Stavba budoucnosti: spojení inovace, kvality a udržitelnosti

Mezi vystavovateli zaujme zejména společnost GOOPAN, která dlouhodobě přináší chytrá řešení v oblasti nízkoenergetického a pasivního bydlení. Jejím cílem je ukázat, že moderní architektura může být nejen estetická a funkční, ale také maximálně šetrná k životnímu prostředí.
Projekt GOOMINI představuje moderní pojetí konceptu tiny house – malých, udržitelných a flexibilních domků, které mají široké využití. Odpovídají na rostoucí poptávku cenově dostupného bydlení, šetrného k přírodě, ale i na českou tradici chalupaření. GOOMINI tak nachází uplatnění u mladých párů a jednotlivců, kteří hledají alternativu k velkým hypotékám, u rodin i seniorů, ale také u investorů do rekreačních areálů, glampingových kempů či měst a obcí, jež potřebují řešit dostupné bydlení. Díky chytrým dispozicím spojují tyto domy funkčnost, moderní design a komfort, čímž dokazují, že i menší prostor může nabídnout plnohodnotný životní styl.
Klíčovým partnerem projektu je společnost Burger Windows, která dodává vysoce kvalitní okna a dveře. Jejich produkty splňují nejvyšší standardy izolace, bezpečnosti a estetiky. Díky tomu domy dosahují špičkových parametrů v oblasti energetické úspornosti a dlouhodobé udržitelnosti.
Spojení inovativní architektury, moderních stavebních technologií a kvalitních komponent ukazuje, jak může vypadat stavba 21. století – rychlá, ekologická a přizpůsobená potřebám současného životního stylu.
„Naším cílem je nabídnout lidem dostupné, krásné a funkční bydlení, které obstojí i v budoucnosti. FOR ARCH je ideálním místem, kde můžeme představit, jak se propojují nejmodernější trendy s českou tradicí kvalitního řemesla,“ uvádí zástupci Goopanu.
Návštěvníci veletrhu se tak mohou těšit na inspirativní expozici, která ukáže, že spojení vizionářského přístupu a špičkových výrobků je cestou k bydlení nové generace. Více na www.goopan.cz.
Zdroj: ABF