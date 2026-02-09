Stavba obchvatu Náchoda jede na plné obrátky, odvede tranzitní dopravu a uleví řidičům i obyvatelům města

Martin Branda, hlavní stavbyvedoucí: ,,Aktuálně se nacházíme u stavebního objektu 210, které lemuje toto údolí Dolní Radechové. Momentálně můžeme vidět hlubinné zákládání, kdy za pomoci této techniky musíme dokonat ještě dva mostní pilíře, kvůli tomuto bylo shozeno velmi vysoké napětí, máme na to 8 dní.”
Součástí obchvatu je i tunel Dolní Radechová o délce 363 metrů, jehož ražba začala minulý říjen.
Martin Branda, hlavní stavbyvedoucí: ,,V této části ještě zbývá dotěžit spodní konstrukce, nyní už probíhají koordinační práce a kolegové ze závodu, kteří budou zhotovovat jednoduché elektroinstalace, značení, to vše je v realizaci. Nyní už řešíme samotnou konstrukci řešeného tunelu.”
V trase obchvatu bude ještě hloubený tunel Kramolna o délce 100 metrů.
Petra Drkulová, tisková mluvčí, ŘSD: ,,Tato stavba přinese významnou úlevu zejména od tranzitní dopravy, denně tudy projede téměř 18 600 vozidel.”
Obchvat Náchoda dlouhý 6,5 kilometru povede po západním a severním okraji města a odvede z něj tranzitní dopravu směřující z Hradce Králové na Polsko a Broumovsko.
Zdroj: POLAR televize Ostrava