí i v budoucnosti. FOR ARCH je ideálním místem, kde můžeme představit, jak se propojují nejmodernější trendy s českou tradicí kvalitního řemesla,“ uvádí zástupci Goopanu.

Návštěvníci veletrhu se tak mohou těšit na inspirativní expozici, která ukáže, že spojení vizionářského přístupu a špičkových výrobků je cestou k bydlení nové generace. Více na www.goopan.cz.

 

Zdroj: ABF

 

 

