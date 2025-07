Stavba nového mostu zcela uzavřela silnici v Janovicích

Lukáš Plánička (STAN), místostarosta Janovic: "Od začátku června u nás Správa silnic Moravskoslezského kraje provádí opravy dvou mostů. Na jednom z mostů je kompletní uzavírka, což je velká komplikace pro obyvatele bydlící na konci vesnice směrem Konečná a dále, kteří musí, když chtějí jít do centra obce, objíždět přes Bystré, Krásnou nebo případně přes Skalici až na Frýdek. Je to docela velká komplikace, velká zajížďka, a ve spojení s tím, že stále probíhají práce na kanalizaci, kdy se vyskytují také další dopravní omezení, je tato dopravní situace velmi nepříjemná. Navíc v Bašce probíhají další práce, tudíž například při výjezdu z Janovic do Frýdku se může cesta protáhnout na velmi dlouhou dobu, někdy až trojnásobně oproti normálnímu stavu."

Kvůli opravě mostu a také dalším omezením v obci by měli řidiči dodržovat dopravní značení a v některých místech se řídit světelnou signalizací. Projetí obcí nyní vyžaduje větší dávku vzájemné ohleduplnosti.

Lukáš Plánička (STAN), místostarosta Janovic: "Most by měl být dokončen do poloviny září, podle informací stavební firmy. Každopádně kompletní uzavírku mají schválenou až do konce října, takže se tyto práce mohou protáhnout až do této doby. Co se týče výstavby kanalizace, většina výkopových prací by měla být hotova do konce roku.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava