Stavba kruhového objezdu v Třemošné nabrala zpoždění, na místě jsou dopravní omezení

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Pro bezpečné připojení budoucí obchodní zóny staví soukromý investor okružní křižovatku, která byla do 31. 8. stavěna za úplné uzavírky silnice I/27, protože tam ŘSD opravovalo mostní estakádu. Ta už je hotová, ale bohužel došlo k tomu, že práce nadále pokračují. Jsou k tomu vážné důvody. Další práce mohou probíhat jen za podmínky, že už nebude doprava ze silnice I/27 vedená centrální stopou města Třemošná.“
Na řidiče tak čekají semafory, které zejména ve špičce způsobují dlouhé kolony. Řidičům proto nezbývá než sledovat aktuální dopravní informace a při cestách v okolí Třemošné počítat s delší dobou jízdy.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “V dané situaci je to zdroj problémů. V dopravním uzlu se tvoří kolony právě kvůli semaforům. Křižovatka je průjezdná s omezením a řidiči musí dbát vysoké opatrnosti. Je tam vysoký pohyb strojů a hlavně stavebních dělníků.“
Po dokončení by měl kruhový objezd řidičům výrazně pomoci. Původní křižovatka totiž nebyla podle odborníků příliš ideální.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Prakticky to zklidní křižovatku, která byla více než problémová. Na té křižovatce se stalo několik vážných nehod, protože nebyla vhodně zkonstruovaná. Bohužel se pořád buduje a má trochu zpoždění.“
Důvodem zpoždění má být fakt, že při výkopových pracích byly zastiženy inženýrské sítě v jiných polohách. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi ještě několik týdnů.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jsme s tím investorem domluveni tak, že stavba bude hotová do konce října a od 1. 11. už tam bude provoz bez omezení.“
Samotná stavba vyjde zhruba na 40 milionů korun a je kompletně hrazena soukromým investorem.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59343.