Stavba nové kruhové křižovatky u letiště v ČB znamená pro řidiče částečnou uzavírku, nákladní doprava musí po objízdné trase

Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "Počítáme s tím, že celý areál by se měl významně rozvíjet. Jednak se navyšuje počet automobilů, které tam přijíždějí v rámci letní sezóny na na odlety z letiště, a jednak celá zóna kolem letiště se bude měnit do budoucna v průmyslovou. Teď už máme první dohodu s Viscofanem, který by se tam měl stěhovat. Bude to tedy velký areál, kde bude doprava velmi silná. Právě tomu také uzpůsobujeme napojení celého areálu na silnici I/3 na Krumlov a Kaplici."
V dolní části areálu vznikne jedna křižovatka, na kterou bude navazovat druhá ve směru na Homole. Stavební práce už začaly.
Martin Kuba (NAŠE ČESKO), hejtman Jihočeského kraje: "Ona se bude posouvat trochu jižněji směrem od Českých Budějovic. Když vjedete do areálu, tak je tam takové esíčko a ono se vlastně narovná a posune směrem ke Krumlovu o pár metrů. Ty práce už začaly, protože tam dochází k překládkám sítí. Plynaři museli udělat jiné přepojení, než tam přijde firma, kterou jsme vybrali, aby zhotovila křižovatku. Ta křižovatka bude průsečná a světelně řízená."
Napojení letiště na silnici I/3 by mělo být hotové do konce roku 2026. Během stavby je jeden průjezdný pruh řízen přes den pracovníky stavby a poté semafory. Nová kruhová křižovatka bude v provozu už v červenci tohoto roku.
