Stavba nového chodníku v Lubně vyžaduje od řidičů trpělivost

David Pavliska (Pro Frýdlant), místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí: „V letošním roce dokončujeme stavbu chodníků v Lubně. První etapa je od autocampingu dále do obce. Prioritou celé stavby je, aby byla dokončena v termínu a aby se zlepšila bezpečnost chodců, která v té oblasti byla opravdu na pováženou, protože je to v kopci, je to v nepřehledné zatáčce, byly tam nepříjemné úseky, a tímto chodníkem určitě tu bezpečnost vyřešíme."

Stavba zasáhla poměrně dlouhý úsek silnice. Dopravní omezení se průběžně mění podle postupujících prací. Někde je omezení stanoveno pouze dopravním značením, jinde musí být doprava řízena kyvadlově pomocí světelné signalizace.

David Pavliska (Pro Frýdlant), místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí: „Samozřejmě spolu s tou výstavbou je spojeno nějaké omezení, takže v současné době jsou semafory, které fungují celotýdenně, tedy 24/7. Jsme rádi, že lidé respektují semafory, nevjíždějí na červenou, což se občas ale bohužel stane. A spolu s tím bude ještě omezení, kdy se bude realizovat zcela nový povrch komunikace, kterou má na starosti Moravskoslezský kraj.“

Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

