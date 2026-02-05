Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění kvůli nálezu archeologů

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje, uvedl: “Termín zprovoznění stavby se posunul o osm měsíců oproti termínu ve smlouvě o dílo. Nový termín zprovoznění stavby je 17. září 2027 a termín dokončení pak 17. března 2028.“
S komplikacemi tak dál musí počítat kromě řidičů i samotní obyvatelé města. Přejít hlavní ulici je totiž mnohdy velmi složité.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy, k tomu řekl: “Je to opravdu špatná zpráva. Současná doprava se bude muset táhnout centrem Přeštic a bude tam způsobovat těžké kolony. Městu to momentálně ublíží hlavně po stránce bezpečnosti. V centru pomalu není možné přejít po přechodu. Je třeba zesílit dohled na těch místech, kde jsou školy. Městká policie musí zajistit bezpečnost na přechodech.“
Přesto, že Českou republiku zasáhly silné mrazy, stavbu nijak neohrozily.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje, vysvětlil: “V nejbližším období budeme provádět zemní práce, těžit zeminu v místě zářezů. V letošním roce bychom chtěli zrealizovat sedm z deseti mostů, hlavní je železniční most. Pokud bude vše v pořádku, tak na konci letošního roku bude hotovo zhruba 34 kilometrů komunikace až po asfaltové vrstvy.“
Obchvat bude dlouhý celkem 5,3 kilometru, cena za něj se vyšplhá na zhruba 954 milionů korun s DPH, což je i kvůli zpoždění zhruba o 61 milionů více, než bylo původně v plánu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava