Stavba lávky omezila provoz na Pražské ulici v Olomouci, na místě je zúžení

Roman Daniel, ředitel oblasti mosty, Strabag: "Došlo k úplné demolici původní lávky, která byla ve stavebně a technologicky nevyhovujícím stavu. Dochází k výstavbě moderní nové dvoupolové lávky, která bude tvořena v příčném řezu parapetním nosníkem. Jedná se relativně o progresivní konstrukci, která je bez větších nároků na budoucí údržbu. Věříme tedy, že bude obyvatelům Olomouce sloužit po dobu dalších sta let." Miloslav Tichý (ANO), náměstek primátora města Olomouce: "Hlavně jsme se snažili, aby uzavírka, která zde bude nutná, byla co nejmenší. Se zhotovitelem jsme se tak dohodli, že bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh z každé strany. Především v době, kdy bude tento jízdní pruh nutně potřebovat například pro umístění materiálu nebo mechanizaci stavby."

Nová lávka olomouckou radnici vyjde i s daní na zhruba 21,5 milionu korun. Většinu nákladů přitom pokryje dotace.

Roman Daniel, ředitel oblasti mosty, Strabag: "Chtěl bych apelovat na všechny řidiče, aby v daném místě, jelikož se jedná o ústí velice frekventované okružní křižovatky na severu Olomouce, dodržovali stanovené dopravní značení a především rychlost. Pokud by se v jednom jízdním pruhu stala nehoda, bylo by to samozřejmě potom fatální. Doprava se tak bude shlukovat a vzhledem k blízkosti okružní křižovatky se kolony proklestí samozřejmě do širšího okolí."

Na místě by řidiči měli pamatovat i na takzvané pravidlo zipu.

Miroslav Charouz, koordinátor BESIP v Olomouckém kraji: "Zde se opravdu projeví, jak se umíme k sobě chovat. Jak jsme ohleduplní řidiči a hlavně jak známe pravidla provozu. Tedy střídavě se řadit do pruhu, využívat celou délku daného pruhu až po jeho konec. Nevynucovat si žádným způsobem řazení. Naopak ti, kteří jedou po průběžném pruhu, žádám o to, aby byli tolerantní a pouštěli před sebe ty, kteří už dál nemohou jet."

Čtyřproudá komunikace se během jara také několikrát uzavře na nezbytnou dobu úplně. Řidiči pak budou muset místo po několik hodin objíždět. Nová lávka by měla být hotová nejpozději 10. srpna.

