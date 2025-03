Stavba obchvatu Nové Paky jede na plný plyn

Obchvat o celkové délce osm kilometrů tady stavbaři budují od podzimu roku 2022. Pracovalo se i přes zimu, nicméně ne vždy to počasí umožňovalo.

Jindřich Mitura, stavbyvedoucí: „Zmobilizovali jsme stavbu, nasadili jsme desítky zemních strojů přes kolovery, válce, atd. Pracujeme na dokončení zemních prací, konstrukčních vrstvách vozovky, protihlukové opatření.“

Radek Mátl, ředitel, ŘSD: „Tahle stavba je důležitá, za mě je to nejdůležitější staveb na silnici první třídy, ten tranzit, co sem přijíždí a jede do hor je velmi silný a ta doprava obtěžovala místní občany, dopravu to zrychlí a zároveň i zbezpečí tu cestu do Krkonoš.“

Nová Paka se úlevy, kdy centrem o víkendech projede až 25 tisíc aut, dočká už letos o letních prázdninách, konkrétně na konci července. Stavbaři mají před sebou ještě kus práce.

Radek Mátl, ředitel, ŘSD: „Mimojiné tady musí položit 40 tisíc tun kameniva, musí dodělat jednotlivé mosty, je jich tu 13. Samozřejmě potřebujeme vhodné klimatické podmínky, protože je potřeba dělat izolace, římsy, pokládat vozovky a zhotovitele ještě čeká spoustu práce, které musí stihnout během pěti měsíců.“

O obchvatu Nové Paky se hovořilo od druhé světové války a až nyní se tedy podaří tuto ideu splnit. Stát za něj zaplatí přes 1 miliardu a 300 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava