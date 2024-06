Stavba dálnice u Přerova pokročila, ŘSD nechalo instalovat nosníky mostu přes železnici, místo je průjezdné

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Jsme na estakádě, která je jednou ze 14ti mostních objektů na celé trase, posledního úseku dálnice D1. Poslední úsek, který chyběl dostavět. V tuto chvíli jsme zhruba v polovině stavby." Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí: "Specifika práce v noci přináší různé problémy, především co se týká bezpečnosti. V noci jsme zatížení všudypřítomnou tmou. Stavbu máme osazenu daleko více světly. Individuálně mají pracovníci čelovky a různé halogeny."

Nosníky váží několik desítek tun. Dělníci je museli přenášet za pomoci těžké techniky.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Celkem je nad tratí šestnáct nosníků. De facto estakáda jsou dva paralelní mosty vedle sebe, každý most nese jeden pás dálnice."

Tento most je jeden z komplikovaných. Nachází se totiž nad vysoce frekventovanou železnicí.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD: "Více jak rok před dnešní nocí jsme museli vyjednat se správou železnic uzavření koridoru na několik hodin, abychom měli čas bezpečně nosníky osadit. Je to z bezpečnostních důvodů samozřejmě. Pokud by se cokoliv nepovedlo nebo by došlo k pádu, byť třeba jen kusu nářadí, nesmí nic ohrozit železniční dopravu. Proto máme skutečně velmi krátký časový úsek, abychom nosníky osadili."

V noci z pátku na sobotu proběhla i částečná uzavírka na silnici I/55, která spojuje Přerov a Hulín. Řidiči tudy projížděli pomalu a kyvadlově, dopravu řídili regulovčíci.

Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí: "Podařilo se nám jeden pruh uzavřít, takže můžeme nosníky nakládat nebo nabírat jeřábem přímo ze silnice I/55. To nám dost usnadní bezpečnost a také rychlost postupu výstavby."

Uzavírka probíhala pouze při ukládání mostních nosníků. V tuto chvíli řidiči tudy projedou bez dalších komplikací a omezení.

Zdroj: POLAR televize Ostrava