Stavba Černého mostu v Hodoníně uzavřela příjezdovou cestu do města

Libor Střecha (PRO Hodonín), starosta Hodonína: „Bude to znamenat zpočátku dopravní komplikace, byť jsou označeny objízdné trasy, které jsou vedeny oběma směry. Při sjezdu do Hodonína na ulici Velkomoravskou, což znamená, že se bude sjíždět u rybníků a autobusová doprava bude sjíždět na ulici Brněnskou. Co se týká výjezdu, tak se bude jezdit na Rohatec, popřípadě po Brněnské ven.“
Řidiči, kteří jedou po silnici I/55 od Uherského Hradiště neodbočí na Hodonín na okružní křižovatce u Pánova a s výjimkou autobusů by to neměli udělat ani na dalším sjezdu na Brněnské ulici, ale až na poslední odbočce, tedy na okružní křižovatce směrem na Velkomoravskou ulici. S výjimkou několika dnů ale bude od silnice 55 umožněn vjezd do průmyslové zóny v blízkosti Černého mostu. Místní řidiči si ale objížďku zkracují a doprava kvůli ní zhoustla jak v sousedním Rohatci, tak v úzké místní uličce Na Výhoně. Nový most bude mnohem bezpečnější a kromě automobilů se na něm počítá i s pěšími a cyklisty.
Jiří Crha (OSD), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje: „Ten most se rozšíří, jeho šířka bude 12,85 metru, bude tam také lávka pro pěší a cyklisty v šířce větší než tři metry.“
Stavba bude stát přes osmdesát milionů korun a jejím investorem je Jihomoravský kraj prostřednictvím své Správy a údržby silnic. Práce zaberou jednu stavební sezonu, nový most by měl být kompletně dokončen na začátku prosince.
Zdroj: POLAR televize Ostrava