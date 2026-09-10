Stavba kruhového objezdu v Lužanech u Přeštic pokračuje, při projíždění místem buďte opatrní

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “V současnosti to vypadá tak, že zhruba dvě třetiny křižovatky jsou realizovány. Od 1. 9. běží etapa, která bude trvat zhruba 14 dní. Nebude při ní možné dostat se z Lužan na nádraží Českých drah a nebude možné se pohybovat po komunikaci mezi Lužany a Skočicemi. Tato uzavírka skončí zhruba 14. 9.“
Silnice I/27 je hlavním spojením mezi Přešticemi a Klatovy a místem projíždí obrovské množství vozidel.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Řidiči musí dbát veliké opatrnosti a nevynucovat si přednost a dbát dopravního značení. Pokud řidič vjede na zelenou, musí se věnovat řízení a jet skutečně omezenou rychlostí, aby se nesetkal se stroji a stavební mechanizací.“
V polovině září čekají na řidiče v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu další změny.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Od 15. 9. už bude otevřena komunikace na Skočice, ale zase uzavřeme komunikaci směrem na Vlčí, která bude uzavřena zhruba do 30. října. Od 1. 11. by měla být okružní křižovatka už plně zprůjezdněna s tím, že bude dokončena někdy do poloviny příštího roku.“
Celkové náklady na výstavbu dosahují částky 39 milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic zaplatí 33 milionů korun, obec Lužany pak šest milionů korun.
Zdroj: POLAR televize Ostrava