Stavba Nové Pastýřské v Liberci se blíží k závěru, brzy odlehčí přetíženému Šaldovu náměstí

Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Odvádí to od toho centra. Je to takové pomalé zklidňování centra. Předpokládám, že část té dopravy odvede.“

Po delší době půjde o úplně novou ulici v centru Liberce. A přesto, že bude mít jen zhruba 500 metrů, její dopravní význam je veliký.

Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Otvíráme úplně novou komunikaci, novou ulici. Budujeme takzvaný vnitřní městský okruh. Městský okruh navazuje na rekonstrukci Sokolské ulice, zahájenou realizaci Vítězné ulice a s tím řešenou část Tržního náměstí a právě Pastýřské ulice, takže se snažíme tady vytvořit jakýsi městský vnitřní okruh.“

Stavba Nové Pastýřské nabrala lehké zpoždění, a to jednak kvůli mrazivému počasí na začátku roku a jednak kvůli nezdokumentované plynové přípojce, na kterou stavbaři narazili.

Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Byl mráz, pak ten plyn, přidalo se pár dní na rozpojování skály na levé straně směrem od Tržního náměstí, kterou jsme tam našli, protože tam je skalní masiv, tak ten se musel rozpojovat jiným způsobem než normálním běžným kopáním. To je důvod zdržení, jinak by firma splnila veškeré termíny, které jsme měli. Bylo to prodlouženo o 50 dní, takže by mělo být do konce prázdnin hotovo.“

Například příjezd na parkoviště P+R ve směru od Tržního náměstí už je ale motoristům k dispozici. Za novou ulici město zaplatí 27 a půl milionu korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava